Як завадити працівникам "сидіти в інтернеті" в робочий час

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Крадькома заглядаєте в онлайн-магазин? Час від часу переглядаєте фото з відпочинку у Facebook? Якщо впродовж робочого дня ви часто заходите на сторонні сайти, вас можуть звинувати у "кіберледарстві".

Це сучасна форма непродуктивної праці. Якщо раніше несумлінні працівники розкрадали власність компанії, тепер, коли цифрові пристрої стали невід'ємною частиною робочого процесу, в компаній крадуть час.

Кіберледарство є не завжди зловмисним. Але, як з'ясували під час нещодавнього дослідження, часто пов'язане з негативними рисами особистості та відчуттям, що вам за це нічого не буде.

Хто з працівників є більш схильним зловживати робочим часом і чому?

Зловживання довірою

Ми попросили 273 працівників заповнити анонімну онлайн-анкету, щоби з'ясувати, скільки часу вони гають в інтернеті.

Метою дослідження було також зіставити ці дані з рисами особистості працівників, насамперед тими, що входять до так званої "темної тріади".

Це - жорстокість та патологічний егоїзм (психопатія), схильність до обману та маніпуляції (макіавеллізм) і зарозумілість (нарцисизм).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо раніше нечесні на руку працівники розкрадали власність піприємства, тепер у компаній крадуть час

Усі три риси пов'язані з соціально неприйнятною поведінкою і проявляються різною мірою у багатьох людей.

Оскільки такі особистості схильні домагатися власних цілей коштом інших, а також вважати, що їм усі винні, то вони частіше зловживають робочим часом.

Опитування також намагалося оцінити, наскільки люди вважають себе здатними обдурити інших. Адже почуття переваги, притаманне таким особистостям, часто дозволяє їм вважати, що їм зійде з рук будь-що.

Наше дослідження підтвердило ці припущення. Дійсно, особистості з вираженими рисами темної тріади, більш схильні до кіберледарства, через упевненість, що їхній обман не зможуть викрити.

Той факт, що доведеться нести відповідальність за свої дії, є надійним стримуючим чинником

Працівники з психопатичними рисами особисті, з іншого боку, взагалі не надто переймаються тим, чи помітять колеги їхній обман.

Це узгоджується з природою психопатії. Такі люди, як правило, не відчувають докорів сумління та не страждають від почуття провини і отже, не бояться, що їх можуть спіймати на гарячому.

Для більш об'єктивних висновків, звичайно, потрібні глибші дослідження, адже проведене нами опитування ґрунтувалося на відповідях самих учасників, серед яких були переважно жінки.

А втім, воно порушує досить цікаві питання про поведінку працівників на робочому місці і можливість регулювати її.

Чи варто керівництву звертати увагу?

Наслідки від кіберледарства можуть бути досить різними: від тимчасової втрати уваги працівника до серйозного зловживання ресурсами та безпекою компанії, як-от уповільнення роботи комп'ютерної мережі та віруси.

Наше дослідження показало, що якщо роботодавець хоче знизити рівень кіберледарства, він насамперед має показати робітникам, що обдурити компанію буде непросто.

Той факт, що працівникам доведеться нести відповідальність за свої дії, є надійним стримувальним чинником.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Особистості з рисами психопатії, макіавеллізму та нарцисизму більш схильні зловживати робочим часом

Працівникам, приміром, можна було би повідомити, що всі їхні дії онлайн контролюватимуться. Але стеження порушує право працівників на приватність і конфіденційність та створює неприємне робоче середовище.

На щастя, кіберледарство має не тільки негативні наслідки. Перегляд не пов'язаних з роботою сайтів, дозволяє працівнику розслабитися, підвищує настрій. А відтак, добре впливає на продуктивність праці.

Отже, якщо людина відволікається ненадовго, це лише допомагає відновити увагу.

Постійно на зв'язку

Проте, заняття особистими справами в робочий час мають й зворотній бік. Робота може також втручатися в особисте життя.

Ґаджети та різні онлайн інструменти вимагають, щоб людина була на зв'язку 24 години 7 днів на тиждень.

Гнучкий баланс професійного і особистого життя підвищує задоволення роботою

Як свідчить одне дослідження, якщо компанія видає працівникам смартфони, вона очікує, що вони будуть постійно доступні і зможуть вирішувати робочі питання в будь-який час дня і ночі.

Для роботодавців така ситуація має й плюси і мінуси. З одного боку, вони можуть змусити своїх працівників більше працювати, але з іншого - постійне перебування на зв'язку виснажує людей, призводить до емоційного вигоряння.

Питання балансу професійного і особистого життя завжди було актуальним, але тепер ця межа стає досить розмитою.

Кіберледарство та перебування на постійному зв'язку, насправді є двома сторонами однієї медалі. Люди можуть займатися особистими справами на робочому місці, а працювати вдома.

Гнучкий графік

Деякі дослідники зазначають, що термін "баланс" варто переглянути. Адже тепер йдеться не стільки про межу між робочим та особистим часом, скільки про гнучке співвідношення між ними.

А працівник сам визначає, скільки часу він має присвятити роботі, а скільки особистому життю, поєднуючи їх, якщо виникає потреба.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча працівники можуть іноді займатися своїми справами на робочому місці, тепер й робота часто втручається в їхнє особисте життя

Ви відповідаєте на робочий дзвінок зі стадіону під час футбольного матчу, в якому грає ваша дитина, але можете вибігти з офісу у робочий час, щоб відправити другові подарунок на день народження.

Головне, що працівник тепер сам вирішує, яка справа в даний момент є пріоритетною.

Дослідження підтверджують, що гнучкий баланс професійного і особистого життя підвищує відчуття задоволеності від роботи.

Це дослідження також показало, що працівники, які можуть час від часу займатися особистими справами на роботі, мають більш гнучкий робочий графік і менше конфліктів в родині.

Проте ті, хто іноді виконує роботу вдома, зазвичай працюють більше і мають труднощі в сімейних стосунках.

Головний висновок нашого дослідження стверджує, що зловживання робочим часом прямо залежить від упевненості працівника в тому, що його дії залишаться безкарними.

З іншого боку, роботодавці також повинні подумати про те, чи не надто вони зловживають особистим часом своїх співробітників.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.