Свадьба в Instagram - новый вид бизнеса

Бесспорно, свадьба является лучшим поводом для фото в соцсети. И компании начали зарабатывать на этом тренде, продавая персонализированные хэштеги и услуги СМ-менеджеров.

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Джессика Леманн, 33-летняя британка, которая работает в Нью-Йорке, объявила о своей помолвке с режиссером Джессом Эшем, опубликовав фото в своем Instagram.

Фото было с хэштегом #JessTheTwoOfUs, который она использовала во второй раз под фотографией со своего девичника, состоявшегося в Лондоне в мае.

Когда в сентябре Джессика выйдет замуж, она попросит своих гостей добавлять к фото со свадьбы, которые они будут публиковать в соцсетях, такой же хэштег.

Как стратег по развитию бренда, Джессика прекрасно понимает, что "удачный свадебный хэштег может немало рассказать о супругах", поэтому, она хорошо обдумала свой.

Хэштег заставляет людей улыбнуться, он запоминается прежде всего тогда, когда в нем будет игра слов.

Копірайт зображення Instagram / jessicazrl Image caption #JessTheTwoOfUs: Джессика Леманн и ее жених Джесс Эш

Сегодня сеть Instagram имеет 700 млн активных пользователей по всему миру, более миллиарда человек ежедневно заходят на свою страницу в Facebook.

Поэтому не удивительно, что планируя свадьбу, молодожены все чаще задумываются о роли в ней соцсетей. Это стимулирует рост новой индустрии, которая начала зарабатывать на этом тренде.

Вместе в радости и в бренде

В 2016 году редактор журнала Los Angeles Мариэль Ваким основала компанию под названием Happily Ever Hashtagged ("Долго и счастливо с хэштегом").

Идея стартапа возникла после того, как друзья начали неоднократно обращаться к ней с просьбой придумать им персональный свадебный хэштег.

Хэштег - это фактически инструмент поиска, который помогает пользователям Twitter, Instagram, Facebook и других сетей находить сообщения или фото с определенным смыслом.

Теперь за изготовление одного персонализированного хэштега Ваким берет 40 долларов, а за три - 85. Но в очереди на заказ сейчас ждут полторы сотни клиентов.

В марте прошлого года 28-летняя графический дизайнер Элли Бертельсон запустила в интернет-магазине Etsy услугу создания геофильтрив для сети Snapchat.

Геофильтры - это специальные декоративные рамки с геолокацией, которые накладывают на фото в сети Snapchat, чтобы обозначить определенное событие: музыкальный фестиваль или гей-парад.

Создать их можно и самому, но Бертельсон делает фильтры для пар, которые не умеют этого делать или просто не имеют на это времени.

Один фильтр стоит 8 фунтов стерлингов. Молодожены могут предложить своим гостям выбрать фильтр на свой вкус и применять его к фотографиям и видео со свадьбы, которые они будут выкладывать в сеть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Геофильтры добавляют декоративный графический слой с пометкой о местонахождении на фотографии в сети Snapchat

Если люди во время праздника все равно будут публиковать фото в Instagram и Facebook, почему бы не создать непрерывный поток этих загрузок на цифровой стене?

В 2014 году предприниматели из Амстердама Юсеф Эль-Дардири и Пим Стуурман основали компанию WeddingHashtagWall.

Заказать такую ​​виртуальную "стену" можно за 79 долларов. За это клиенты получают уникальный веб-адрес. Он показывает постоянный поток фотографий и сообщений, которые гости свадьбы загружают в соцсети со специальным хэштегом.

Тем, кто не попал на событие, эта функция позволяет принять участие в праздновании, а гостям - обмениваться фотографиями в режиме реального времени.

Некоторые компании даже предлагают специальных помощников, которые будут размещать в соцсетях фото и сообщения в ваш особый день.

Такую услугу предлагает, например, нью-йоркская компания Maid of Social, основанная в 2015 году двумя бывшими редакторами свадебного журнала The Knot.

Они называют себя "PR-команда для вашей свадьбы".

Стоимость услуг варьируется от пакета за 500 долларов, который включает создание хэштега, фото на странице компании в Instagram и также советы, как "раскрутить" свадьбу в соцсетях, до пакета "5 карат" за несколько тысяч долларов.

Услуги такого уровня включают привлечение влиятельных блогеров с миллионами подписчиков, специальную команду СМ-менеджеров, разработку медиа-стратегии для брендов, которые станут вашими партнерами в день свадьбы, а также освещение события в Instagram и Snapchat, а возможно и в прессе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ничто так не объединяет людей, как индивидуальный инструмент поиска данных, проще говоря - хэштег

Не слишком ли?

Для тех, кто не является ярым пользователем соцсетей, все это может показаться немного чересчур.

Но для тех, кто "живет" в сети, аккаунты в Facebook и Instagram - уже давно не только часть личной жизни, но и возможность продвигать свои профессиональные и творческие усилия.

"Это как красная дорожка для обычных людей", - говорит Жан Твенг, автор книг "Поколение Я" и "iGen", которая должна вскоре выйти.

"Миллениалы - большие индивидуалисты, они чувствуют себя комфортнее в центре внимания, чем предыдущие поколения в том же возрасте", - добавляет она. А свадьба - это один из случаев, когда привлекать внимание - вполне можно и нужно.

"Сопровождение" свадьбы в социальных сетях является одной из причин, почему ее стоимость неуклонно растет в последнее время, хотя молодое поколение не стремится следовать традициям свои родителей.

В Великобритании стоимость свадеб недавно превысила 25 тыс. фунтов, а в США - 35 тыс. долларов согласно исследованиям, проведенным 2016 сайтами Hitched и The Knot соответственно.

Копірайт зображення Huw Evans picture agency Image caption Была ли свадьба самом деле, если никто на запостил фото в Instagram?

Совершенство превыше всего

Но не помешает ли вся эта суета почувствовать особенность момента?

Как отмечает в своей книге "Вместе в одиночестве" (Alone Together) профессор социологии из Мичиганского технического университета Шерри Теркл, смартфоны препятствуют близости в общении, делают наши отношения неглубокими и усиливают одиночество.

Она отмечает, что свадебные фото существовали всегда.

Но теперь у нас так много "особых" моментов, которые мы запечатлеваем на своих страницах в соцсетях, что требования совершенства стали чрезвычайно высокими.

"Это парадокс нашего времени: мы исповедуем оригинальность во всем, но "заказываем" ее у других", - добавляет исследовательница.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Позировать для снимков в важный день - давняя традиция, но стрим, сообщения и виртуальные стены предоставили ей новое измерение

Профессор Теркл предполагает, что вскоре появится контр-течение - "свадьба без гаджетов", но пока она не видит ничего плохого в том, что гости будут использовать хэштеги для праздника.

Ведь они все равно будут публиковать фото в соцсетях.

Джессика Леманн взвесила все за и против. На своей свадьбе она предложит гостям фото в фото-кабине, с реквизитами и селфи-палками, а также на "Полароид" для сувениров.

Хэштег #JessTheTwoOfUs будет выставлен на видном месте, чтобы напоминать о его использовании.

"Осознание, что друзья также будут делать фотографии, немного уменьшает давление", - говорит девушка. Итак, мы ничего не упустим течение дня, который пролетит как мгновение.

"А на следующее утро я смогу посмотреть фотографии и, возможно, найти среди них настоящие шедевры"., - добавляет она.

Однако, во время самой свадебной церемонии Джессика попросит гостей выключить телефоны, своим она вообще не будет пользоваться в день свадьбы.

"Все же должен быть предел, - объясняет она. - Свадьба пройдет очень быстро, и я хочу наслаждаться этим днем ​​как можно больше и почувствовать каждый его момент".

"Это трудно сделать, если у вас руках телефон", - добавила она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.