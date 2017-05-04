Хамелеон или оригинал: как правильно вести себя с коллегами?

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В последнее время стало популярным при любых обстоятельствах "оставаться самим собой". Но почему этот принцип стоит воспринимать с осторожностью, прежде всего - в профессиональной жизни, объясняет обозреватель BBC Capital.

"Быть самим собой" превратилось в важнейшее кредо современной жизни. Ему пытаются следовать руководители компаний, его провозглашают в выпускных речах студенты, а некоторые фирмы даже сделали его критерием отбора персонала.

"Быть самим собой" стремится и Михаэль Фридрих, вице-президент берлинского отделения канадской IT-компании ScribbleLive. Для него это означает ходить на работу в шортах, а также рассказывать потенциальным клиентам, что сейчас он спит на полу в доме друга, поскольку ищет квартиру.

Пока что игра по своим правилам приносила Михаэлю только успех. Он говорит на нескольких иностранных языках и прекрасно овладел навыками межкультурного общения, потому что вместо посещения пар в университете, путешествовал по миру. Его предыдущие должности были хорошо оплачиваемыми, а в ScribbleLive, несмотря на довольно экстравагантное поведение, он уже получил повышение.

Копірайт зображення ScribbleLive London Image caption Михаэль Фридрих прощается со своими коллегами в Лондоне перед поездкой в Берлин. Более 1280 километров он собирается преодолеть на велосипеде

"Я не очень беспокоюсь об имидже в традиционном смысле этого слова. Я такой, какой я есть, - говорит 44-летний мужчина. - Я принимаю себя и горжусь собой".

Но должны ли мы всегда "быть самими собой"? Насколько откровенными мы должны быть с коллегами? И подходит ли это жизненное кредо абсолютно всем и каждому?

Верен себе или ситуации?

Слишком раскованное поведение в некоторых обстоятельствах может иметь нежелательные последствия, отмечает профессор Эрминия Ибарра, которая изучает психологию сотрудников и проблемы лидерства в Лондонской школе бизнеса и колледже Insead во Франции.

Ее исследования, например, свидетельствуют, что когда сотрудники на новой должности не адаптируют свое поведение к новому статусу, они рискуют потерпеть фиаско. Если человек на руководящей должности продолжает вести себя слишком откровенно, даже панибратски, он может потерять авторитет и доверие коллег, считает специалист.

Копірайт зображення Benedict Johnson Image caption Вас назначили на должность менеджера? Очевидно, вам придется изменить свой стиль общения с коллегами, считает Эрминия Ибарра (на фото)

"На самом деле, вести себя естественно - значит быть верным самому себе, - говорит профессор Ибарра. - Но мое "я" может быть сегодня не таким, каким оно было вчера или может быть завтра".

Иногда под предлогом "естественности поведения" люди просто не хотят покидать свою зону комфорта, говорит г-жа Ибарра. Столкнувшись с необходимостью меняться, они говорят "это не мое" вместо того, чтобы развиваться и расти.

Социальный психолог из Университета Миннесоты Марк Снайдер делит людей на "хамелеонов" и "верных себе" в зависимости от того, как они способны адаптироваться к новым ситуациям. Он обнаруживает эти типы личности с помощью специального теста.

Хамелеоны в течение жизни постоянно играют разные роли. Они тщательно подбирают слова и выстраивают линию поведения, чтобы в различных социальных обстоятельствах производить правильное впечатление, объясняет Снайдер.

В отличие от них, "верные себе" всегда откровенно демонстрируют свою настоящую личность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Хамелеоны" умеют подстраиваться под своего собеседника и достигают большего успеха в карьере, считает психолог Марк Снайдер

Однако в профессиональной жизни хамелеоны часто имеют преимущество. Ведь руководящие должности в корпорациях требуют активного поведения и умения презентовать себя, а потому больших успехов добиваются те, кто умеет адаптироваться к разным ситуациям.

Это право еще нужно завоевать

Другие исследования показывают, что право быть самим собой надо еще завоевать. И следовательно, иметь "свои заскоки", как говорят психологи, разрешается тем, кто уже достиг определенного статуса.

"Опытные люди забывают, что прежде чем они стали "самими собой", они много лет экспериментировали и вырабатывали свой собственный стиль методом проб и ошибок", - отмечает г-жа Ибарра.

Это не плохой совет, но и не очень полезный

Когда они советуют молодым коллегам или выпускникам "найти себя настоящего", они забывают, что у них самих этот процесс занял не менее 30 лет.

К тому же, некоторые молодые люди могут подумать, что "быть самим собой" - это единственное, что им нужно сделать для успеха, предупреждает Джеремайя Стоун, сотрудник нью-йоркского кадрового агентства Hudson RPO.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Быть самим собой - еще далеко не все

"Быть настоящим не означает, что вы должны прийти на собеседование или на работу и вести себя там так, как с близкими друзьями. Но это значит, что когда вы общаетесь с людьми, они понимают, кто вы и что для вас важно, понимают ваши жизненные принципы. Это не плохой совет, но и не очень полезный".

Даже Михаэль Фридрих отмечает, что не давал бы такой совет молодым людям.

"Все начинается изнутри, - говорит он. - Как вы можете быть самим собой, если вы не знаете себя? Сначала узнайте себя и выясните, что делает вас счастливым".

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