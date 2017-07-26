Если работа больше не приносит удовольствия

Копірайт зображення Getty Images

Вам надоела работа, которая когда-то нравилась, возможно, вы даже ненавидите ее?

Как свидетельствуют опросы, эта ситуация довольно распространенная.

Однако не стоит ждать, пока наступит эмоциональное выгорание, кое-что можно исправить прямо сейчас, советует обозреватель BBC Capital.

Около двух третей людей, работающих в самых разных областях - от заводских рабочих до врачей и пилотов, отмечают, что потеряли интерес к своей работе и абсолютно не удовлетворены ею.

Среди основных причин работники называют:

• ощущение, что тебя не ценят;

• необходимость выполнять большое количество скучной и бессмысленной работы;

• нехватка по-настоящему интересных проектов.

Впрочем, ситуация не безнадежна. Если вы готовы приложить усилия и изменить кое-что в своей профессиональной жизни, можно избавиться от разочарования.

Несколько обдуманных шагов, немного самоанализа и открытый разговор с руководством помогут превратить ненавистную работу в любимое дело или хотя бы в терпимое.

Как разорвать замкнутый круг

Во-первых, стоит кое-что осознать. В том, что вы потеряли интерес к своей работе, нет вашей вины.

Частично проблема заключается в нереалистичных представлениях общества о том, какой должна быть работа, отмечает доктор Пол Уайт, психолог, консультант и автор из США.

"Люди приходят на работу с чувством, что они способны спасти мир, они смогут использовать весь свой творческий потенциал, чтобы решить глобальные проблемы", - объясняет Уайт.

"Но в начале карьеры не бывает должностей, которые позволяют работать над масштабными вопросами или полностью применить свои творческую энергию", - добавляет специалист.

Изменения нужно начинать с самого себя. Подумайте, не слишком ли высоки ваши ожидания, по крайней мере по отношению к нынешней должности, и попробуйте немного снизить их.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Потеря интереса к работе - распространенная ситуация в любой профессиональной сфере

Попробуйте проанализировать, почему работа стала столь ненавистной, советует Скотт Эблин, консультант по вопросам лидерства и автор книги "Перетрудившиеся и перегруженные: Осознанный подход к работе".

Ведь вы-то пришли на эту должность. Попробуйте напомнить себе, что вас увлекало в начале.

Это поможет вам выявить "проблемные зоны", и тогда вы сможете разработать план изменений.

"Но не думайте, что улучшение наступит за одну ночь, - добавляет Эблин. - Если уровень удовлетворения повысится хотя бы на 20-30% - для начала это уже хорошо".

Время рискнуть

"Зачастую чувство удовлетворения работой зависит от мелочей", - отмечает Джордж Элфонд, генеральный директор IT-компании Rallyware из Сан-Франциско.

Положите себе в стол пачку сладостей, сходите на кофе во время перерыва или поработайте за пределами офиса и вы ощутите положительный эффект в течение нескольких следующих дней.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если это возможно, поработайте несколько дней за пределами офиса - иногда ситуацию меняют довольно простые вещи

Следующий шаг - более значимые вопросы. Если вы действительно хотите исправить ситуацию, придется пойти на некоторые риски.

"Вперед, экспериментируйте! - призывает Элфонд. - Чего бояться, если вы уже ненавидите свою работу?"

Если жизнь в офисе вам отравляет босс, попробуйте временно перевестись в другой отдел или предложите свои услуги в проекте, по которому вы будете отчитываться другому человеку.

Конечно, руководитель может обидеться, но чем вы рискуете, если отношения и так уже испорчены, спрашивает Элфонд.

Если часть вашей работы стала скучной и автоматической, попробуйте сосредоточиться на том, что вы способны контролировать. Можно ли избавиться от некоторых обязанностей или делегировать их другим?

Врачей можно, например, освободить от административной работы, чтобы они могли тратить больше времени и энергии на общение с пациентами.

Другими словами, вам придется поработать со своим менеджером и коллегами и, возможно, несколько переписать свои должностные обязанности, отмечает Томас Кальвард, который преподает управление человеческими ресурсами в Эдинбургском университете.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если врач сможет передать административные обязанности другим коллегам, у него появится больше времени и сил на общение с пациентами

Будьте настойчивы и объясните своему боссу, почему такие изменения необходимы. Скорее всего, ваш менеджер даже не представляет, что вы недовольны работой.

Можно также попробовать договориться о более гибком определении ваших ежедневных обязанностей.

"Все это делается с целью вернуться в те условия, когда работа приносила радость. А это непременно требует переосмысления своих нынешних обязанностей", - объясняет Кальвард.

Лучший - каждый день

Лидер мировой практики бизнес-консультаций Анита Бовнесс из канадской компании Saba Software считает, что существует очень простой рецепт изменить свое отношение к работе.

"Вспомните свой самый счастливый день на работе и подумайте, как сделать таковым каждый день", - советует бизнес-консультант.

Вспомните свой самый счастливый день на работе и подумайте, как сделать таковым каждый день

Бовнесс и сама имеет такой опыт. На своем прежнем месте работы она скучала. Ее завалили работой, связанной с техническими вопросами, хотя ее специальность предусматривала прежде всего работу с кадрами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хороший руководитель должен помочь вам почувствовать значимость своей роли в коллективе и снова получать удовольствие от работы

Однажды руководитель вызвал ее к себе и спросил, почему она работает без энтузиазма, и женщина осознала, что наступил момент перемен.

Она спросила у руководителя, можно ли пересмотреть ее обязанности, чтобы она могла больше заниматься тем, что ей действительно интересно.

В конце концов, ее перевели на новую должность, которая принесла ей гораздо больше удовольствия.

Теперь, когда г-жа Бовнесс сама стала руководителем, она предлагает своим сотрудникам так же сравнивать свою ежедневную работу с самым лучшим днем.

"Многие люди осознают, что работа больше не приносит им удовольствия и они больше не реализуют себя", - объясняет Анита Бовнесс.

"Так не должно быть. И мы всегда можем подумать, как изменить эту ситуацию", - добавляет она.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital