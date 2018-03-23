Чи стануть сучасні діти поколінням поліглотів

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Технологічний бум та багатокультурне середовище сприяють вивченню іноземних мов. Чи станемо ми свідками появи найбільш багатомовного покоління в історії?

Гілларі Йіп, 13-річна студентка з Гонконгу, є засновницею IT-компанії, яка створює додатки для смартфонів.

Розроблена нею програма Minor Mynas дозволяє дітям всього світу спілкуватися, вивчаючи мови одне одного. Це - програма, написана дитиною для дітей.

Йіп уособлює наймолодше покоління сучасності, яке виросло в унікальних умовах XXI століття. Бум технологій, надзвичайне культурне розмаїття глобального населення і швидке зростання персоналізованих освітніх програм та ігор.

Чи можуть ці фактори сприяти народженню найбільш багатомовного покоління за всю історію людства?

Культурне розмаїття

Сьогодення відкриває чималі можливості для сучасної молоді.

Зростання міжнародної міграції призвело до великого культурного розмаїття світу, зазначає професор Стівен Вертавек, керівний директор з питань релігійного та етнічного різноманіття в Інституті Макса-Планка в Геттінгені (Німеччина).

Він вказує на останню доповідь ООН про світову міграцію, згідно з якою 258 мільйонів людей сьогодні живуть не в тій країні, де вони народилися.

258 мільйонів людей сьогодні живуть не в країні, де вони народилися.

З 2000 року ця цифра збільшилася на 49%.

"Це означає, що дедалі більше людей різного культурного і етнічного походження контактують одне з одним в усьому світі", - говорить він.

"І ця тенденція зростає у глобальному масштабі".

Така ситуація, безперечно, сприяє активному вивченню мов, погоджується Анджела Кріс, професор лінгвістики і методики викладання мов у Бірмінгемському університеті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Світ стає дедалі більш багатокультурним, що, вочевидь, сприяє бажанню вивчати іноземні мови

"Позитивне ставлення до соціальних і мовних відмінностей сприяє інтересу людей до вивчення іноземних мов", - додає вона.

"Вони мають технології для спілкування і доступ до лінгвістичних ресурсів, і більше не бояться спілкуватися різними мовами, як було раніше в переважно одномовному середовищі", - пояснює професор Кріс.

Схильність до мов

"Це, безумовно, так. Молоді люди, принаймні в Європі, знають більше іноземних мов, ніж раніше", - каже Антонелла Сорейс, професор онтолінгвістики з Единбурзького університету.

Дослідження 2011 року, яке вона цитує, показало, що 77% міленіалів у ЄС розмовляють більш, ніж однією мовою.

"Цей показник поступово знижувався для кожної наступної вікової групи, найнижчим він був у людей 55-64 років", - додає вона.

Копирайт изображения Alamy Image caption Ігрові додатки для смартфонів і планшетів полегшують вивчення іноземних мов

У США рекордні 65,5 мільйонів американців розмовляють вдома ще однією мовою, крім англійської. І цей показник зріс вдвічі з 1990 року.

Цікаво, що багато хто з них не є іммігрантами. Дослідження показало, що від 2010 року зростання числа тих, хто спілкується іноземною мовою, на 50% відбувалося за рахунок американців, народжених у США.

Майже кожен четвертий американський школяр розмовляв іноземною мовою. Це вище середнього показника для всіх інших вікових груп.

Молоді люди, принаймні в Європі, знають більше іноземних мов, ніж раніше

Схожу тенденцію спостерігають й у Канаді, де кількість людей, які розмовляють іншою мовою, крім англійської чи французької, зросла на 14,5% з 2011 року.

Том Ройпер, професор лінгвістики з Університету штату Массачусетс в Амхерсті, стверджує, що в усьому світі зростає кількість багатомовних класів, де учні розмовляють шістьма чи більше мовами.

Це сприяє появі унікального "транслінгвістичного середовища", в якому діти спілкуються одне з одним своєю рідною мовою і підхоплюють інші, створюючи інтегровану систему комунікації.

"Викладачам доводиться замислюватися над тим, як використовувати цю багатомовність у навчальному процесі", - зазначає Ройпер.

Миттєвий зв'язок

Це ще один чинник, який може вплинути на появу покоління поліглотів. Сьогодні кожен підліток зі смартфоном і підключенням до інтернету може мати відеозв'язок зі своїми однолітками в будь-якій частині світу.

Двадцять років тому навіть уявити таке було неможливо.

Дослідження Pew Research Center свідчить, що 57% американських підлітків знаходять друзів онлайн, насамперед, у соціальних мережах та онлайн-іграх.

Не дивно, що додаток, розроблений Гілларі Йіп базується саме на цих тенденціях.

"До недавнього часу знайти іншомовного друга було непростим завданням", - каже Сорейс.

"Треба було відвідати іншу країну, провести там деякий час, щоби познайомитися з однолітками. Сучасні технології зробили цей процес миттєвим".

Онлайн-ігри для опанування мов

Навчання з елементами розваг (англ. edutainment) не є новою методикою. Навчальні відеоігри, приміром, існують вже кілька десятиліть.

Утім, інтернет та портативні пристрої вивели навчання на абсолютно новий рівень. Сьогодні існують сотні додатків для вивчення мов, які зробили цей процес захопливим і зручним.

Ними можна користуватися на ходу, та і коштують вони дешевше, ніж комп'ютерні ігри.

І вони популярні. Приміром, найвідоміший з них, Duolingo, має 200 мільйонів користувачів по всьому світу, busuu - понад 80 мільйонів.

Копирайт изображения Alamy Image caption Зростання міграції в світі призводить до появи дедалі більшого числа багатомовних класів - унікального середовища, в якому діти спілкуються шістьма і більше мовами

Поширення таких програм, які перетворюють процес навчання на гру, має велике значення, адже на відміну від дорослих діти часто не усвідомлюють процес навчання.

Експерти зазначають, що діти краще вчаться підсвідомо, наприклад, коли отримують нові знання та опановують навички під час гри, на відміну від свідомого навчання - в класі з вчителем.

"Ось чому ігри і додатки такі ефективні, - пояснює Сорейс. - Діти швидко захоплюються тим, що їм подобається, і вони опановують іноземну мову непомітно для себе".

У підлітковому віці діти часто стають сором'язливими, їм важко розмовляти іноземною мовою, оскільки вони бояться зробити помилку.

Анонімність інтернет-спілкування дозволяє почуватися вільніше.

Технології допомагають справитися з цим, зазначає Метью Маклахлан, засновник і керівник UK Learned, платформи для вивчення іноземних мов.

"Тут вам не треба відмінювати дієслово, стоячи перед класом із 29 підлітків", - каже Маклахлан.

Ви тренуєтеся в онлайн-середовищі, де отримуєте миттєвий відгук, і можете легше експериментувати. Анонімність інтернет-спілкування дозволяє почуватися вільніше.

Ви спробуєте вгадати правильну відповідь, а у спілкуванні з живими людьми підліток швидше відповість "не знаю".

Межі технологій

Попри всі переваги сучасних технологій, експерти впевнені, що вони мають доповнювати, а не замінювати справжній особистий контакт.

Насамперед це стосується вивчення мов. Ви можете мати виняткові результати на Duolingo, але у вивченні мови завжди настає момент, коли ви маєте почати практикуватися з носіями мови.

"Я можу спілкуватися скайпом з викладачем із Мехіко або розмовляти з іспанцями з усього світу, - пояснює Маклахлан. - Я можу знайти найкращого для себе вчителя іспанської, а не лише того, який є в моєму рідному місті".

Копирайт изображения Unsplash Image caption У вивченні мови завжди настає момент, коли треба починати практикуватися з носіями мови

Що далі? Вочевидь, це застосування штучного інтелекту у вивченні мов. Діти вже сьогодні активно користуються віртуальними голосовими помічниками, як-от Cortana чи Alexa.

На думку Маклаклана, такі технології вже не за горами.

"Можливо, вже через рік-півтора ми матимемо таких віртуальних помічників, які виправлятимуть помилки у нашому мовленні", - каже він.

Чому вивчення мов важливе?

Переваги багатомовності давно доведені. Володіння іноземними мовами запобігає деменції, посилює навички концентрації та розв'язання завдань, та може підвищити ваші прибутки.

Для Гілларі Йіп іноземні мови сприяють кращому порозумінню між сучасною молоддю, допомагають знищити соціальні бар'єри, які виникають з віком, навіть якщо вони мешкають на різних кінцях світу.

"У дорослому світі, - каже дівчинка, - існує купа упереджень щодо раси, статі та багато чого іншого. Але для дітей, ти - така сама дитина, як і вони".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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