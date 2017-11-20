Чому дорослі хочуть популярності так само, як школярі

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Якщо атмосфера в офісі час від часу болісно нагадує вам стосунки з однокласниками, це не випадковість.

Дослідження психологів свідчать, що й в дорослому житті нашими взаєминами в колективі керують такі самі принципи, як й у підлітків. І ми так само прагнемо популярності, як це колись було в школі.

Коли люди розповідають про своє професійне життя, вони, звичайно, не говорять про свою популярність.

Але так само, як колись у дитинстві, в кожному дорослому колективі є ті, кого люблять і приймають, і ті, на кого мало звертають уваги.

А головне, що наша позиція в соціальній ієрархії відіграє досить важливу роль.

Чому?

За рівних умов загальні улюбленці мають більше шансів отримати роботу або підвищення по службі, вони також більше заробляють.

Вони більш задоволені своєю роботою та мають кращі стосунки з партнерами. Вони також менш схильні страждати від залежності, депресії та тривоги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герою стрічки "Назад у майбутнє" Марті Макфлаю довелося самому пережити труднощі його батьків у стосунках з однокласниками

Американські дослідники з Університету Бригама Янга та Університету Північної Кароліни навіть дійшли висновку, що популярність в колективі впливає на фізичний стан здоров'я.

Люди, які відчувають себе вигнанцями, мають вдвічі вищий ризик смертності. Іншими словами, відчуття, що вас в колективі не приймають, може мати такі самі наслідки для здоров'я, як і куріння.

Подобається вам це чи ні, але популярність серед колег відіграє важливу роль.

І якщо ви прагнете домогтися успіху в житті, вам доведеться зважати на те, чи приваблюєте ви своєю поведінкою людей чи, навпаки, відштовхуєте.

Симпатія - не єдиний спосіб завоювати популярність. Багато хто прагне домогтися визнання за допомогою статусу. Саме на ньому й будуються стосунки в підлітковому віці.

Популярність, заснована на симпатії, досягається завдяки вмінню вислухати інших, зробити так, щоби людина поруч з вами відчула свою цінність.

Тоді як в основі "статусної" популярності лежить сила, впливовість та вміння привернути загальну увагу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У дорослому колективі, так само як і в підлітковому, є ті, кого люблять і приймають, і ті, на кого мало звертають уваги

Кожен, хто був у дитячому колективі, чудово розуміє про що йдеться.

У кожного в класі був такий популярний хлопець чи дівчина, яких всі знали і яких намагалися наслідувати, але далеко не завжди любили.

Такі Міс і Містер Популярність, звичайно, є й серед дорослих. Це як Кім Кардаш'ян і Дональд Трамп у порівнянні з скромною чарівністю Сандри Баллок та Тома Генкса.

Скажи мені, скільки в тебе "лайків"

Найбільше статусної популярності домагаються в підлітковому віці. Але потім у професійному житті на перший план виходять інші цінності - командний дух, співпраця, колегіальність.

Утім, останнім часом дедалі частіше дорослі люди прагнуть саме підліткової популярності, заснованої на статусі.

Чималу роль у цьому зіграли соціальні мережі, популярність в яких вимірюється "лайками", "шерами" та кількістю "фоловерів". Кожен допис перетворюється на лотерею, джекпотом в якій стає загальна увага.

Так само й наші професійні акаунти, веб-сайти та статті, здається, тепер мають цінність лише завдяки їхній здатності генерувати трафік.

Сучасні тенденції у професійному житті - опенспейси, скасування суворого дрескоду - сприяють соціальній взаємодії та підвищують роль статусу.

Культ індивідуальності в західній ментальності також впливає на те, що люди більше зосереджуються на своїх власних успіхах, ніж на досягненнях команди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Популярність в колективі відіграє неабияку роль, а тому варто замислитися про те, що у вашій поведінці приваблює колег, а що відштовхує

Одержимість статусом, звичайно, має й негативні наслідки. Дослідження свідчать, що люди з високим статусом більш схильні до агресивної і ризикованої поведінки та менш здатні до співчуття та розуміння мотивів інших людей.

Ті, хто досяг високого соціального статусу в підлітковому віці, зазнають більше труднощів у стосунках, і часто бувають самотніми в дорослому віці.

Люди, які женуться за статусом, часто відчувають невдоволеність, бо їхня самооцінка потребує постійного зовнішнього підтвердження.

Важливість статусу підкріплює й корпоративна культура, використовуючи для цього безліч методів: назви посад, відкритий офіс та жорстку ієрархію в компанії, засновану на повноваженнях та владі.

Однак, якщо накази вищих за статусом колег ми просто виконуємо, надихають нас ті, хто завоював популярність завдяки приємним рисам особистості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статусна популярність ґрунтується на силі, авторитеті та вмінні привернути загальну увагу

То як же домогтися більшої популярності? Зробіть так, щоби люди поруч з вами відчували, що їх цінують, що їхній внесок є важливим.

Цінуйте людей, цікавтеся їхніми інтересами та прагненнями, знайдіть час поговорити з ними про речі, які не стосуються роботи.

"Статусний" керівник будує свій авторитет на владі та ієрархії, тоді як дійсно популярний лідер робить ставку на людей, створюючи атмосферу лояльності та наполегливості в колективі.

Перш ніж висловити свою думку на нарадах, вислухайте всіх, хто має щось сказати. Коли люди усвідомлюють, що їхню думку почули, що їхні ідеї вплинули на хід дискусії, вони відчувають свою значущість.

Крім того, ідеї, висловлені наприкінці наради, мають більше шансів на реалізацію, тому що здаються результатом спільної дискусії, а не насадженої згори точки зору.

Людям подобаються насамперед ті, хто вміє розрядити атмосферу жартом, хто робить повсякденне життя веселішим.

Звичайно, не кожен може бути душею компанії. Але кожен може приділити увагу колегам, запам'ятавши якусь деталь з їхнього життя.

Ніщо так не сприяє відчуттю причетності, як те, що людина знайшла час у своєму напруженому графіку, щоби поцікавитися вашими справами.

Всього лиш одне питання, яке не вартуватиме вам нічого, здатне зміцнити довіру та створити дружню атмосферу, а також показати іншим, що вони є важливими членами колективу.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.