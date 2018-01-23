Що заважає жінкам розпочати власний бізнес?

Порівняно з чоловіками жінки мають на третину менше шансів розпочати власну справу. Що саме заважає нам і як нарешті втілити свою мрію в успішний проект? Три жінки поділилися з BBC Сapital своїми історіями.

Чи стане 2018-ий роком, коли ваша мрія, яку ви плекали стільки часу, нарешті почне приносити гроші? Для більшості жінок, на жаль, ні.

Дослідження, проведене британським банком NatWest, показало, що розпочати власну справу наважується на третину менше жінок, ніж чоловіків. Вони пояснюють це насамперед страхом зазнати невдачі.

Але що зупиняє нас?

Блогерка, ведуча подкастів та письменниця Емма Геннон вважає, що жінки переживають колективну кризу довіри.

"У нас є все необхідне, інтернет і Wi-Fi-зв'язок, зразки для натхнення поруч, ми бачимо в соцмережах, як друзі та знайомі досягають успіху, але нас самих щось постійно зупиняє".

Вона каже, що три основні перешкоди - це час, гроші та впевненість у собі. "Я переконана, що якби ми впоралися би з цим, ми сміливіше відкривали би власний бізнес", - додає вона.

Отега Увагба є засновницею Women Who, організації, яка об'єднує та підтримує жінок у творчих галузях. Вона працює з жінками, які мають власний бізнес як додаткове джерело заробітку і як основну діяльність.

"Дуже важливо знайти певну нішу і з'ясувати, чого саме в ній бракує, чого не роблять інші люди", - радить пані Увагба.

Копирайт изображения Emma Gannon Image caption Раніше Емма Геннон працювала в соціальних медіа, тепер вона - незалежна блогерка та ведуча подкастів

Якщо ви не пропонуєте чогось радикально нового, доведеться зосередитися на унікальній торговій пропозиції - тобто знайти оригінальний новий кут, під яким ви просуватимете свій продукт чи послугу на ринку.

"Це - ваш ключ до успіху", - додає жінка.

Знайдіть свою нішу

Необхідність знайти власну нішу відома Лорі Маді як нікому іншому. Коли в 20 років вона отримала кваліфікацію медсестри, вона помітила, що на ринку бракує наручних годинників для медперсоналу.

Звичайний годинник був з білого металу і виглядав нецікаво. "Тоді вона розробила різні моделі годинників з "квітами, котами, собаками, зірками та майже всім, що можна тільки собі уявити".

У 23 роки вона полетіла до Китаю, щоб домовитися там про виробництво цієї продукції. Так все і почалося.

"Це було божевілля, - зізнається жінка. - Я не мала економічної освіти. Але я була молода і безстрашна. Я вже бувала в Азії, подорож туди не здавалась мені чимось незвичайним".

"Тепер, коли я розповідаю цю історію 10 років по тому, люди просто не вірять мені. Але того часу це здавалося цілком нормальним", - додає вона.

"Бізнес почав приносити прибуток у перший рік, що було доволі незвичайно, - розповідає вона. - Думаю, нам просто пощастило. Наші годинники купували медсестри, а вони спілкуються з багатьма людьми протягом дня, і отже про нашу продукцію дізнавалися потенційні клієнти".

Копирайт изображения iStock Image caption Увагба і Геннон радять працювати над своїм проектом вранці до початку основною роботи. Це набагато ефективніше, ніж займатися справами вночі

Втім, на початковому етапі бізнес далеко не завжди приносить гроші. Чи означає це, що братися за власну справу варто лише в тому випадку, якщо у вас є гроші, які ви не боїтеся втратити?

Пані Увагба так не думає. "Вочевидь, доведеться підстрахуватися, відкладати гроші на чорний день".

"До того ж, більшість підприємств не є прибутковими відразу. Але я вірю, що для жінки, яка вирішила відкрити власну справу, гроші не є перешкодою", - додає вона.

Звичайно, кидати свою роботу, щоби повністю зосередитися на власному проекті, є досить ризикованим. Так само, як й приділяти йому значну частину часу на своїй основній роботі.

Це перше, про що попереджає Увагба тих, хто збирається відкрити власний бізнес. Не ризикуте вашим головним джерелом доходу.

"Спробуйте вставати раніше і виділити пару годин вранці до роботи. Саме так я працювала, коли запускала проект Women Who. Вранці працюється набагато ефективніше, ніж коли ви ввечері повертаєтеся втомлені з роботи", - додає вона.

Скільки можна заробити?

Скільки грошей може принести додатковий прибуток?

Блогерка Емма Геннон отримує прибуток із різних джерел: вона пише книжки, виступає на різноманітних заходах та веде подкаст.

"Згідно з останніми дослідженнями, додатковий заробіток може сягати від 500 до 5 тисяч фунтів стерлінгів (від 687 до 6870 доларів)", - каже вона.

Жінка додає, що кожен п'ятий працівник у Великій Британії має додаткове джерело прибутку окрім основного місця роботи. Ця тенденція швидко зростає, насамперед серед міленіалів.

Вам доведеться бути терплячими на початку, додає Емма Геннон.

Копирайт изображения Daria Nepriakhina Image caption На улюблену справу часто доводиться уривати час від основної роботи

"Я не могла піти з роботи. Мені були потрібні стабільні гроші, щоби сплачувати рахунки, оренду житла. Тому я могла займатися своїм проектом лише в ті хвилини, години та дні, які мені вдавалося урвати від основної роботи. Згодом я все ж таки звільнилася, але зробити це одразу було нереально".

Лорі Маді знайшла інший спосіб поєднувати основну роботу з власним бізнесом. Жінка працює акушеркою в Національній службі охорони здоров'я.

Протягом 10 місяців вона виходить на роботу раз на тиждень. Решту часу Маді приділяє своїм двом підприємствам із виробництва медичних аксесуарів - Funky Medical Accessories і Rosa and Bo.

Вона більше не має потреби в постійному заробітку, а працювати акушеркою залишилася тільки тому, що ця робота є її справжнім покликанням.

Геннон каже, що хотіла би розвіяти один міф про роботу на себе.

"Люди часто кажуть, що не хочуть на когось працювати, хочуть бути самі собі босом, але насправді із власним бізнесом у вас буде багато босів. Ці боси - ваші клієнти".

Для тих, хто мріє про власну справу, Увагба має ще кілька порад.

Щоби мотивувати себе та послідовно рухатися уперед, ставте собі конкретні цілі та час на їхнє виконання. Щоб це не було - новий клієнт або запуск сайту - встановіть дату, до якої ви повинні це зробити.

Розповісти про свої плани друзям або знайомим - також непоганий спосіб дисциплінувати себе, додає фахівець.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.