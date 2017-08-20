Свадьба в Instagram - новый вид бизнеса
Бесспорно, свадьба является лучшим поводом для фото в соцсети. И компании начали зарабатывать на этом тренде, продавая персонализированные хэштеги и услуги СМ-менеджеров.
Джессика Леманн, 33-летняя британка, которая работает в Нью-Йорке, объявила о своей помолвке с режиссером Джессом Эшем, опубликовав фото в своем Instagram.
Фото было с хэштегом #JessTheTwoOfUs, который она использовала во второй раз под фотографией со своего девичника, состоявшегося в Лондоне в мае.
Когда в сентябре Джессика выйдет замуж, она попросит своих гостей добавлять к фото со свадьбы, которые они будут публиковать в соцсетях, такой же хэштег.
Как стратег по развитию бренда, Джессика прекрасно понимает, что "удачный свадебный хэштег может немало рассказать о супругах", поэтому, она хорошо обдумала свой.
Хэштег заставляет людей улыбнуться, он запоминается прежде всего тогда, когда в нем будет игра слов.
Сегодня сеть Instagram имеет 700 млн активных пользователей по всему миру, более миллиарда человек ежедневно заходят на свою страницу в Facebook.
Поэтому не удивительно, что планируя свадьбу, молодожены все чаще задумываются о роли в ней соцсетей. Это стимулирует рост новой индустрии, которая начала зарабатывать на этом тренде.
Вместе в радости и в бренде
В 2016 году редактор журнала Los Angeles Мариэль Ваким основала компанию под названием Happily Ever Hashtagged ("Долго и счастливо с хэштегом").
Идея стартапа возникла после того, как друзья начали неоднократно обращаться к ней с просьбой придумать им персональный свадебный хэштег.
Хэштег - это фактически инструмент поиска, который помогает пользователям Twitter, Instagram, Facebook и других сетей находить сообщения или фото с определенным смыслом.
Теперь за изготовление одного персонализированного хэштега Ваким берет 40 долларов, а за три - 85. Но в очереди на заказ сейчас ждут полторы сотни клиентов.
В марте прошлого года 28-летняя графический дизайнер Элли Бертельсон запустила в интернет-магазине Etsy услугу создания геофильтрив для сети Snapchat.
Геофильтры - это специальные декоративные рамки с геолокацией, которые накладывают на фото в сети Snapchat, чтобы обозначить определенное событие: музыкальный фестиваль или гей-парад.
Создать их можно и самому, но Бертельсон делает фильтры для пар, которые не умеют этого делать или просто не имеют на это времени.
Один фильтр стоит 8 фунтов стерлингов. Молодожены могут предложить своим гостям выбрать фильтр на свой вкус и применять его к фотографиям и видео со свадьбы, которые они будут выкладывать в сеть.
Если люди во время праздника все равно будут публиковать фото в Instagram и Facebook, почему бы не создать непрерывный поток этих загрузок на цифровой стене?
В 2014 году предприниматели из Амстердама Юсеф Эль-Дардири и Пим Стуурман основали компанию WeddingHashtagWall.
Заказать такую виртуальную "стену" можно за 79 долларов. За это клиенты получают уникальный веб-адрес. Он показывает постоянный поток фотографий и сообщений, которые гости свадьбы загружают в соцсети со специальным хэштегом.
Тем, кто не попал на событие, эта функция позволяет принять участие в праздновании, а гостям - обмениваться фотографиями в режиме реального времени.
Некоторые компании даже предлагают специальных помощников, которые будут размещать в соцсетях фото и сообщения в ваш особый день.
Такую услугу предлагает, например, нью-йоркская компания Maid of Social, основанная в 2015 году двумя бывшими редакторами свадебного журнала The Knot.
Они называют себя "PR-команда для вашей свадьбы".
Стоимость услуг варьируется от пакета за 500 долларов, который включает создание хэштега, фото на странице компании в Instagram и также советы, как "раскрутить" свадьбу в соцсетях, до пакета "5 карат" за несколько тысяч долларов.
Услуги такого уровня включают привлечение влиятельных блогеров с миллионами подписчиков, специальную команду СМ-менеджеров, разработку медиа-стратегии для брендов, которые станут вашими партнерами в день свадьбы, а также освещение события в Instagram и Snapchat, а возможно и в прессе.
Не слишком ли?
Для тех, кто не является ярым пользователем соцсетей, все это может показаться немного чересчур.
Но для тех, кто "живет" в сети, аккаунты в Facebook и Instagram - уже давно не только часть личной жизни, но и возможность продвигать свои профессиональные и творческие усилия.
"Это как красная дорожка для обычных людей", - говорит Жан Твенг, автор книг "Поколение Я" и "iGen", которая должна вскоре выйти.
"Миллениалы - большие индивидуалисты, они чувствуют себя комфортнее в центре внимания, чем предыдущие поколения в том же возрасте", - добавляет она. А свадьба - это один из случаев, когда привлекать внимание - вполне можно и нужно.
"Сопровождение" свадьбы в социальных сетях является одной из причин, почему ее стоимость неуклонно растет в последнее время, хотя молодое поколение не стремится следовать традициям свои родителей.
В Великобритании стоимость свадеб недавно превысила 25 тыс. фунтов, а в США - 35 тыс. долларов согласно исследованиям, проведенным 2016 сайтами Hitched и The Knot соответственно.
Совершенство превыше всего
Но не помешает ли вся эта суета почувствовать особенность момента?
Как отмечает в своей книге "Вместе в одиночестве" (Alone Together) профессор социологии из Мичиганского технического университета Шерри Теркл, смартфоны препятствуют близости в общении, делают наши отношения неглубокими и усиливают одиночество.
Она отмечает, что свадебные фото существовали всегда.
Но теперь у нас так много "особых" моментов, которые мы запечатлеваем на своих страницах в соцсетях, что требования совершенства стали чрезвычайно высокими.
"Это парадокс нашего времени: мы исповедуем оригинальность во всем, но "заказываем" ее у других", - добавляет исследовательница.
Профессор Теркл предполагает, что вскоре появится контр-течение - "свадьба без гаджетов", но пока она не видит ничего плохого в том, что гости будут использовать хэштеги для праздника.
Ведь они все равно будут публиковать фото в соцсетях.
Джессика Леманн взвесила все за и против. На своей свадьбе она предложит гостям фото в фото-кабине, с реквизитами и селфи-палками, а также на "Полароид" для сувениров.
Хэштег #JessTheTwoOfUs будет выставлен на видном месте, чтобы напоминать о его использовании.
"Осознание, что друзья также будут делать фотографии, немного уменьшает давление", - говорит девушка. Итак, мы ничего не упустим течение дня, который пролетит как мгновение.
"А на следующее утро я смогу посмотреть фотографии и, возможно, найти среди них настоящие шедевры"., - добавляет она.
Однако, во время самой свадебной церемонии Джессика попросит гостей выключить телефоны, своим она вообще не будет пользоваться в день свадьбы.
"Все же должен быть предел, - объясняет она. - Свадьба пройдет очень быстро, и я хочу наслаждаться этим днем как можно больше и почувствовать каждый его момент".
"Это трудно сделать, если у вас руках телефон", - добавила она.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.