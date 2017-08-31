Чому за футбольні трансфери сплачують шалені гроші?

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Провідні футбольні клуби укладають контракти на сотні мільйонів доларів, змагаючись за найкращих гравців. Як саме відбуваються трансфери і звідки у футболі такі гроші, пояснює оглядачка BBC Capital.

Футбольні трансфери коштують божевільних грошей. Нещодавно бразильська суперзірка Неймар перейшов з ФК "Барселона" до ПСЖ за рекордні 222 млн євро (265 млн доларів США).

Ця сума вдвічі перебільшує попередній рекорд - 125 млн. доларів, які "Манчестер Юнайтед" сплатив "Ювентусу" за гравця французької збірної Поля Погба.

І той рекорд встановили лише рік тому.

Отже, чи є взагалі розумна межа і що відбуватиметься далі?

Спробуємо розібратися.

Що таке трансфер?

Футбол - це бізнес глобального рівня, і найкращі футболісти постійно переходять із клуба в клуб. Девід Бекхем, наприклад, на різних етапах своєї кар'єри грав за клуби Великої Британії, Іспанії, США, Італії та Франції.

Професійні гравці підписують контракти з клубами на строк до п'яти років. Якщо футболіст переходить в інший клуб до закінчення контракту, новий клуб має виплатити попередньому компенсацію.

Коли відбуваються трансфери?

Двічі на рік. За регламентом FIFA, клуби можуть купувати іноземних гравців двічі на рік у спеціально відведені для цього періоди - трансферні вікна.

Довше трансферне вікно відкривається між сезонами, а коротше - в середині сезону, але точний час встановлюють футбольні асоціації окремих країн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перехід Неймара з "Барселони" до ПСЖ став рекордним трансфером в історії футболу

Літнє трансферне вікно в багатьох європейських країнах зачиняється 31 серпня. У США воно вже закрилося 9 серпня.

І все?

Ні. В укладанні нового контракту беруть участь гравець, його агент, клуб та юристи з обох боків. Вони мають домовитися про заробітну платню футболіста, преміальні та бонуси, зокрема за підписання угоди з клубом та лояльність.

Гравці також мають пройти медичний огляд. Якщо під час нього виявляться травми, про які не було відомо раніше, це може вплинути на трансфер.

Хто отримує гроші?

222 млн євро отримав не Неймар. ПСЖ сплатив їх "Барселоні". З технічної точки зору, це - відступні за гравця, суму яких узгодили в контракті з "Барселоною".

За деякими повідомленнями, батько Неймара, його агент та ще кілька людей отримають 38 млн. євро за сприяння угоді з ПСЖ.

Французький клуб сплачуватиме Неймару зарплатню - близько 45 млн. євро на рік без урахування податків - і сподіватиметься заробляти на імені та фото бразильської зірки.

Права на фотографії є важливим моментом у перемовинах під час укладання контракту. Клуби зазвичай вимагають виняткового права на зображення їхнього гравця в рекламі та ЗМІ.

Але футболісти також не хочуть втрачати ласий шматок рекламних гонорарів. Тому всі учасники угоди мають домовитися. Гравець та клуб можуть поділити прибутки від рекламних кампаній.

З Неймаром, однак, ситуація складніше. "Барселона" заявила, що подасть на гравця до суду за порушення угоди, оскільки минулого року він вже отримав бонуси за продовження контракту з клубом ще на п'ять років.

Каталонці вимагають сплати 8,5 млн євро за збитки, повернення бонусу, сума якого не розголошується, а також ще додаткові 10% від суми бонусу.

Звідки такі гроші?

В професійному футболі обертаються шалені гроші. За даними аудиторської компанії Deloitte, 20 найбагатших клубів світу - до речі, всі вони європейські - в 2015/16 році заробили 7,4 млрд євро (8,9 млрд. дол. США).

На першому місці - "Манчестер Юнайтед", прибутки якого склали 689 млн євро. Причому найбільша частка - 43% надійшли з комерційних джерел: спонсорства та продажу брендової продукції. А ПСЖ вже продав кілька десятків тисяч футболок з написом Неймар.

Копирайт изображения Nathan Stirk Image caption Клуби заробляють шалені гроші на продажі футболок, сувенірів та іншої атрибутики

Серед інших джерел прибутків манкуніанців - права на трансляцію (39%), продажі квитків, хоча останні складають лише 18%. Ці цифри не враховують трансфери, хоча клуби також можуть заробляти на продажах своїх гравців.

Чи завжди в футболі були такі дурні гроші?

Не такі як тепер. До 1995 року багато європейських клубів мали квоти на іноземних гравців. Правило Босмана, ухвалене в 95-му, зняло обмеження на число гравців з інших європейських клубів, дозволивши їм переходити в інші команди, якщо термін контракту в них завершився.

Це відкрило можливості для вільної конкуренції на міжнародному ринку. А суми трансферів та кількість іноземних гравців почали невпинно зростати.

В 2016 році майже 70% футболістів англійської Прем'єр-ліги були іноземцями.

Сьогодні статки найкращих клубів продовжують зростати. Одна з причин - це дедалі більші прибутки з телевізійних трансляцій. 2016 року 20 клубів Прем'єр-ліги підписали трирічну угоду з телерадіокомпаніями на суму понад 13 млрд. доларів США.

Це - найприбутковіший контракт з телебаченням за всю історію професійного футболу. Британські телерадіомовні компанії BT та Sky сплачують Прем'єр-лізі понад 10 млн фунтів стерлінгів (12,9 мільйони доларів) за трансляцію кожної гри.

Збільшення купівельної спроможності дозволяє клубам виплачувати більші трансфери. Минулого року клуби витратили на міжнародні трансфери більше, ніж будь-коли.

За даними FIFA, на 14 591 трансфер у 2016 році було сумарно витрачено 4,79 млрд доларів США, або в середньому близько 328 тисяч доларів за кожну угоду.

У таблиці наведена щорічна кількість найдорожчих трансферів в історії, за рейтингом сайту Goal.com. Як можна побачити, 19 зі 100 здійснено цього року, а понад половина - в останні чотири роки.

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Як це впливає на футбол?

Дехто вважає, що дорогі трансфери - це погано для футболу. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів FIFPro, приміром, назвала трансфер Неймара "монополістським".

"Футбол дедалі більше стає вотчиною невеликої групи багатих, переважно європейських клубів", - нещодавно зазначив генеральний секретар FIFPro Тео ван Сеггелен.

На його думку, дедалі більші суми трансферів "знищують конкурентну рівновагу", оскільки лише кілька найбагатших клубів, як-от "Манчестер Юнайтед", "Реал" або мюнхенська "Баварія", можуть дозволити собі придбавати елітних гравців. Завдяки цьому вони домінують у своїх лігах, тоді як бідніші клуби не можуть скласти їм конкуренцію.

Втім, дані FIFA свідчать, що коштовні трансфери далеко не такі поширені. Насправді, лише 14% міжнародних трансферів за минулий рік передбачали виплати гонорарів. Решта - це безкоштовні трансфери - в гравця завершується контракт, й він переходить до іншого клубу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сума відступних у контракті Ліонеля Мессі дорівнює 300 млн. євро, і отже рекорд Неймара цілком можливо побити

Чи поб'є хтось рекорд Неймара?

Сума відступних у контракті Ліонеля Мессі з ФК "Барселона" дорівнює 300 млн. євро. Отже, побити рекорд Неймара, здається, цілком можливо.

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