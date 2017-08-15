Пять мифов об успешных CEO
В течение десяти лет исследователи наблюдали за тысячами руководителей крупных компаний, пытаясь выяснить, что на самом деле является залогом успеха. Результаты оказались довольно неожиданными.
Эндрю Силвернейл вырос в маленьком городке в американском штате Мэн, где одним из немногих предприятий региона был местный бумажный комбинат.
Ему и в голову не приходило, что однажды он может возглавить международную корпорацию. Он собирался учиться на врача. "Я вообще не представлял, что такое бизнес, - говорит он и добавляет: я не шучу".
Предпринимательская жилка "проснулась" у него в университете, когда он начал помогать руководителю семейного строительного бизнеса, который занялся политической карьерой.
"У него была удивительная предпринимательская интуиция, - говорит Силвернейл. - Он осознавал свою миссию и пытался улучшить жизнь людей".
Позже, когда Силвернейл работал аналитиком финансовой компании, директор другой компании предложил ему открыть собственное дело.
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Но Силвернейл отмахнулся от этой идеи. Руководители, которых он знал лично, имели весьма авторитарный стиль лидерства, и это ему не нравилось.
Впоследствии он, однако, понял, что представления людей об успешном СЕО достаточно часто основаны на ложных стереотипах.
Теперь Эндрю Силвернейл - генеральный директор IDEX Corporation, компании стоимостью 8,6 млрд долларов, которая разрабатывает многочисленные жидкие продукты для сельского хозяйства, пожарной безопасности и охраны здоровья.
Интроверт вы или экстраверт, есть у вас харизма или нет - совершенно неважно. Главное - это отношение к работникам, профессиональная цель и скромность.
Согласно исследованию, проведенному чикагской консалтинговой фирмой ghSMART, существует много ошибочных представлений о том, каким должен быть успешный лидер.
"Вы можете думать, что никто не поверит, что за 10 или 20 лет вы станете президентом корпорации", - отмечает Елена Лыткина-Ботельо, партнерша компании ghSMART и основательница проекта "Геном CEO".
Это 10-летнее исследование на примере тысяч руководителей изучало предпосылки успешного лидерства. "Выводы, к которым мы пришли, свидетельствуют, что достичь вершины могут вполне обычные люди", - говорит специалист.
Миф 1: CEO должен иметь харизму
Это одно из самых распространенных представлений. Только вспомните - бывший генеральный директор General Electric Джек Уэлч или пионер эры IT-технологий Стив Джобс - грандиозные личности, которые умели увлечь и повести за собой.
На харизме зациклены хэдхантеры и советы директоров, когда ищут кандидата на должность CEO. "Я знаю случаи, когда членам правления нравилась кандидатура, но они были обеспокоены тем, что человек - интроверт", - отмечает г-жа Лыткина-Ботельо.
Оказывается, однако, что наличие харизмы сильно переоценено. Когда исследователи попытались выяснить, какой тип руководителей превзошел ожидания совета директоров, интроверты показали лучшие результаты, чем экстраверты.
Хотя привлекательные и уверенные в себе кандидаты обычно имеют больше шансов получить должность, к производительности труда эти черты не имеют никакого отношения. Именно в этом нередко ошибаются рекрутеры.
Миф 2: CEO не должен признавать свои промахи
Признавать собственные ошибки - нелегко. Некоторые видят в этом признак слабости, другие волнуются, какой будет реакция акционеров или членов правления.
Но ошибки являются ключом к успеху.
В своем исследовании Лыткина-Ботельо выяснила, что почти все руководители допускали серьезные ошибки, причем 45% из них либо теряли из-за этого работу, либо несли значительные убытки.
Впрочем, среди тех, кто по недосмотру разрушил карьеру или собственный бизнес, 78% впоследствии оказались на высшей должности.
Наиболее успешными оказались те, кто смог признать свою ошибку и вынести из нее правильный урок.
"Слабые кандидаты, как правило, обвиняют других или оправдываются, и это усложняет процесс обучения".
Миф 3: CEO должен быть опытным в своей области
Если человек не работал в определенной области, это еще не значит, что он не сможет стать лидером, отмечает Элисон Райан, директор по обслуживанию клиентов в компании Executive Headhunters в Саутгемптоне.
"Члены правления часто считают, что генеральный директор должен иметь опыт в своей области. Однако практика показывает, что руководитель, пришедший из другой индустрии, может принести немало пользы", - отмечает г-жа Райан.
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Во многих случаях такие руководители предлагают свежий взгляд на вещи, новые навыки и идеи. "И они могут реализовать их, избегая влияния сложившихся в компании подходов", - добавляет Элисон Райан.
Овладеть знаниями в определенной области можно достаточно быстро. А вот разнообразный опыт и так называемые "гибкие навыки", то есть умение хорошо управлять персоналом и решать сложные проблемы, требуют большего времени.
Миф 4: CEO должен быть авторитарным
Многие люди считают, что босс должен быть безжалостным. Эту идею, в частности, популяризировал генеральный директор General Electric Джек Уэлч.
Ежегодно он проводил жесткую оценку производительности труда. Лучшие работники - около 20% - получали похвалу, 70% со средним результатам - тренинги и консультации, а остальных увольняли без церемоний.
Эндрю Силвернейл познакомился со многими руководителями компаний, пока работал финансовым аналитиком и менеджером среднего звена. Он осознал, что авторитарный стиль часто вредит успеху дела.
"Многие люди не такие талантливые, как Джек Уэлч, и поэтому когда они копируют определенные его черты, или когда такая модель поведения применяется без условий, все идет кувырком", - объясняет Силвернейл.
Хотя решимость действительно является важной чертой лидера, наибольшего успеха добиваются те руководители, которые не навязывают свои решения сверху, а способны убедить работников, правления и акционеров.
Лучше всего, конечно, это умение найти "золотую середину": нельзя быть слишком мягким и всем угождать, или быть диктатором, который никогда не идет на компромиссы.
"Генеральный директор - это как дирижер, - говорит Елена Лыткина-Ботельо. - Вы должны уметь принимать решения в интересах всей компании, не впадая в те или иные крайности".
Миф 5: CEO должен закончить престижный университет
И еще один стереотип утверждает, что успешным руководителем невозможно стать без диплома Гарварда или Оксфорда.
На самом деле, только 7% CEO, принявших участие в проекте "Геном", получили диплом бакалавра в одном из университетов Лиги Плюща, а 8% вообще не имели высшего образования.
Джилл Уайт, глава частного акционерного общества The Carlyle Group, соглашается, что диплом престижного вуза сам по себе не является показателем высокой производительности.
"Залог успеха - это прежде всего интеллект, - говорит Уайт. - Наличие диплома - это хорошо, но его отсутствие не обязательно должно быть недостатком".
Еще меньшее значение он имеет в Великобритании, где возможность поступить в лучший университет определяется не талантами, а социальным происхождением.
Люди знают, что ваш диплом вовсе не является показателем вашего интеллекта и профессионализма.
А что на самом деле важно для успешной карьеры руководителя?
Эндрю Силвернейл, который, по оценке Лыткиной-Ботельо, является очень эффективным руководителем, называет три фактора:
• улучшение жизни всех, кто имеет отношение к компании: акционеров, сотрудников и общественности в целом;
• настоящее понимание бизнеса;
• гуманность.
"Я хочу быть способным на большие вещи, - говорит он. - Моя работа заключается в том, чтобы создать условия, в которых люди ежедневно раскрывали бы свои способности".
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital