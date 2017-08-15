Пять мифов об успешных CEO

Копірайт зображення Getty Images Image caption Билл Гейтс считает себя интровертом - тип личности, который помогает лидерам превосходить ожидания

В течение десяти лет исследователи наблюдали за тысячами руководителей крупных компаний, пытаясь выяснить, что на самом деле является залогом успеха. Результаты оказались довольно неожиданными.

Эндрю Силвернейл вырос в маленьком городке в американском штате Мэн, где одним из немногих предприятий региона был местный бумажный комбинат.

Ему и в голову не приходило, что однажды он может возглавить международную корпорацию. Он собирался учиться на врача. "Я вообще не представлял, что такое бизнес, - говорит он и добавляет: я не шучу".

Предпринимательская жилка "проснулась" у него в университете, когда он начал помогать руководителю семейного строительного бизнеса, который занялся политической карьерой.

"У него была удивительная предпринимательская интуиция, - говорит Силвернейл. - Он осознавал свою миссию и пытался улучшить жизнь людей".

Позже, когда Силвернейл работал аналитиком финансовой компании, директор другой компании предложил ему открыть собственное дело.

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Но Силвернейл отмахнулся от этой идеи. Руководители, которых он знал лично, имели весьма авторитарный стиль лидерства, и это ему не нравилось.

Достичь вершины могут вполне обычные люди Елена Лыткина-Ботельо, компания ghSMART

Впоследствии он, однако, понял, что представления людей об успешном СЕО достаточно часто основаны на ложных стереотипах.

Теперь Эндрю Силвернейл - генеральный директор IDEX Corporation, компании стоимостью 8,6 млрд долларов, которая разрабатывает многочисленные жидкие продукты для сельского хозяйства, пожарной безопасности и охраны здоровья.

Интроверт вы или экстраверт, есть у вас харизма или нет - совершенно неважно. Главное - это отношение к работникам, профессиональная цель и скромность.

Согласно исследованию, проведенному чикагской консалтинговой фирмой ghSMART, существует много ошибочных представлений о том, каким должен быть успешный лидер.

"Вы можете думать, что никто не поверит, что за 10 или 20 лет вы станете президентом корпорации", - отмечает Елена Лыткина-Ботельо, партнерша компании ghSMART и основательница проекта "Геном CEO".

Это 10-летнее исследование на примере тысяч руководителей изучало предпосылки успешного лидерства. "Выводы, к которым мы пришли, свидетельствуют, что достичь вершины могут вполне обычные люди", - говорит специалист.

Миф 1: CEO должен иметь харизму

Это одно из самых распространенных представлений. Только вспомните - бывший генеральный директор General Electric Джек Уэлч или пионер эры IT-технологий Стив Джобс - грандиозные личности, которые умели увлечь и повести за собой.

На харизме зациклены хэдхантеры и советы директоров, когда ищут кандидата на должность CEO. "Я знаю случаи, когда членам правления нравилась кандидатура, но они были обеспокоены тем, что человек - интроверт", - отмечает г-жа Лыткина-Ботельо.

Оказывается, однако, что наличие харизмы сильно переоценено. Когда исследователи попытались выяснить, какой тип руководителей превзошел ожидания совета директоров, интроверты показали лучшие результаты, чем экстраверты.

Хотя привлекательные и уверенные в себе кандидаты обычно имеют больше шансов получить должность, к производительности труда эти черты не имеют никакого отношения. Именно в этом нередко ошибаются рекрутеры.

Миф 2: CEO не должен признавать свои промахи

Признавать собственные ошибки - нелегко. Некоторые видят в этом признак слабости, другие волнуются, какой будет реакция акционеров или членов правления.

Но ошибки являются ключом к успеху.

Более слабые кандидаты, как правило, обвиняют других

В своем исследовании Лыткина-Ботельо выяснила, что почти все руководители допускали серьезные ошибки, причем 45% из них либо теряли из-за этого работу, либо несли значительные убытки.

Впрочем, среди тех, кто по недосмотру разрушил карьеру или собственный бизнес, 78% впоследствии оказались на высшей должности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Серьезные ошибки не обязательно должны помешать успеху, уверена Элизабет Холмс, основательница фармацевтической компании Theranos и самая молодая женщина-миллиардер, которая после ряда скандалов потеряла все состояние

Наиболее успешными оказались те, кто смог признать свою ошибку и вынести из нее правильный урок.

"Слабые кандидаты, как правило, обвиняют других или оправдываются, и это усложняет процесс обучения".

Миф 3: CEO должен быть опытным в своей области

Если человек не работал в определенной области, это еще не значит, что он не сможет стать лидером, отмечает Элисон Райан, директор по обслуживанию клиентов в компании Executive Headhunters в Саутгемптоне.

"Члены правления часто считают, что генеральный директор должен иметь опыт в своей области. Однако практика показывает, что руководитель, пришедший из другой индустрии, может принести немало пользы", - отмечает г-жа Райан.

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Во многих случаях такие руководители предлагают свежий взгляд на вещи, новые навыки и идеи. "И они могут реализовать их, избегая влияния сложившихся в компании подходов", - добавляет Элисон Райан.

Овладеть знаниями в определенной области можно достаточно быстро. А вот разнообразный опыт и так называемые "гибкие навыки", то есть умение хорошо управлять персоналом и решать сложные проблемы, требуют большего времени.

Миф 4: CEO должен быть авторитарным

Многие люди считают, что босс должен быть безжалостным. Эту идею, в частности, популяризировал генеральный директор General Electric Джек Уэлч.

Ежегодно он проводил жесткую оценку производительности труда. Лучшие работники - около 20% - получали похвалу, 70% со средним результатам - тренинги и консультации, а остальных увольняли без церемоний.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея авторитарного руководителя, популяризованная Уэлчем, далеко не всегда имеет успех

Эндрю Силвернейл познакомился со многими руководителями компаний, пока работал финансовым аналитиком и менеджером среднего звена. Он осознал, что авторитарный стиль часто вредит успеху дела.

"Многие люди не такие талантливые, как Джек Уэлч, и поэтому когда они копируют определенные его черты, или когда такая модель поведения применяется без условий, все идет кувырком", - объясняет Силвернейл.

Хотя решимость действительно является важной чертой лидера, наибольшего успеха добиваются те руководители, которые не навязывают свои решения сверху, а способны убедить работников, правления и акционеров.

Лучше всего, конечно, это умение найти "золотую середину": нельзя быть слишком мягким и всем угождать, или быть диктатором, который никогда не идет на компромиссы.

"Генеральный директор - это как дирижер, - говорит Елена Лыткина-Ботельо. - Вы должны уметь принимать решения в интересах всей компании, не впадая в те или иные крайности".

Миф 5: CEO должен закончить престижный университет

И еще один стереотип утверждает, что успешным руководителем невозможно стать без диплома Гарварда или Оксфорда.

На самом деле, только 7% CEO, принявших участие в проекте "Геном", получили диплом бакалавра в одном из университетов Лиги Плюща, а 8% вообще не имели высшего образования.

Лишь 7% CEO закончили один из университетов Лиги Плюща, а 8% вообще не имели высшего образования

Джилл Уайт, глава частного акционерного общества The Carlyle Group, соглашается, что диплом престижного вуза сам по себе не является показателем высокой производительности.

"Залог успеха - это прежде всего интеллект, - говорит Уайт. - Наличие диплома - это хорошо, но его отсутствие не обязательно должно быть недостатком".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Далеко не все CEO имеют дипломы престижных университетов мира

Еще меньшее значение он имеет в Великобритании, где возможность поступить в лучший университет определяется не талантами, а социальным происхождением.

Люди знают, что ваш диплом вовсе не является показателем вашего интеллекта и профессионализма.

А что на самом деле важно для успешной карьеры руководителя?

Эндрю Силвернейл, который, по оценке Лыткиной-Ботельо, является очень эффективным руководителем, называет три фактора:

• улучшение жизни всех, кто имеет отношение к компании: акционеров, сотрудников и общественности в целом;

• настоящее понимание бизнеса;

• гуманность.

"Я хочу быть способным на большие вещи, - говорит он. - Моя работа заключается в том, чтобы создать условия, в которых люди ежедневно раскрывали бы свои способности".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital