Країна, в якій мільйонерам не вистачає місця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожен третій із 38 тисяч мешканців Монако - мільйонер

Територія Монако така маленька, а мільйонерів, охочих придбати тут маєток, так багато, що уряд нещодавно вирішив розширити країну в море.

Уявіть собі крихітне місто-державу, площа якого не перевищує двох квадратних кілометрів. Тихі, сонячні вулиці завжди бездоганно чисті.

Тут не платять податок на прибуток, замість таксі пересуваються містом на гелікоптерах, а вільний час проводять на регатах чи автоперегонах.

Статки кожного третього мешканця цієї країни дорівнюють мільйону, а то й значно більше.

У наступні 10 років ще 2700 мільйонерів куплять землю в Монако

До того ж і мільйонери з інших країн прагнуть переїхати до цієї сонячної оази в центрі Європи.

Але як розселити таку кількість заможних громадян на крихітній території?

Місцева влада ухвалила радикальне рішення - будувати штучні острови в морі вздовж свого узбережжя.

Усе це, на перший погляд, здається фантастикою. Але така країна дійсно існує.

Вона розкинулася на мальовничих скелях французької Рив'єри і тут найбільше у світі мільйонерів на душу населення.

Це - князівство Монако.

Дорога вздовж середземноморського узбережжя Франції звивається між гальковими пляжами - білі цятки сонячних парасольок визирають із-за рясної зелені кипарисів.

Раптом сонний полуденний краєвид вибухає блискучими хмарочосами, розкішними казино і "Bugatti", які зі свистом мчать повз. Ви - в Монако.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівельники, здається, вже використали всі просторові можливості найменшої (після Ватикану) країни світу

Крихітне місто-держава має найвищу щільність населення в світі та найбільший відсоток мільйонерів, а тому попит на нерухомість тут злетів до захмарних висот.

Заможних покупців притягують не лише казкові морські краєвиди. Мініатюрне князівство має дуже привабливе податкове законодавство.

Не секрет, що до Монако переїжджають у першу чергу з фінансових причин, зазначає Олівер Вільямс, керівник консалтингової фірми WealthInsights, яка аналізує рух капіталу в світі.

"Компанії, які ведуть бізнес переважно на території Монако, не сплачують прибутковий та корпоративний податки. Це - головна причина переїзду до країни. Інша - це, звичайно, спосіб життя", - пояснює він.

Ціни на житло в Монако є найвищими в світі й коливаються від 67 до 142 тис. дол. за кв. метр

Статки близько 30% мешканців Монако перевищують мільйон.

"На другому місці після Монако за кількістю мільйонерів - швейцарські міста, як-от Женева і Цюрих", - пояснює Вільямс.

Втім, за прогнозами аналітиків, кількість заможних громадян міста-держави найближчим часом зростатиме далі.

Як припускає агентство нерухомості Knight Frank, у наступні 10 років ще 16 100 мільйонерів або мультимільйонерів намагатимуться придбати землю в Монако.

Однак зробити це зараз - просто неможливо. В країні більше немає місця.

За даними компанії Knight Frank, сьогодні ціни на житло в Монако є найвищими в світі і коливаються від 67 до 142 тисяч доларів за квадратний метр.

Копирайт изображения Valode & Pistre Image caption Проект осушення та забудови прибережного району моря площею 6 гектарів коштуватиме 2,1 млрд дол. і має завершитися до 2026 року

Будівельники, здається, вже використали всі просторові можливості найменшої (після Ватикану) країни світу.

Монако розтягнулося вгору, вшир і вглиб. Багатоповерхівки захоплюють повітряний простір, висічені в скелях вілли відвойовують його в гір, а будівництво в тунелях - в надр планети.

Щоби вмістити касту супербагатіїв, яка постійно зростає, залишилося тільки море.

І нещодавно князь Монако Альберт II погодився на амбітний проект осушення прибережної смуги моря.

Залишилося тільки море

Нагляд за проектом здійснюватиме уряд країни, а фінансуватимуть його приватні інвестори, які по завершенню будівництва зможуть продати нерухомість вдвічі-втричі дорожче.

Проект, в рамках якого прибережна лінія міста простягнеться на 6 гектарів у море, коштуватиме 2,1 млрд дол. США. Будівництво має завершитися до 2026 року.

Новий район під назвою Portier Cove, розташований біля Монте-Карло, матиме гавань для 30 кораблів, ландшафтний парк та розкішну житлову територію під будівництво 120 вілл.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Князь Альберт II шукає способи, як оселити в Монако усіх охочих, не порушуючи місцевої екології

Утім, відвоювати землю в моря не так просто.

Спочатку територію майбутньої гавані оточать величезними кесонними конструкціями - водонепроникними камерами, залитими бетоном.

Потім землю осушать і заповнять піском, привезеним із Сицилії.

Звичайно, осушення такої площі землі не може не позначитися на екології.

Французька будівельна компанія Bouyages Travaux Publiques планує перемістити флору та фауну з осушеної ділянки на іншу захищену територію та створити штучний риф, який роздрукують на 3D-принтері.

Проте ризики - все одно неминучі.

На думку морських експертів, хоч би як акуратно не проводилися меліоративні заходи, будування штучних островів завдасть шкоди природному середовищу моря.

Територію, яку планують осушити, населяють сотні видів водоростей та тисячі морських організмів.

З 1861 року територія Монако збільшилася на 20%

Екологи застерігають, що повністю захистити флору і фауну не вдасться.

Однак розширення земель не є новим для Монако, чия територія збільшилася на 20% з 1861 року. Втім, сьогодні навіть океан вже не є перешкодою.

Хоча зважувати всі "за" і "проти" доведеться серйозно. І князь Альберт ІI, який керує електромобілем та віддає мільйони на захист довкілля, усвідомлює це краще за інших.

Найскладнішим завданням для будівельників Portier Cove є вимога відповідати міжнародним стандартам екологічної безпеки, зокрема свідоцтву HQE Amenagement, стандарту оцінки екологічності будівництва та сертифікату Clean Ports ("Чисті порти").

Як сподіваються фахівці, цей проект стане флагманським і для інших країн, які також потребують безпечного розширення своїх територій.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.