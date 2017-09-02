Як заробити мільйони на екскрементах домашніх улюбленців

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Відходи життєдіяльності можуть приносити чималий прибуток, розповідає оглядач BBC Capital. Причому як фекалії наших домашніх улюбленців, так і людські екскременти.

Задуваючи свічки на святковому торті, діти Кетлін Корридон завжди загадували те саме бажання.

"Вони завжди мріяли про цуценя", - розповідає 60-річна Кетлін, колишня бухгалтерка, а тепер пенсіонерка, яка мешкає в місті Порт-Скотт в штаті Нью-Джерсі (США).

"Але річ у тому, що мій чоловік 40 років працював листоношею, і йому не раз доводилося тікати від собак. Кілька разів його навіть кусали - так що не дивно, що він й чути не хотів про собаку".

Втім, коли дітям виповнилося 10 і 12 років, батьки здалися, взявши з хлопців обіцянку прибирати за собакою після того, як він зробить свої справи в саду.

Діти дотримувалися угоди лише місяць, і Кетрін довелося позбавити їх кишенькових грошей, щоб скористатися послугами компанії When Doody Calls (дослівно "Коли купка лайна кличе").

Ці послуги коштують їй 9 доларів на тиждень.

Копирайт изображения Bigred / Alamy Stock Photo Image caption Напис "Феї собачого лайна, яка прибере за вашим улюбленцем, не існує"

"Прибирання собачих екскрементів - не найприємніше заняття, але хтось повинен це робити", - додає Кетрін.

Компанію When Doody Calls засновано в 2001 році в Нью-Джерсі, і через десять років її статки сягнули 4,5 мільйона доларів.

За словами власниці компанії Мері Еллен Леві, тепер вона обслуговує 450 клієнтів.

Попит на такі послуги постійно зростає. Даних про те, скільки заробляють всі компанії цієї галузі, поки немає, проте членами Асоціації фахівців із прибирання відходів тваринного походження, до ради якої входить пані Леві, є вже 90 компаній.

Вони займаються прибиранням продуктів життєдіяльності домашніх улюбленців у різних штатах Північної Америки.

За останнє десятиліття ця галузь пережила стрімке зростання

Тобто йдеться далеко не про єдину компанію, яка спеціалізується на екскрементах.

Мабуть, цей непривабливий на перший погляд бізнес приносить чималий прибуток.

Ба більше, в останнє десятиліття галузь пережила стрімке зростання і сьогодні пропонує широкий спектр послуг - від прибирання собачих фекалій до перетворення людських екскрементів в ліки та енергію.

Де собака заритий

Мег Ретингер в цей бізнес привели не наукові міркування, а забруднений черевик.

У 2008 році вона очолювала лабораторію ветеринарної медицини в Ноксвіллі в штаті Теннессі, яка випускала ДНК-тести для розпізнання собачих порід.

Одного разу один з її співробітників поскаржився на те, що дорогою на роботу наступив на собачу купку.

І тоді у Мег народилася новаторська ідея. У 2010 році компанія почала продаж наборів для ДНК-тестування собачих фекалій під назвою PooPrints.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ДНК-тести фекалій тварин дозволяють виявити недбайливих господарів і виписати їм штраф

Зараз набори PooPrints продаються на всій території США і в Канаді. Незабаром вони будуть доступні й в інших країнах світу.

Найчастіше ці набори купують власники або керівники житлових будинків, квартири в яких здаються в оренду.

Перш ніж підписати договір оренди, мешканці зобов'язані зареєструвати ДНК своїх домашніх улюбленців. Виявлені в недозволеному місці фекалії відправляють на аналіз, а власнику тварини виписують штраф.

Тепер випуск тестів PooPrints є основною діяльністю компанії. Її послугами вже скористалися понад три тисячі клієнтів, переважно з Північної Америки.

Ми називаємо себе лідерами в питаннях великої потреби

Первинний ДНК-тест коштує 50 доларів, аналіз зразка - 75 доларів.

Ретингер пояснює, що домовласники компенсують вартість тесту штрафами, які сплачують порушники порядку.

Деббі Вайолетт, яка керує багатоквартирним житловим комплексом Timberwood Commons у місті Лебанон в штаті Нью-Гемпшир, користується наборами PooPrints з 2011 року.

За її словами, в трьох з чотирьох випадків їй вдається виявити порушника. Решта - це екскременти, які, вочевидь, залишають сусідські собаки.

За перше порушення власники собак, які проживають у комплексі, отримують штраф у розмірі 50 доларів, за друге - 100 доларів, за третє - 200.

Людські екскременти можуть стати навіть перспективнішим джерелом поновлюваної енергії, ніж Сонце

Якщо подібне повторюється ще раз, порушнику доведеться покинути житло. За весь час таке сталося лише одного разу.

"Більшість людей розуміє наші вимоги, але завжди знайдеться хтось, хто вважає, що йому це зійде з рук", - каже пані Вайолетт.

В районі Баркінг і Дагенем на сході Лондона в тестовому режимі запрацювала програма боротьби з собачими фекаліями за допомогою PooPrints.

За словами Ретингер, вона має успіх, і міська влада планує співпрацювати з компанією на постійній основі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад три тисячі квартир у Північній Америці користуються послугами компанії Poo Prints, яка проводить ДНК-тестування собачих екскрементів

"Ми називаємо себе лідерами в питаннях великої потреби", - сміється Ретингер.

І про цей бізнес можна з упевненістю сказати - він завжди на підйомі.

Автобуси на фекаліях

Людські екскременти можуть стати навіть більш перспективним джерелом поновлюваної енергії, ніж Сонце.

Автобусний оператор First West of England почав експлуатацію 40-місцевого автобуса Bio-Bus, що працює на біометані, отриманому зі стічних вод та харчових відходів.

Тепер компанія планує пустити в рейс ще 110 двоповерхових автобусів, заправивши їх паливом з відходів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біометан отримують зі стічних вод і харчових відходів

Автобус, який працює на фекаліях з очисних споруд Бристоля, став таким популярним, що транспортна компанія Wessex Bus також вирішила не відставати від конкурентів.

Якщо їй вдасться отримати державну підтримку, до 2019 року вона зможе ввести в експлуатацію 20 біоавтобусів.

Представники компанії заявляють, що з обсягу харчових відходів і стічних вод, які щорічно залишає по себе один пасажир, можна отримати кількість палива, достатню для 60 кілометрів шляху.

Крім того, викидів діоксиду вуглецю у біоавтобусів на 30% менше, ніж у звичайних транспортних засобів на дизельному паливі.

Екскременти як ліки

Цінність екскрементів зрозуміли й медики. Людські фекалії дедалі частіше використовують для виробництва ін'єкційних або пероральних антиінфекційних препаратів.

До 2005 року мало хто знав, що відходи життєдіяльності людини можна використовувати для цієї мети. Але того року в Кетрін Дафф зі штату Індіана виявили інфекцію, яка виникла внаслідок прийому антибіотиків.

Симптоми захворювання - нудота, блювота і діарея - були настільки серйозними, що Кетрін не могла навіть вийти з дому.

Багато хто думає, що це огидно, але, дізнавшись про процедуру докладніше, змінюють думку

Через сім років після появи цих проблем зі здоров'ям лікар Кетрін порадив їй зробити операцію з видалення товстої кишки. Але навіть якби операція пройшла успішно, шанси вижити все одно були невеликими.

Кетрін, однак, вирішила спробувати щось зовсім нове: трансплантацію фекальної мікробіоти, тобто введення в кишкову систему пацієнта екскрементів здорової людини, які містять мільярди корисних бактерій.

Після цієї процедури її здоров'я відновилося практично миттєво.

Завдяки донору фекалій вона змогла повернутися до нормального життя.

Щоб допомогти тим, хто страждає від подібних захворювань, Кетрін заснувала благодійну організацію Fecal Transplant Foundation.

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Відтоді, як чотири роки тому Кетрін спробувала інноваційну процедуру, фекальна бактеріотерапія стала серйозним бізнесом.

Фармацевтичні компанії проводять дослідження в цій галузі і випускають спеціальні набори для процедури.

Некомерційна організація OpenBiome вже поставила 12 тисяч зразків лікарям і клінікам, які здійснюють трансплантацію, за ціною від 385 до 535 доларів.

Зразки здали 32 донори, кожен з яких отримав 40 доларів за один зразок фекалій, доставлених в OpenBiome не пізніше 45 хвилин після їх виділення з організму.

Співробітниця банку фекалій Саша Ліберман шкодує про те, що люди часто ставляться до цієї серйозної медичної роботи з іронією.

"Коли я розповідаю про те, чим займаюся, люди реагують по-різному, - каже вона. - Багато хто думає, що це огидно, але, дізнавшись про процедуру докладніше, змінюють свою думку".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.