Как и почему покупают гражданство?

Копірайт зображення Getty Images

Все больше людей стремятся переехать в другую страну в поисках стабильности и новых возможностей. Но антииммиграционная политика многих стран и закрытые границы способствуют росту "гражданства на продажу".

Во время недавнего перелета, просматривая журнал в салоне самолета, я наткнулась на довольно необычную рекламу. Ее авторы предлагали "уникальную стратегию для защиты будущего процветания и безопасности".

Речь шла о "получении гражданства за инвестиции".

О покупке гражданства я уже слышала раньше и, увидев объявление, задумалась: нужен ли мне паспорт другой страны, кроме США?

Доступна ли такая возможность не только мультимиллионерам, но и обычным людям? И какие преимущества имеет дополнительное гражданство, кроме оптимизации налогов?

Поскольку сегодня многие страны ограничивают иммиграцию, быстро растет новая сфера услуг, предлагающая приобрести гражданство. Но это удовольствие не из дешевых.

Жизнь без границ

Идея инвестиционного гражданства - не нова. Оно уже давно существует во многих странах, прежде всего как способ обогатить государственный бюджет. Канада и карибский остров Сент-Китс и Невис ввели такие программы в 1980-х годах, США и Великобритания - в 1990-х.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гражданство в странах Карибского бассейна за 100 тыс. долларов - большой источник дохода

Условия инвестиционного гражданства варьируются в зависимости от страны. Они позволяют иностранцам покупать недвижимость или вкладывать деньги в бизнес, а также делать прямые пожертвования в бюджет страны в обмен на визу или паспорт.

Сент-Китс и Невис ввели эту инициативу в 1984 году, через год после того, как страна получила независимость от Великобритании. Цель состояла в том, чтобы привлечь предпринимателей, которые заинтересовались тропическими пляжами и низкими налогами.

Сначала программа привлекла внимание лишь нескольких участников. Но после того, как владельцы паспортов островной нации получили безвизовый доступ в 26 стран Шенгена, спрос быстро увеличился.

Лондонская консалтинговая фирма CS Global Partners отмечает, что интерес к их услугам за прошлый год вырос в четыре раза.

"Мы получаем заявки от жителей стран, которые никогда раньше не интересовались вторым гражданством через инвестиции. Например, в марте запросы из Турции увеличились на 400%".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самые популярные инвестиционные программы - на Карибах, куда инвесторов привлекают низкий инвестиционный минимум и быстрое оформление документации

Брексит и президентские выборы в США также усилили интерес к этому явлению.

По данным МВФ, инвестиционным гражданством прежде всего интересуются состоятельные частные предприниматели из развивающихся стран.

Так, 80% запросов на американскую визу EB-5, которая позволяет иностранцам инвестировать в недвижимость и получить "зеленую карту" по ускоренному плану, поступает от китайцев. Но в последние годы заметно увеличилось число заявок из Вьетнама, Индии и Бразилии.

Гражданство: ходовой товар

Самые популярные инвестиционные программы - в странах Карибского бассейна. Инвесторов привлекают роскошные белые пляжи, низкий инвестиционный минимум, необременительные требования резиденции и быстрое оформление документов.

Например, чтобы стать гражданином карибского острова Доминика, лежащего между Гваделупой и Мартиникой, надо инвестировать 100 тыс. долларов США. Проживать на острове не обязательно, так же как и ждать оформления документов.

И такие программы являются важными экономическими факторами. В МВФ отмечают, что в 2014 году инвестиционное гражданство составило 14% от ВВП Сент-Китс.

Но в последнее время и некоторые богатые страны стали также предлагать "гражданство за деньги".

Подобная программа в Новой Зеландии стоит около миллиона долларов, и с недавних пор пользуется популярностью у технологической элиты Кремниевой долины. Стоимость инвестиционного гражданства в Великобритании - 2,6 млн долларов, в США - 500 тыс.

Виза EB-5 приносит экономике США более 1 млрд долларов ежеквартально.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С немецким паспортом вы можете путешествовать без виз в большее число стран, чем с любым другим

23 другие страны от Кипра до Сингапура предлагают различные схемы получения гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции.

Аналогичные программы быстро растут по всей Европе - теперь их предлагает почти половина стран-членов ЕС.

Главное - свобода передвижения

Теперь иностранцы могут получить вид на жительство, работу и открыть банковские счета в целом ряде стран.

Например, всего за 50 тыс. долларов - в Латвии или за целых 10 млн - во Франции.

Важным бонусом является тот факт, что вместе с гражданством они также получают возможность путешествовать по миру без виз.

По количеству безвизовых стран также определяют рейтинг популярности паспортов.

"Сейчас список возглавляет немецкий паспорт, с которым можно путешествовать без визы в наибольшее число стран мира", - отмечает Мика Эммет, руководитель компании CS Global Partners.

В глобализированном мире, в котором парадоксальным образом начала распространяться политика изоляционизма, свобода передвижения является важным преимуществом этих программ.

Эндрю Хендерсон, американский предприниматель и основатель консалтинговой фирмы Nomad Capitalist, а также одноименного блога и подкаста, имеет четыре паспорта и вскоре получит пятый.

Несколько гражданств открывают множество предпринимательских возможностей, говорит он.

Копірайт зображення Andrew Henderson Image caption Эндрю Хендерсон, американский предприниматель и основатель компании Nomad Capitalist, имеет четыре паспорта и вскоре получит пятый

"Мир становится более кочевым. Люди не хотят сидеть на месте. Они хотят иметь несколько мест проживания, соответствующие их образу жизни, а также платить разумные налоги. И такая возможность становится доступной", - добавляет он.

Спрос на инвестиционные гражданства можно считать барометром мировых кризисов.

"Многие наши клиенты не переезжают сразу в страну, в которую инвестируют капитал, для них это скорее запасной вариант", - говорит Пол Уильямс из компании La Vida Golden Visas, которая специализируется на втором гражданстве в Европейских странах.

Ваша страна уже продается?

Впрочем, в программах инвестиционного гражданства есть не только преимущества. В конце концов, можно ли вообще продавать гражданство? Противники говорят, что нет.

Ранее в этом году два американских сенатора Дайан Файнштейн и Чак Грассли подали законопроект об отмене программы EB-5, утверждая, что в ней много недостатков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виза EB-5 в США позволяет инвестировать в проекты недвижимости в обмен на ускоренное получение "зеленой карты"

"Несправедливо, что процесс получения гражданства для богачей упрощен, тогда как миллионы людей должны ждать в очереди", - заявила Файнштейн.

Оппоненты выражают опасения по поводу отмывания денег, преступной деятельности и доступа в страну в обход законных иммиграционных процедур.

Действительно, когда речь идет о крупных суммах денег и международных сделках с недвижимостью, открывается много лазеек для мошенничества.

Только в этом месяце ФБР разоблачило мошенничество в размере 50 млн долларов, к которому были причастны китайские инвесторы по программе EB-5.

У программы инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис возникли проблемы с Государственной казной США, когда иранских банковских сотрудников поймали на отмывании денег с помощью паспортов Сент-Китс.

Плохая репутация программы EB-5 затронула даже верхушку Белого дома. Агентство недвижимости семьи Кушнер обвинили в конфликте интересов, поскольку они использовали имя зятя президента и старшего советника Джареда Кушнера, чтобы привлечь китайские инвестиции для строительства в Нью-Джерси.

Но в мире, где границы укрепляются все больше, спрос на эти услуги, скорее всего, будет расти.

Что касается британских граждан, взволнованных неопределенностью после брексита - пока они ничего не могут сделать, так как на данный момент остаются гражданами ЕС, объясняет Пол Уильямс.

"Если же через два года для британцев условия въезда в ЕС станут такими же, как, например, для американцев, многие захотят что-то изменить", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.