Підводні примари: кораблі і літаки, затонулі під час світових воєн

Копирайт изображения Steve Jones/www.millionfish.com Image caption Уламки американського бомбардувальника B-17G Flying Fortress

Майстри підводної фотографії поділилися знімками затонулих кораблів і літаків, що спочивають на морському дні. Видовище, від якого перехоплює подих.

Минулого року британський фотограф Стів Джонс знімав у водах Адріатики (поруч із хорватським островом Віс) американський бомбардувальник B-17G Flying Fortress, який добре зберігся на морському дні.

Літак збили зенітним вогнем у 1944 році, і один з його пілотів, Ернст В'єнно, загинув.

Найближчими роками багато з кораблів і літаків, затонулих під час двох світових воєн, зникнуть назавжди

Дайвінг у таких місцях, за словами Джонса, "захоплює і хвилює", але також може навіювати сумні думки - адже тут загинули люди. На знімку вище це дуже відчувається.

Фотографії, які Джонс зробив біля острова Віс, мали несподіваний вплив на його життя.

Після того як він подав ці роботи на конкурс "Підводний фотограф року" і їх опублікували, знімки побачили родичі загиблого пілота.

Члени родини Ернста В'єнно зв'язалися зі Стівом Джонсом.

"Їм ніколи не доводилося бачити фотографій з місця його загибелі, - розповідає фотограф. - І отже, листування з ними набуло для мене більшого значення, навіть ніж саме занурення".

Копирайт изображения Steve Jones Image caption Британський лінкор-дредноут HMS Audacious став першим військовим кораблем, який Британія втратила в Першу світову

Копирайт изображения Anders Nyberg Image caption Військовий мотоцикл BSA M20, знайдений у Червоному морі на потопленому 1941 року німецькою авіацією британському збройному суховантажі Thistlegorm

"Те, що я бачу під водою, справляє неймовірне враження", - каже Джонсон.

Однак ці пам'ятники найкривавішим сторінкам в історії людства поступово зникають, і вже найближчими роками від багатьох кораблів і літаків часів двох світових воєн може не залишитися нічого.

Оскільки з плином часу рештки кораблів руйнуються, наголошує Джонсон, фотографуючи їх, "ми зберігаємо частку історії, яку можемо більше не побачити".

"Коли пірнаєш до судна або літака, що пролежали на морському дні років сто, відчуття таке, що час спинився", - розповідає Андерс Нюберг, шведський фотограф-фрілансер.

Копирайт изображения Steve Jones Image caption Британська субмарина HMS Stubborn, списана після Другої світової і затоплена 1946 року біля узбережжя Мальти

Копирайт изображения Anders Nyberg Image caption Уламки грецького суховантажу Giannis D біля узбережжя Єгипту: сонячні промені, що пробиваються крізь ілюмінатори, додають драматичності цьому знімку

Копирайт изображения Anders Nyberg Image caption Німецький вантажний пароплав SS Hornstein понад століття тому курсував Балтійським морем

Однак те, що найбільше вразило Нюберга під водою, йому не вдалося зняти.

Разом зі своєю дружиною він пірнав до судна SS President Coolidge, затонулого в 1942 році біля одного з островів тихоокеанської держави Вануату. Раптом трюм корабля наповнився блакитними спалахами.

"Поступово це сяйво повністю оточило нас, і я відчув, що остаточно втратив орієнтацію", - розповідає він.

Виявилося, що дивні блакитні вогні - це біолюмінесцентні очі риб, які пропливали поруч з ними. Причому феномен можна було спостерігати тільки в темряві - щойно Нюберг увімкнув ліхтар, ефект сяяння зник.

Підводне дослідження затонулих кораблів, за словами фотографа, "нагадує медитацію, дозволяє відволіктися від повсякденності".

Копирайт изображения Jennifer Idol Image caption Рятувальне судно USS Kittiwake затоплене біля Кайманових островів спеціально для дайверів

Копирайт изображения Jennifer Idol Image caption "Kittiwake краще фотографувати панорамною зйомкою, щоб закарбувати всю його велич", - вважає американський фотограф Дженніфер Айдол

Копирайт изображения Jennifer Idol Image caption Вантажне судно Eber Ward лежить на дні в протоці Макіно, що з'єднує два Великих озера - Гурон і Мічиган. Воно затонуло 1909 року

Копирайт изображения Jordi Benitez Image caption Ще одне судно, затоплене в 1990-х біля узбережжя Таррагони в Іспанії спеціально для залучення підводних туристів

Копирайт изображения Jordi Benitez Image caption Вантажне судно Chrisoula K затонуло в Червоному морі, зіткнувшись із кораловим рифом

Етикет дослідників затонулих кораблів

1. Поважайте військові могили. Ставтеся до уламків судів і літаків так само, як і до могил на кладовищі.

2. Поважайте підводне середовище. Ставтеся до нього з такою самою дбайливістю, як і до коралових рифів.

3. Поважайте майбутнє. Фотографуйте, а не збирайте сувеніри.

4. Поважайте історію. Якщо ви виявили щось цікаве, повідомте про свою знахідку відповідній організації.

5. Поважайте себе. Здійснюйте такі занурення тільки після належної підготовки.

6. Поважайте своїх рідних і близьких. В трюмах суден і серед уламків літаків часом залишаються боєприпаси або інший небезпечний вантаж - не торкайтеся їх.

7. Поважайте закон. Вивчіть і дотримуйтесь морського права.

Джерело: British Sub-Aqua Club

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.