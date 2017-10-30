Ваша харизма в тому, як і що ви говорите

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Харизматичні люди володіють певним набором навичок, що надають їм значні переваги в професійному та особистому житті. Які саме, дізнавалася оглядачка BBC Capital.

Що є спільного в Біла Клінтона, Стіва Джобса і Тоні Блера? Подобаються вам ці особистості чи ні, але всі вони мають неабияку харизму.

Харизматичні лідери здатні надихати та вести за собою багатьох людей. Але в чому саме полягає харизма і чи має вона різні прояви?

Харизму не варто плутати з шармом, складові якого є дещо іншими.

Чарівні особистості дивляться співрозмовнику в очі та посміхаються, а також вміють заохотити людину говорити про себе, ставлячи особисті запитання та висловлюючи співчуття.

Шарм і харизма - різні речі

Харизматичним особистостям не обов'язково взаємодіяти з людьми безпосередньо, щоби здійснювати на них вплив.

Як виявляють дослідники, харизма - це талант висловлювати свої думки та емоцій за допомогою влучних да дотепних метафор, а також артистичної міміки та мови тіла і при цьому випромінювати абсолютну впевненість у собі.

Якщо люди з шармом зазвичай стають загальними улюбленцями, харизматичні особистості не обов'язково мають подобатись усім.

"Можна бути харизматичним, але не симпатичним", - зазначає Олівія Фокс Кабане, кар'єрний коуч і авторка "Міфів про харизму".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стів Джобс був майстром натхнених промов, сповнених яскравих образів та переконливих жестів

Як, наприклад, Стів Джобс, якому важко відмовити в харизмі, але подобався він далеко не всім своїм співробітникам.

На думку дослідниці, існує декілька видів харизми.

"Зіркова", як у Мерилін Монро, яка була неймовірно фото- і телегенічна, "уважна" харизма, яка передбачає вміння слухати, і харизма "доброти", прикладом якої є Далай Лама.

Останнього виду харизми можна навчитися, зазначає Фокс Кабане.

Ефект харизми

У суперечливих ситуаціях харизма стає переконливим аргументом. Вона допомагає лідеру впливати на людей, навіть якщо їхня позиція не збігається з його точкою зору.

"Люди більше ототожнюють себе з харизматичною особистістю, хочуть бути схожими на неї, наслідувати її", - пояснює Джон Антонакіс, професор організаційної поведінки з Університету Лозанни.

Психологічні експерименти показали, що харизматичні промови здатні заохотити людей співпрацювати і навіть жертвувати гроші.

Але чому харизма має такий ефект? Як знову ж доводять експерименти, причина насамперед полягає в довірі.

В ході дослідження 2016 року вчені з'ясували, що харизматичні керівники викликають довіру в своїх підлеглих.

Копирайт изображения DOUG COLLIER Image caption Свій в дошку - принцип харизми колишнього президента США Білла Клінтона. На фото разом із Тоні Блером у 1997 році.

А ті, в свою чергу, готові більше допомагати колегам, піклуватися про майбутнє компанії та навіть брати на себе більшу відповідальність, ніж передбачають їхні посадові обов'язки.

На думку професора менеджменту і організації Бьорна Міхаеліса з Університету логістики Кюне в Німеччині, харизматичні лідери постійно демонструють своїм співробітникам, що вони здатні генерувати нові ідеї та брати за себе ризики заради процвітання спільної справи.

Згадаймо лише Марка Цукерберга, який нараховує собі зарплатню 1 долар та Ілона Маска, який взагалі ніколи не отримував зарплатні від Tesla.

Чи можна навчитися харизми?

Втім, харизма не є чимось недосяжним, і за бажання її цілком можна навчитися, стверджують психологи.

Велика частина харизматичної поведінки полягає в тому, як ми користуємося мовою та висловлюємо свою думку.

Під час курсів лідерства, які професор Антонакіс проводив для менеджерів однієї німецької компанії та студентів MBA, учасників навчали тактик харизматичної поведінки.

У першу чергу, вона складається з мовленнєвих прийомів, як-от метафори, життєві історії, протиставлення та риторичні питання.

Доповідачі повинні продемонструвати моральні переконання, вхопити настрої аудиторії та транслювати впевненість у собі.

Менеджери, які ефективно використовували ці прийоми, справляли враження більш компетентних, надійних та здатних впливати на інших.

Але красномовство - це ще не все. Мова тіла, жести, міміка та тон голосу також передають емоційній настрій і повинні відповідати змісту ваших слів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер використовувала в своїх промовах метафори та риторичні фігури, а також тонко відчувала настрої своєї аудиторії

"Ви маєте супроводити свій виступ відповідними емоціями, так, аби ваші слова лунали переконливо", - додає Антонакіс.

Вочевидь, саме через цей чинник промови Гілларі Клінтон і виглядають менш харизматичними, ніж виступи її чоловіка.

"Гілларі завжди виглядала більш холодною, відстороненою, тоді як Біллу Клінтону вдавалося створити образ простого та близького народу хлоп'яги", - додає він.

Жести, міміка та інтонації Гілларі не додають достатньої емоційності її словам, вона завжди трохи виглядає так, ніби промовляє завчений текст.

Аби ваші промови та інтерв'ю лунали впливовіше, треба усвідомити, яку саме харизму ви хотіли би випромінювати, радить Фокс Кабане.

"Авторитарна харизма потрібна, коли вам в буквальному сенсі треба рятувати ситуацію, - пояснює консультант. - За таких умов вас мало цікавитиме, чи подобаєтесь ви своїм підлеглим, головне - аби вони точно виконували ваші накази".

Авторитарна харизма базуєтсья передусім на впевненості в собі. Щоби підвищити її, Фокс Кабане радить своїм клієнтам відвідати уроки бойових мистецтв.

Важливо навчитися завойовувати фізичний простір, каже вона.

"Постава горили, що намагається залякати свого суперника та вигнати його зі своєї території, зазвичай чудово працює", - пояснює фахівець.

Копирайт изображения Justin Sullivan Image caption Харизматичні лідери демонструють свої високі моральні якості, беручи на себе відповідальність та ризики, як-от Ілон Маск, який відмовився отримувати зарплатню в Tesla

Інший вид харизми втілює Стів Джобс. Досліджуючи його промови протягом багатьох років, Фокс Кабане назвала його стиль лідерства "візіонерською харизмою".

"У його першій презентації в 1984 році ви бачите типового ботана, - каже вона. - Вся його сила в створеному ним продукті. Він не випромінює ані сили, ані особистого шарму, ані доброзичливості".

"Але вже на початку 2000-х років харизма Джобса починає поступово виявлятися.

Він починає дивитися на свою аудиторію, а не лише на свій продукт. Він поступово вчиться керувати своїм голосом та рухами на сцені, виглядаючи дедалі впливовіше".

Існує й ще один простий та перевірений спосіб підвищити свою харизму.

Дослідження свідчать, що ми схильні ідеалізувати людей після їхньої смерті. Так в ході одного експерименту в 2016 році учасники читали історію про одного американського вченого, який створив щеплення проти певної бактерії.

Коли випробувані дізнавались, що вчений загинув, підхопивши цю інфекцію, вони починали високо оцінювати його харизму та патріотизм.

Дослідники також проаналізували статті в ЗМІ, присвячені високопосадовцям, які померли на своїх посадах у 2000-2013 роках.

З'ясувалося, що лідерів, які пішли з життя, в цілому оцінювали як більш харизматичних.

Вочевидь, це - ефективний метод, але раджу вдаватися до нього в останню чергу.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.