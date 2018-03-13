Скільки насправді грошей у багатіїв?

Прірва між багатими та бідними в США є найбільшою серед найрозвиненіших країн світу.

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"Якби бідняки дізналися про те, скільки грошей насправді в багатіїв, то вийшли б на вулиці з масовими протестами".

Це влучне твердження американський актор-комік Кріс Рок висловив ще 2014 року в інтерв'ю журналу New York.

Він розмірковував про прірву між багатими та бідними і згадав про головний камінь спотикання у вивченні проблем нерівності.

Як саме її визначати?

Під час дослідження майнової нерівності основна увага приділяється доходам - їх легко визначити, оскільки інформація здебільшого доступна.

Однак статок формується не за один рік фінансових надходжень. Це радше накопичення протягом певного часу. І визначити його обсяг в минулому було справою непростою.

Чи дійсно американці не усвідомлюють, яка колосальна нерівність існує в їхньому суспільстві?

Мабуть, багатіям було б легше, якби ми і надалі перебували в невіданні щодо розмірів їхніх статків.

(Імовірно, щоб уникнути згаданих вище заворушень.)

Однак такі, як я, дослідники цієї теми завжди шукають додаткову інформацію та точніші способи визначення прірви між бідняками та багатіями.

Я не з тих, хто пропагує насильство на вулицях, хоча й твердо переконаний - громадяни повинні чітко усвідомлювати соціальну нерівність у їхньому суспільстві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нерівність і далі залишається проблемою в усьому світі. Схоже, багатії збагачуються, а бідняки біднішають

Найпоказовішим тут, на мою думку, буде вивчення майнової нерівності.

Наскільки великий розрив?

Існує декілька способів визначити нерівність.

Один з найпоширеніших - оцінити прибутки. Це найдоступніша можливість, адже для цього є більше даних, тож і на практиці здійснити легше. Але цей метод не дає повного уявлення.

Однак на розмір статків впливають не лише поточні прибутки, але й заробітки за минулі роки та покоління.

Лише шляхом ретельного вивчення майнової нерівності вчені, керівні органи та інші можуть отримати досить повне уявлення про прірву між багатіями та рештою людей.

Обсяг багатства - це також мірило якості життя та можливостей людини. Воно визначає здатність вкладати кошти в освіту, мати фінансові активи, комфорт і забезпечену пенсію.

Маючи гроші, можна не перейматися нестабільністю зарплатні чи неочікуваними витратами. У багатих раптова потреба замінити нагрівач для води чи сплатити лікарняний рахунок не спричиняє такого великого стресу, як у бідняків.

Провалля ширшає

Дані про майнову нерівність у США вражають. Решта країн з розвиненою економікою порівняно з ними просто блякне.

Як повідомив 2017 року консервативний Інститут Хадсона, в 2013 році найбагатші 5% американських родин володіли 62,5% усіх активів у США.

30 років тому цей показник був нижчим і становив 54,1%. Відповідно статки інших 95% зменшилися з 45,9% до 37,5%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США нерівність навіть гірша, ніж у багатьох інших країнах з розвиненою економікою

Як наслідок, у 2013 році середній показник достатку родин з високим рівнем доходів (обсяг грошових надходжень - 639 400 доларів США) приблизно в сім разів перевищував показник родин із середнім рівнем доходів (96 500 доларів), а це найбільший розрив за 30 років.

Прикметно, що дослідники нерівності Еммануель Саєз і Ґабріель Закмен з'ясували - 2012 року в руках еліти (0,01%) було зосереджено 22% всього багатства в США.

Для порівняння - в 1979 році цей показник становив усього 7%.

Але якщо звернути увагу на дані щодо майнової нерівності, то постане інша картина. Наприклад, у 2013 році багаті родини з першої п'ятірки заробили всього-на-всього 30% валового доходу США (хоча володіють майже 63% всього капіталу).

Сполучені Штати Америки - не єдина країна з розвиненою економікою, в якій за останні три десятиліття зросла майнова нерівність.

США мають найбільший показник майнової нерівності серед 18 найрозвиненіших країн світу

Але США вирізняються на тлі інших країн. Статки найбагатших 5% родин у США майже в 91 раз більші, ніж у середньостатистичної американської родини.

Це найбільший розрив серед 18 найрозвиненіших країн світу.

Наступна країна в цьому списку - Нідерланди, але в ній це співвідношення нижче менш ніж наполовину.

Через нещодавно ухвалений у США Закон про зниження податків та створення робочих місць (US Tax Cuts and Jobs Act) ця проблема значно загострилася.

Основні завдання цього закону - подвоєння стандартних пільг для індивідуальних платників податків, тимчасове зниження верхньої межі оподаткування з 39,6% до 37%, суттєве зниження кількості родин, що мають сплачувати податок на нерухомість, і урізання податку на прибуток великих компаній з 35% до 21%.

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Однак головна перевага все-таки - у багатих. Наприклад, найбідніші 20% родин отримають зменшення податків у середньому на 40 доларів, порівняно з 5 420 доларами у вищій квінтильний групі.

Тим часом, найбагатші 0,1% заощадять 61 920 доларів. До 2025 року пільга для найбагатших зросте до 152 000 доларів, тоді як інші категорії особливої різниці не відчують. Граничний термін дії всіх індивідуальних пільг - 2026 рік.

Багаті платники податків матимуть зиск також з інших основних пунктів нового закону. Дослідження свідчить, що найбільше переваг від зниження податків на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності отримають багаті.

А зменшення кількості маєтків, отриманих у спадщину, що підлягають оподаткуванню, призведе до збільшення статків династій.

Прибічники нового податкового закону стверджують, що він не збільшить прірву, тому що гроші, які заощадять багатії, перетечуть до інших американських родин і допоможуть їм залишатися "на плаву".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майнова нерівність залишається проблемою на всій планеті. В Китаї вона також дуже актуальна

Однак емпіричні дані свідчать про інше.

Зокрема, додаткове збагачення багатіїв через зниження податків не сприятиме економічному зростанню, погіршить шанси бідних американців отримати освіту і негативно вплине на середню тривалість життя, яка вже другий рік поспіль знижується в 2017 році.

Привернення уваги

То що - Кріс Рок мав рацію? Насправді американці навіть не здогадуються, яка величезна нерівність панує в їхньому суспільстві?

Як свідчать опитування, він правий. Наприклад, респонденти загальнонаціонального анкетування 2011 року "кардинально недооцінювали" ступені майнової нерівності в США.

Це анкетування, разом з іншими дослідженнями, також певною мірою підтвердило другу частину цитати актора - показало, що в цілому американці переймаються майновою нерівністю. Їм би хотілося, щоб вона була меншою.

Проте відкритим залишається питання: чи миритимуться люди з майновою нерівністю в США й надалі, чи вона призведе до заворушень, про які попереджав Кріс Рок.

Але не будемо прискорювати події. Потрібно знати й розуміти істинні масштаби, яких набула майнова нерівність у США. А що з цим робити далі - залежить від нас.

Ця стаття написана для сайту The Conversation і публікується тут у рамках ліцензії Creative Commons. Джил Б. Мензон-молодший - ад'юнкт-професор, викладач бухгалтерського обліку в Бостонському коледжі.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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