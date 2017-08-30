Приборкати боса: 5 типів "важких" керівників

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У той чи інший період життя майже кожному з нас доводилося працювати під керівництвом боса з нелегким характером. Як поводитися в такій ситуації? Головне - це визначити, який саме типаж вам дістався.

Піднятися на вершину кар'єрних сходів - справа досить виснажлива. А стрес від високих вимог та відповідальності може посилити не найкращі риси особистості.

Відомих прикладів - безліч.

Колишній генеральний директор Abercrombie & Fitch Майк Джеффріс, приміром, вимагав від стюардес та стюардів на своєму приватному літаку абсурдно суворого дрескоду та правил поведінки.

Він, зокрема, визначав, скільки одеколону можуть наносити чоловіки.

А колишня CEO компанії Yahoo Марісса Майєр контролювала кожний крок свої підлеглих.

Копирайт изображения Michael Loccisano Image caption Численні судові позови викрили деспотичні звички колишнього генерального директора Abercrombie & Fitch Майкла Джеффріса (праворуч)

Порадившись з кількома експертами, ми визначили п'ять різних типів керівників, співпраця з якими може перетворитися на непросте випробування. А також дізнались, як поводитися з кожним із них.

1. Нарцис

Мегаломани, або ті, хто страждають на манію величі, можуть бути чарівними особистостями, однак життя поруч з ними є досить складним.

Вони вимагають постійної уваги та відданості і обожнюють контролювати кожний ваш крок. Успіх вони завжди привласнюють собі, а у невдачах звинувачують інших.

Під зовнішнім зухвальством, грубістю та деспотизмом прихована невпевненість у собі

Як зазначає Венді Біхарі, авторка "Роззброєння нарцисів", таким керівникам важко спілкуватися на більш особистому рівні, оскільки в них погано розвинена здатність до співчуття.

"Але під всім цим зовнішнім зухвальством, грубістю та деспотизмом прихована невпевненість у собі та, як не парадоксально, відчуття власної неадекватності", - пояснює дослідниця.

З нарцисами треба бути дуже обережним, застерігає вона.

"Вони можуть обіцяти золоті гори, але не варто надто покладатися на їхні слова. Коли працюєш з таким керівником, треба бути готовим до несподіваних поворотів", - пише Біхарі.

2. Прискіпливий

Такий стиль керівництва називають "мікроменеджмент". Прискіпливому босу важко відмовитися від жорсткого контролю, а його підлеглі й кроку не можуть ступити без його пильного нагляду.

Він втручається в кожен етап роботи, перевіряє, що вже виконано, і вимагає, щоб його ставили в копію в усіх робочих листуваннях.

Досвідчених та незалежних співробітників, таке керівництво може сильно виводити з себе.

Бажання контролювати з'являється від надмірної тривожності

Марі Г. Макінтайр, авторка "Секретів офісної політики", вважає, що головне в роботі з прискіпливим босом, це зрозуміти, що його поведінка спричинена підвищеною тривожністю.

Тому інстинктивне бажання протистояти нав'язливому контролю насправді може тільки погіршити ситуацію.

"Буде помилкою відштовхнути такого керівника, оскільки це тільки збільшить його недовіру", - пояснює експерт.

"Він почне хвилюватись, що ви робите щось за його спиною, і посилить контроль".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоби навчитися співіснувати з деспотичним босом, не обов'язково потурати всім його примхам

Натомість, правильною стратегію було би розвіяти його страхи. Частіше повідомляйте про стан справ і розповідайте, над чим ви зараз працюєте, радить Макінтайр.

"Зміцнюйте довіру керівника. Чим більше він буде впевнений, що від вас не треба очікувати сюрпризів, тим легше йому буде відпустити вас".

3. Мрійник

Опинившись на високій посаді, керівник часто віддаляється від щоденних реалій компанії. Він може стає мрійником, який встановлює високу планку, але не пропонує реального плану досягти мети.

Першою реакцією, звичайно, є бажання охолодити запал та пояснити, що здійснити таке - неможливо.

Тактичний спосіб "спустити боса на землю" - розповісти про потенційні ризики

Але не поспішайте, спробуйте розкласти ласий пиріг на більш легкотравні шматки, щоби пояснити босу, наскільки складно може бути реалізувати його ідею, радить Дана Браунлі, президент консалтингової фірми Professionalism Matters з Атланти.

"Не кажіть "ні", а краще станьте надійним радником вашого боса, який вкаже йому на потенційні ризики та допоможе ухвалити найкраще рішення".

На думку Браунлі, це найбільш тактовний спосіб "спустити боса на землю".

4. Мінливий

Як досягти мети, якщо мета постійно змінюється? Керівництво боса, в кого щодня виникають нові ідеї та настрої, зробить безпорадним найкращого співробітника.

Нещодавнє опитування тисячі британських працівників, проведене брайтонською компанією Crunch Accounting, показало, що найбільше в британських босах їх дратує брак чіткого напрямку (32%) та невпевненість у своїх рішеннях (21%).

Як зазначає Брауні, співпрацюючи з таким босом, вам доведеться навчитися "скеровувати" його рішення та брати на себе частину відповідальності.

"Вам доведеться в деяких випадках брати на себе ініціативу, а в інших ставити босу точні запитання та фіксувати його відповіді".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня гендиректор Yahoo Марісса Майєр контролює кожен крок своїх підлеглих, стверджуючи, що таким чином допомагає їм досягти успіху

Брауні радить разом із керівником розставити пріоритети та окреслити завдання, а також час від часу звіряти хід справ з очікуваннями боса.

Так ви зможете уникнути звинувачень, якщо проект згодом розростеться за межі вашої відповідальності.

6. Владний

Керівник, який проштовхує тільки свої ідеї, ризикує знищити командний дух та атмосферу співпраці в колективі. Домінантне ставлення до підлеглих ускладнює пошуки найкращого підходу до завдання.

Якщо ви бажаєте, щоби розмова з владним босом була конструктивною, вам доведеться добре обґрунтувати свою думку, зазначає Жан-Франсуа Манцоні, директор Бізнес-школи при Міжнародному інституті управління в Лозанні (Швейцарія).

Хоч би яким не був ваш бос, Манцоні застерігає не поспішати з ярликами. Бо, як відомо психологам, очікування часто здійснюються.

"Щойно ви вирішите, що з цією людиною важко співпрацювати, стосунки з нею дійсно ускладняться, - зазначає фахівець. - Адже ви будете налаштовані лише на негатив, а в таких умовах конструктивна співпрацю стає неможливою".

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