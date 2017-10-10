Новий офісний дрес-код: кросівки і спортивний костюм

Копирайт изображения Cottweiler

Спортивний одяг вже давно завоював повсякденну моду, але тепер трикотажні костюми з високотехнологічних тканин та "розумні" кросівки стають невід'ємним атрибутом ділових людей і у робочому житті.

"На всіх були кросівки та чорний одяг кількома шарами", - розповідає Евелін Коттер, консультант з питань кар'єри з Лондона.

Вона описує нещодавню публічну конференцію, учасники якої - молоді амбітні професіонали - були всі одягнені в одному стилі.

"Усі вони прийшли на захід прямо з офісу, і всі, як один, мали на собі чорні джинси та смарт-кросівки, але таке вбрання анітрохи не суперечило діловій атмосфері заходу", - додає пані Коттер.

"Це - свідомий вибір стилю. А не перше, що ви натягуєте на себе, коли збираєтеся вигуляти свого собаку", - каже вона.

Копирайт изображения Aella Image caption В останні кілька років виробництво спортивного одягу для повсякденного життя зросло майже на половину. На фото - бренд Aella

За даними американського холдингу Morgan Stanley, виробництво спортивного одягу для повсякденного життя зросло на 42% у період з 2008-го до 2015-го року.

Але останнім часом спортивний стиль почав поширюватися й на офісний дрес-код, який стає дедалі більш невимушеним та зручним.

Міжнародна організація "Товариство з управління людськими ресурсами" відстежує, скільки роботодавців дозволяють своїм працівникам одягатися неформально.

Це - свідомий вибір стилю, а не перше, що ви натягуєте на себе, коли збираєтеся вигуляти свого собаку

Число таких компаній зросло з 32% у 2014 році до 44% у 2016-му.

Частиною офісного стилю стають не лише кросівки, але й костюмні штани з поясом на шнурівці, який згладжує різницю між класичним та спортивним стилем.

А також сорочки та піджаки в класичному стилі, але виготовлені з високотехнологічних тканин, які зазвичай асоціюють з турпоходом або спортзалом.

Зручно та елегантно

"Спортивний діловий костюм" став темою нової колекції британської дизайнерки Джоанни Сайкс.

Вона розробила спортивні штани, які цілком доречно виглядатимуть зі строгим класичним піджаком, та поплінові сорочки із застібкою-блискавкою.

"Прихід спортивного одягу в повсякденне та офісне життя відбиває не модний тренд, а кардинальні зміни в стилі життя", - вважає Сайкс.

"Дедалі більше жінок працюють дистанційно або подорожуючи, і отже, уявлення про зовнішній вигляд ділової жінки почали змінюватися", - каже дизайнерка.

Копирайт изображения Sykes London Image caption Британська дизайнерка Джоанна Сайкс назвала свою нову колекцію "спортивний діловий костюм". Вона поєднує спортивні штани з класичними піджаками та сорочками на "блискавці"

"Люди хочуть відчувати себе зручно, але при цьому виглядати елегантно", - додає вона.

Діловий одяг має бути функціональним та універсальним, каже Сайкс. Речі повинні легко комбінуватися одна з одною та не м'ятися у валізі.

Найпопулярнішими предметами одягу в її колекції є розкішні спортивні костюми.

"Ефективний професіоналізм"

Звичайно, не кожен може прийти в офіс у спортивному костюмі. Щоби виглядати доречно, Коттер радить звернути увагу на те, як одягаються клієнти вашої компанії та керівництво.

Як встановили гарвардські дослідники, ті, хто навмисно порушує правила, зазвичай створюють враження впевнених у собі та компетентних осіб.

Ті, хто навмисно порушує правила, зазвичай створюють враження впевнених у собі та компетентних осіб

Науковці називають це "ефектом червоних кросівок". Але Коттер застерігає, якщо ви не надто сильні в експериментах зі стилем, краще не перестаратися.

Технології виробництва спортивного одягу сьогодні використовують й у пошитті класичних костюмів.

Тканини, які спочатку розробляли для спортсменів та мандрівників, зокрема й для екстремальних видів спорту, тепер застосовують у виробництві ділового одягу.

Це дозволяє створювати практичні речі, які не мнуться, дозволяють тілу дихати, вбирають піт та регулюють температуру.

Копирайт изображения Ministry of Supply Image caption Американський бренд ділового одягу Ministry of Supply за допомогою 3D-друку створює надзвичайно практичні речі для активного способу життя

Саме такі переваги й пропонує американський бренд ділового одягу Ministry of Supply.

Фірму заснували 2012 року випускники Массачусетського технологічного інституту (MIT), зібравши первісний капітал на краудфандинговому ресурсі Kickstarter.

А вже у 2016 році компанія продала понад 75 тисяч одиниць свого одягу, перевершивши цю цифру цього року.

"Ми вважаємо, що одяг для спорту та активного дозвілля відповідає ідеї "ефективного професіоналізму", - пояснює віце-президент компанії з питань виробництва Брайан Кеннеді.

Копирайт изображения Ministry of Supply Image caption Президент компанії Ministry of Supply Джіхан Амарасірівардена пробіг напівмарафон в костюмі свого бренду, продемонструвавши його практичність та зручність

Він зазначає, що діловий костюм завжди "був доволі зносостійким, але його незручно було носити".

"Ми прагнемо змінити цю тенденцію", - додає він.

Щоби продемонструвати практичність та комфортність одягу Ministry of Supply, президент компанії Джіхан Амарасірівардена пробіг напівмарафон в костюмі свого бренду.

Уніформа успіху

Спортивний стиль є основою колекцій прет-а-порте й британського бренду чоловічого одягу Cottweiler.

Його дизайнери Бен Котрелл та Метью Дейніті вважають, що концептуальне спортивне вбрання чудово віддзеркалює сучасний ритм життя.

"Протягом дня сучасна людина потрапляє у різні ситуації - спортзал, офіс, клуб - в яких вона має почуватися зручно", - пояснюють модельєри свою концепцію.

"Отже, є сенс пом'якшити формальність ділового одягу, насамперед тому, що до цього спонукають сучасні технології у виробництві тканин", - додають вони.

Копирайт изображения Cottweiler Image caption Британський бренд Cottweiler, який планує співпрацю з Reebok, поєднує спортивний одяг з модним повсякденним вбранням

Цієї осені дизайнери працюватимуть разом із компанією Reebok.

Нова колекція має об'єднати "технології та концепції Reebok з унікальним стилем Cottweiler", - заявив гігант спортивного одягу, оголошуючи про спільний проект.

"Люди починають усвідомлювати, які властивості повинні бути в повсякденного одягу.

Наприклад, одяг для щоденних поїздок на роботу має добре дихати і відштовхувати вологу. Наша мета - пристосувати спортивний одяг для повсякденних потреб".

Люди починають усвідомлювати, які властивості повинні бути в повсякденного одягу

У сегменті жіночого ділового одягу концепції активного стилю життя дотримується ще один американський бренд Aella.

Його засновницею стала випускниця Єльського та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Юніс Чо.

Дівчина розповідає, що вирішила створити цей бренд, наслухавшись скарг від друзів про те, як їм "набрид офісний дрес-код" і як вони "мріють всюди ходити в одязі для йогі".

Базовою моделлю бренду Aella стали чорні штани з еластаном, які вийшли в шести різних стилях.

Копирайт изображения Aella Image caption Aella є одним із брендів, що розмиває межу між спортивним, повсякденним і діловим одягом

Гасло компанії - "уніформа успіху" - та її веб-сайт проголошують, що це одяг для жінок, які мають напружений робочий графік і не бажають терпіти дискомфорт заради шикарного вигляду.

Чо називає місією свого бренду боротьбу за права жінок і додає: "Ми повинні носити одяг, який дозволяє нам займатися будь-яким справами".

"Якщо після довгого робочого дня ви вирушите на презентацію, що проходить на іншому кінці міста, кросівки та зручні штани будуть набагато більш доречними, ніж класичний костюм, спідниця-олівець чи сукня", - вважає дизайнерка.

"Ну а додатковим бонус стане той факт, що в 2017-му такий стиль є ультрамодним".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.