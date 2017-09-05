Ніндзя, шерпи та євангелісти - чому корпорації змінюють традиційні назви посад?

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Наслідуючи нову тенденцію, компанії замінюють традиційні корпоративні терміни новими назвами з більш позитивним або просто модним звучанням. Чи є в цьому сенс?

Якщо ви раптом почнете працювати в Davio, невеликій мережі італійських стейкхаусів у США, ви ніколи не почуєте слова "співробітник". Її гендиректор Стів Діфілліппо заборонив використовувати цей термін в стінах власної компанії.

"Це жахливе слово, - каже він. - Хто хоче бути співробітником? Це не те, чого прагнуть люди". Тих, хто працює в компанії Davio, називають "внутрішні гості".

"Багато офіціантів та кухарів переходять із ресторану в ресторан у пошуках кращого працевлаштування, але ми намагаємось зупинити цю практику, - пояснює він. - Коли вони приходять до нас, вони розуміють, що тут все буде по-іншому".

Нові назви традиційних посад мають, з одного боку, надихати "внутрішніх гостей" корпорації, а з іншого - влучно пояснювати її цінності "зовнішнім гостям", тобто клієнтам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові назви посад зазвичай вводять з метою більш якісного та особистого обслуговування клієнтів

Американський ресторатор не єдиний, хто кидає виклик традиційній мові корпорацій. Так, монреальська IT-компанія GSOFT нещодавно відмовилась від терміну "людські ресурси", бо ця назва звучить надто безособово.

Тепер відповідний відділ компанії називається "департаментом культури і організації", а в його обов'язки входить "узгодження спільних дій".

Британська інвестиційна компанія Allied London більше не використовує слово "нетворкінг", замість нього неформальні зустрічі з обміну досвідом вона тепер називає "токінгшоп івентс" - заходами спілкування на професійні теми.

Але чи є сенс, а головне користь, у заміні традиційних термінів? І чи не ускладнюють новомодні слівця й без того заплутану корпоративну мову?

Шерпи, пророки і євангелісти

В авангарді цієї тенденції, в першу чергу, стоять технологічні компанії. Так, серед вакансій корпорації Apple Store ви можете побачити "майстра сендвічів" (sandwich artist - людина, що відповідає за обід співробітників) або "генія", який налаштує ваш iPhone у магазині.

Заступник президента компанії Microsoft з питань технологічного розвитку - це "інноваційний шерпа".

Компанія Tumblr має своїх "євангелістів моди", а американський медіагігант AOL - "цифрових пророків".

Лінгвістичні хитрощі можуть підвищити ентузіазм співробітників та сприяти свіжому погляду на свої обов'язки

Професор організаційної поведінки Ден Кейбл із Лондонської школи бізнесу впевнений, що інженери Студії Волта Діснея не стали більш творчими від того, що їх почали називати імаженерами (поєднання англійських слів imagination "уява" і engineer "інженер").

Хоча додає, що такі лінгвістичні хитрощі можуть підвищити ентузіазм співробітників та сприяти свіжому погляду на свої обов'язки.

"Одне-два слова можуть стати постійним нагадуванням співробітникам, що вони приносять компанії користь, що їх цінують", - пояснює він.

Наймаючи "внутрішніх гостей" замість "співробітників", ви можете також залучити людей з іншим типом мислення, які почнуть міркувати про свою роль в компанії ще до того, як потраплять до неї.

Його дослідження між іншим свідчать, що творчі назви посад знижують стрес і надихають працівників.

Як човен назвеш

Маніпулювання термінами та ідеалами корпорацій - справа рук насамперед міленіалів. Дослідження показують, що вони набагато більше, ніж їхні попередники, прагнуть усвідомлювати свою професійну мету.

Таке ставлення відбивається перш за все в мові.

Однак корпоративні правила на вживання певних слів і висловів існували й раніше, насамперед для того, щоб уникнути негативних асоціацій з брендом.

Так, у корпоративних правилах компанії General Motors, оприлюднених 2014 року в процесі її банкрутства, інженерам рекомендували не вживати слів на кшталт "дефект", "недолік" або "небезпечне місце".

Список заборонених слів у корпоративному кодексі General Motors налічував 69 одиниць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У розмові з клієнтом консультантам радять уникати слів із негативним забарвленням, замінюючи їх більш оптимістичними висловами

У доповіді The Wall Street Journal 2011 року, присвяченій внутрішнім інструкціям корпорацій, зазначалося, зокрема, що магазини Apple забороняють своїм консультантам використовувати фразу "на жаль".

Замість неї, пояснюючи клієнтам технічні неполадки, вони мають казати "як виявляється".

Технологічний сайт Gizmodo пише, що консультантам Apple також радять уникати слів "програмна помилка" або "збій в роботі", замінюючи їх висловом "програма не відповідає".

А пристрої, які під час роботи часто перегріваються, рекомендують називати "теплими", а не "гарячими".

Заміна старих корпоративних термінів новими є формою ребрендінгу, як для співробітників самої компанії, так і для зовнішнього світу.

Заборона слів та заміна їх іншими скидається вже на Орвелла

Називаючи свою службу підтримки клієнтів "вісниками щастя", як це нещодавно зробила платформа керування соцмережами Buffer, ви ніби відокремлюєте себе (молодих і прогресивних) від них (старих і нудних).

Чи витримають перевірку часом

Лайза Мерріам, консультант з неймінгу та авторка "Посібника Мерріам з розробки назв", стверджує, що введення мовних заборон часто має протилежний ефект.

"Коли компанії намагаються виглядати супермодними, це схоже на вашого батька, який з усіх сил хоче здаватися кльовим перед вашими друзями - жахливо ніяково", - каже вона.

Мерріам додає, що, заміна професійного жаргону та назв посад новомодними слівцями може також створювати проблеми з майбутнім працевлаштуванням.

Адже ці надто креативні назви навряд чи витримають перевірку часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роботодавці не шукають кандидатів за ключовими словами "ніндзя" або "рок-зірка"

Під час нещодавнього експерименту одній тисячі дорослих британців показали 18 назв посад із технологічної галузі і попросили їх визначити, які з них є справжніми.

Cloud Master (комп'ютерна гра 1980-х років) здалася учасникам більш правдоподібною назвою посади, ніж шість із дев'яти справжніх назв.

Генрі Голдбек, президент ванкуверської компанії Goldbeck Recruitment, написав про це на своїй сторінці в LinkedIn.

Потенційні роботодавці не шукають кандидатів за ключовими словами "ніндзя" або "рок-зірка" (назви посад, які використовують деякі технологічні компанії), пише він. Вони шукають бухгалтерів.

Ще важливе, на думку Мерріам, бути обережним із заборонами в сучасному професійному середовищі, яке може створювати додаткову напругу.

"Коли ви починаєте забороняти одні слова та замінювати їх іншими, це вже трохи скидається на Орвелла", - зазначає вона.

"Замінюючи всім зрозумілі традиційні терміни, компанія вносить плутанину та підриває свій авторитет у самих співробітників", - підсумовує консультант із брендової стратегії.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.