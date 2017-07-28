Легализация марихуаны - головная боль работодателей?

Рональд Алсоп BBC Capital
  • 28 июля 2017
Марихуана Копірайт зображення Blaine Harrington III

Пока все больше стран отменяют уголовную ответственность за употребление марихуаны, на международном рынке труда возникают сложные вопросы.

Количество стран мира, которые разрешают употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. Многие американские штаты также пересматривают законодательство по этому наркотику.

Эта ситуация, однако, заставляет компании ломать голову, как быть с работниками, которые вполне легально употребляют марихуану, но могут прийти на работу под действием наркотика.

В отличие от алкоголя или многих других препаратов, марихуана остается в организме человека в течение недель или месяцев после употребления.

Как тогда избежать ситуаций, когда сотрудник мог принять препарат в своей стране или штате, где это вполне законно, но корпорация будет вынуждена уволить его за положительный результат в тесте на наркотики?

Противоречивое законодательство относительно употребления марихуаны усложняет политику международных корпораций и компаний, которые работают в нескольких штатах США.

30 американских штатов и округ Колумбия легализовали употребление каннабиса в медицинских или оздоровительных целях, но федеральным законом наркотик все еще запрещен.

Впрочем, согласно недавнему опросу, проведенному Yahoo News и Колледжем Марист в городе Поукипзи, более 20% взрослых американцев употребляют марихуану, а 14% - делают это регулярно.

Употребление марихуаны в Северной Америке, очевидно, еще возрастет в ближайшие несколько лет. В ноябре прошлого года граждане Калифорнии, крупнейшего сейчас штата из 40 миллионами жителей проголосовали за разрешение на употребление марихуаны в оздоровительных целях.

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Image caption Некоторые американские штаты, например, Колорадо, легализовали марихуану, но законодательством федерального правительства она все еще запрещена

Канада планирует принять такой закон в следующем году. Обе страны - и Калифорния, и Канада - уже давно легализовали препарат для лечения.

Однако употребление этого наркотика является все еще незаконным во многих странах, в том числе в Великобритании, Франции, Ирландии, Индонезии, Китае, Японии, Южной Корее и Саудовской Аравии.

Использование препарата в личных целях разрешено в разных количествах в Италии, Мексике, Аргентине, Австрии, Чили, Колумбии, Нидерландах, Испании и Швейцарии.

А в качестве медицинского препарата марихуану узаконили во многих странах, среди которых Австралия, Чехия, Германия и Турция.

Уругвай стал первой страной, которая полностью легализовала производство и продажу марихуаны в развлекательных целях. В этом месяце ее начали продавать в аптеках страны.

"Итак, чтобы определить политику в отношении употребления наркотиков своими сотрудниками, компаниям придется советоваться с юристами в каждой стране, где у них есть филиалы", - отмечает Тони Фиоре, юрист компании Kegler Brown Hill & Ritter из штата Огайо.

Несовершенное законодательство

Некоторые законы и судебные решения США позволяют компаниям по своему усмотрению увольнять сотрудников, если анализ подтвердил употребление ими марихуаны. Это касается и тех штатов, где каннабис легализовали.

Например, Верховный суд штата Колорадо постановил, что работодатели могут увольнять работников, даже если они употребляют марихуану в медицинских целях.

Поскольку марихуана остается нелегальной на уровне федерального законодательства, суд признал законным увольнение Брэндона Коутса, который работал в телефонной компании Dish Network.

Мужчина имел паралич четырех конечностей и использовал препарат, чтобы снять боль при мышечных спазмах. Следы препарата оказались в его организме во время выборочного медицинского исследования персонала.

Как сообщает суд, Коутса не обвиняли в том, что он был под наркотическим воздействием или неспособен был полноценно выполнять свои обязанности. Мужчина также отметил, что никогда не употреблял марихуану в офисе.

Он работал в компании три года и получал удовлетворительные отзывы о своей работе. Его должностные обязанности не были связаны с риском, и он никогда не просил компанию предоставить ему помещение для медицинского применения марихуаны.

Некоторые американские штаты приняли законы, обязывающие работодателей предоставлять помещение своим работникам, нуждающимся в употреблении марихуаны для облегчения боли или по другим медицинским причинам. Правда, при условии, что препарат не влияет на эффективность их работы.

Практика применения тестов на наркотики и регулирующие ее законы заметно отличаются в разных странах мира.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании сообщает, что только Финляндия, Ирландия и Норвегия имеют соответствующие законы.

Например, в Норвегии такие тесты считают нарушением личной неприкосновенности работника.

Их можно проводить только тогда, когда это необходимо для безопасности самих сотрудников или других людей.

Канадские работодатели в целом имеют меньше свободы в этом вопросе, чем американские.

"Работодатели часто оказываются в законодательной ловушке. С одной стороны, они должны соблюдать требования по охране здоровья и безопасности работников, к примеру, тех, кто управляет транспортным средством", - объясняет Даррил Гискокс, юрист по вопросам труда и занятости в торонтской компании Torys LLP.

"А с другой, они не могут нарушать права людей, которые употребляют медицинские препараты с каннабисом, а также сотрудников с зависимостью от этого наркотика, что можно считать физическим недостатком", - добавляет специалист.

Несовершенство законов также ограничивает карьерные возможности людей, которые вынуждены принимать препараты с марихуаной из-за проблем со здоровьем или просто употребляют этот наркотик в свободное время.

Это создает препятствия и для работодателей, которые планируют перевести сотрудников в зарубежные филиалы, поскольку их профессиональные навыки нужны именно там.

Ситуация меняется

"Ситуация с марихуаной меняется почти каждую неделю", - отмечает Сара Салливан, координатор услуг по контролю рисков в компании Lockton, штат Миссури.

"Предприятия должны четко определиться, будет ли предусматривать их корпоративная политика тесты на наркотики", - отмечает специалист.

Несмотря на быстрое распространение легализации марихуаны, многие компании до сих пор не выработали корпоративные правила по этому вопросу, не говоря уже о согласовании своей политики с законодательством других стран.

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Image caption В некоторых отраслях из-за нехватки талантливых кадров HR-менеджеры закрывают глаза на употребление марихуаны потенциальными сотрудниками

Нехватка талантливых кадров заставляет некоторых работодателей закрывать глаза на тесты на наркотики.

Многие компании в Кремниевой долине перестали проверять на наркотики кандидатов на должность, поскольку понимают, что могут потерять большое количество квалифицированных кадров.

Ослабляют свою политику в отношении марихуаны и некоторые компании штата Колорадо, где в 2012 году легализовали употребление этого наркотика в оздоровительных целях.

Чтобы не терять ценных специалистов, консультанты по вопросам кадров советуют компаниям дать второй шанс работнику, если его результат в тесте на марихуану оказался положительным.

Человеку предлагают пройти второй тест в течение следующего года и предупреждают, что уволят, если он снова окажется положительным.

Компании, однако, оставляют за собой право на тестирование, если работник проявляет признаки наркотического опьянения или снижение производительности труда.

В таких случаях некоторые штаты требуют от работодателей предоставить доказательства нестабильного поведения, например, нарушение речи или заторможенность.

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Image caption Поскольку марихуана влияет на скорость и координацию движений, управлять грузовым оборудованием под действием наркотика нежелательно

Но несчастный случай на рабочем месте или снижение производительности могут не быть связаны с употреблением марихуаны, несмотря на положительный результат теста.

Анализ обычно выявляет побочный продукт марихуаны - инертный метаболит карбокси-ТГК, который может оставаться в организме в течение нескольких недель или даже месяцев после того, как человек прекратил употребление наркотика.

Именно поэтому Национальная организация по реформированию законов о марихуане (NORML) считает анализы мочи, крови и слюны дискриминационными и нарушающими права человека.

А вот чтобы снизить риск ложных результатов, NORML рекомендует отслеживать изменения в производительности сотрудника. К примеру, с помощью программы My Canary, которая определяет изменения в производительности труда, оценивая память, время реакции и равновесие.

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Image caption Практика проведения тестов на наркотики в компаниях заметно отличается в разных странах

Однако многие компании отказываются публично обсуждать свою политику в отношении проведения тестов на наркотики.

Международные корпорации, у которых мы пытались взять комментарий по этой теме, также отказались от разговора.

"Это вопрос репутации, - объясняют специалисты. - Ни одна компания не хочет, чтобы ее считали лояльной к наркотикам".

Ведь если произойдет несчастный случай, а в организме пострадавшего сотрудника окажутся наркотические вещества, компании придется нести юридическую ответственность.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital.

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