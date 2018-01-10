Що їдять на ланч у різних країнах світу

Копирайт изображения Yehia El Alaily Image caption Фуд-корт у найбільшому торговельному центрі Каїра

Обідня перерва може багато розповісти про корпоративну культуру країни, вважає оглядачка BBC Capital, яка розпитала людей різних національностей про те, як виглядає їхній звичайний робочий ланч.

Мумбаї, Індія

Копирайт изображения Mayank Soni Image caption Салат з моркви, масала роті та картопля сука бхаджі

Обідня перерва в Мумбаї останнім часом скоротилася, розповідає Мукул Парех, який має на ланч приблизно півгодини і їсть зазвичай за своїм робочим столом.

Пан Парех працює офіс-менеджером в бухгалтерській фірмі. Він пояснює брак часу на обід заторами на дорогах, які змушують мешканців Мумбая заощаджувати на обідній перерві та їсти швидко.

Копирайт изображения Mayank Soni Image caption Розношувач їжі - dabbawala

Копирайт изображения Mayank Soni

Парех зазвичай бере їжу з дому, але в Мумбаї є також чудова альтернатива - доставка гарячих обідів з ресторанів або домашньої кухні розношувачами їжі, яких називають dabbawalas.

Вони користуються унікальною системою кодів, яка дозволяє відстежувати сотні тисяч замовлень із неймовірною точністю - помилки зазвичай складають менше трьох з половиною на мільйон замовлень.

"У багатьох родинах доставка обідів є багаторічним сімейним бізнесом, секрет її ефективності не розголошується і передається від батька сину", - пояснює 63-річний Парех.

Мбале, Уганда

Копирайт изображения Lior Sperandeo Image caption Рол із лаваша (чапаті) з яйцями та цибулею

Ще одна країна, де обідають швидко, - це Уганда, розповідає Сара Гімоно, яка працює менеджеркою в некомерційній організації у місті Мбале.

Хоча часу на ланч зазвичай дуже мало, пропускати його тут не прийнято.

"Обіду в Уганді надають більше значення, ніж вечері, оскільки людям потрібно відпочити від роботи", - каже 27-річна жінка, яка виходить на ланч до сусіднього ресторану.

Копирайт изображения Lior Sperandeo

Копирайт изображения Lior Sperandeo

"Корпоративна культура в Уганді є досить різноманітною. В одних компаніях заведено обідати в офісі, в інших - всі разом ідуть до найближчого ресторану", - додає вона.

Пані Гімоно часто працює за межами офісу.

На щастя, вулична їжа в Мбале є недорогою та смачною, як-от цей рол - згорнутий лаваш з начинкою із яєць та смаженої цибулі з томатами, який можна з'їсти прямо на ходу.

Нью-Йорк, США

Копирайт изображения Mark Abramson Image caption Ретельна добірка корисних снеків

40-річна Ванесса Монурі, яка заробляє собі на життя вигулом собак, каже, що в Нью-Йорку можна всю обідню перерву простояти в черзі за сандвічем.

Тому вона зазвичай перекушує енергетичним батончиком та іншими сухими закусками, які бере з дому.

"Мені простіше добре поснідати вдома, а потім протягом дня щось потроху перехоплювати".

Їсти часто і помалу - здоровіше, ніж наїдатися тричі на день, до того ж після великої порції їжі часто хочеться спати, каже дівчина.

Копирайт изображения Mark Abramson

Копирайт изображения Mark Abramson

"Їсти швидко - зручно, але не варто захоплюватися фаст-фудом, бо він - шкідливий", - додає вона.

Американці в середньому витрачають менше часу на ланч, ніж мешканці інших країн.

У 2016 році міжнародна корпорація Edenred опитала співробітників своїх філій у 14 країнах світу і з'ясувала, що працівники американського офісу в середньому витрачали на ланч від 15 до 30 хвилин, тоді як, приміром, французи - понад 45 хвилин.

Макаті, Філіппіни

Копирайт изображения Jericho San Miguel Image caption Салат із кальмарів, паелья з морепродуктами та свинина в кислому соусі у закусочній на колесах Jollijeep Lirios

Десь років п'ять тому в Макаті набули популярності закусочні на колесах - jollijeeps. Їх відкрила міська влада з метою врегулювати вуличну торгівлю, пояснює Фейт Рагаас, менеджерка інвестиційної компанії.

Її улюблене кафе цієї мережі розташоване лише в трьох хвилинах ходи від офісу.

"Останнім часом деякі закусочні почали пропонувати здорові страви замість традиційної жирної їжі в пластикових коробках, яку продають вуличні торговці", - пояснює жінка.

Це дає можливість з'їсти здоровий домашній обід, не відвідуючи дорогих ресторанів чи кафе.

Копирайт изображения Jericho San Miguel

Копирайт изображения Jericho San Miguel

Оскільки філіппінці надають велике значення повноцінному харчуванню тричі на день, обідня перерва захищена трудовим законодавством, пояснює пані Рагаас.

Протягом восьмигодинного робочого дня кожен філіппінець має право на одну годину перерви на обід.

Париж, Франція

Копирайт изображения Andrea Neri Image caption Минтай з овочами в ресторані Le Robinet

Відомий факт, що обід у Франції, навіть під час робочого дня, - це святе. 43% респондентів в опитуванні компанії Edenred зазначили, що витрачають на обід не менше 45 хвилин, а 72% - обідають у ресторані принаймні раз на тиждень.

Дизайнер і художник Франсуа Пеллан із Парижа зазвичай купує їжу в найближчому супермаркеті та їсть разом із колегами на кухні в офісі.

Але хоча б раз на тиждень вони вирушають до ресторану в Булонському лісі. Під час обідньої перерви колеги багато розмовляють, обмінюються думками та творчими ідеями.

Копирайт изображения Andrea Neri

Копирайт изображения Andrea Neri

"У Франції обід - це важлива соціальна подія", - пояснює 35-річний чоловік.

Обідня перерва у французів, які 2014 року випили 11,3% всього спожитого у світі вина, має ще один приємний бонус.

"По п'ятницях, коли обстановка в офісі більш розслаблена, під час обіду з колегами ми випиваємо трохи вина чи пива", - каже Франсуа Пеллан.

Каїр, Єгипет

Копирайт изображения Yehia El Alaily Image caption Кошарі - страва з рису, сочевиці, макаронів, томатного соусу, нуту та смаженої цибулі із соусом дукка

"Я - за здорове харчування і не їм фаст-фуду. Тому я або готую собі обід вдома, або купую щось на виніс у ресторані поруч", - каже 31-річна Тамара Кассабіан, яка працює менеджеркою в одному з найбільших торговельних центрів Каїра Citystars Heliopolis.

Пані Кассабіан розповідає, що з'їдає поживний сніданок досить пізно, і тому обід відкладається на третю-четверту годину дня, а вечеря може бути о 21-ий годині чи навіть пізніше.

Копирайт изображения Yehia El Alaily

"Багато компаній мають обідні перерви з першої до другої години дня, але багато хто використовує половину цього часу, щоби випити кави та з'їсти другу частину сніданку, а потім пізніше вдень бере ще півгодини на обід", - говорить вона.

Жінка розповідає, що останнім часом працівники почали замовляти їжу в мережах харчування типу Yumamia, яка рекламує себе, як "доставка здорової їжі в офіси".

Сан-Паулу, Бразилія

Копирайт изображения Thiago Zanato

Директорка з комунікацій в інформаційному агентстві в Сан-Паулу Еліза Рінальді готує собі обід прямо в офісі з інгредієнтів, які приносить з дому.

Її партнерка по бізнесу Наташа робить так само, "це дозволяє заощаджувати гроші і правильно харчуватися", - каже 34-річна жінка.

Пані Рінальді, однак, додає, що така практика в Сан-Паулу - радше виняток, оскільки обід тут вважають головним прийомом їжі протягом дня.

Копирайт изображения Thiago Zanato

Копирайт изображения Thiago Zanato

"У соціальному пакеті багатьох компаній передбачені квитки на обід, тому люди виходять поїсти в кафе чи ресторані".

"У Сан-Паулу зазвичай працюють з дев'ятої ранку до сьомої вечора, тому година на обід та можливість відпочити за межами офісу є цілком виправданими", - додає вона.

Хоча бразильці намагаються подолати звичку затримуватися на роботі понаднормово, в корпоративній культурі все ще панує ідея, що той, хто не залишається в офісі допізна, працює недостатньо старанно.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.