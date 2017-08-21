Как помешать работникам "сидеть в интернете" в рабочее время

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Украдкой заглядываете в онлайн-магазин? Время от времени просматриваете в Facebook фото с отдыха? Если в течение рабочего дня вы часто заходите на посторонние сайты, вас могут обвинить в "киберлени".

Это - современная форма непроизводительного труда. Если раньше недобросовестные работники разворовывали собственность компании, теперь, когда цифровые устройства стали неотъемлемой частью рабочего процесса, у компаний крадут время.

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Киберлень не всегда злонамеренная. Но, как выяснили во время недавнего исследования, часто связана с негативными чертами личности и ощущением, что вам за это ничего не будет.

Кто же из работников более склонен злоупотреблять рабочим временем и почему?

Злоупотребление доверием

Мы попросили 273 работников заполнить анонимную онлайн-анкету, чтобы выяснить, сколько времени они теряют в интернете.

Целью исследования было также сопоставить эти данные с чертами личности работников, прежде всего с теми, которые входят в так называемую "темную триаду".

Это - жестокость и патологический эгоизм (психопатия), склонность к обману и манипуляциям (макиавеллизм) и высокомерие (нарциссизм).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если раньше нечестные на руку работники разворовывали собственность предприятия, теперь у компаний крадут время

Все эти составляющие "триады" связаны с социально неприемлемым поведением и проявляются в разной степени у многих людей.

Поскольку такие личности склонны добиваться собственных целей за счет других, а также считать, что им все должны, то они чаще злоупотребляют рабочим временем.

Опрос также пытался оценить, насколько люди считают себя способными обмануть других. Ведь чувство превосходства, присущее таким личностям, часто позволяет им считать, что им сойдет с рук что угодно.

Наше исследование подтвердило эти предположения. Действительно, личности с выраженными чертами "темной триады", более подвержены киберлени из-за уверенности, что их обман не смогут разоблачить.

Тот факт, что придется нести ответственность за свои действия, является надежным сдерживающим фактором

Работники с психопатическими чертами личности, с другой стороны, вообще не слишком озабочены тем, заметят ли коллеги их обман.

Это согласуется с природой психопатии. Такие люди, как правило, не испытывают угрызений совести и не страдают от чувства вины и, следовательно, не боятся, что их могут поймать с поличным.

Для более объективных выводов, конечно, нужны более глубокие исследования, ведь проведенный нами опрос основывался на ответах самих участников, среди которых были, в основном, женщины.

Впрочем, он раскрывает достаточно интересные вопросы о поведении работников на рабочем месте и возможности регулировать им.

Стоит ли руководству обращать внимание?

Последствия киберлени могут быть достаточно разными: от временной потери внимания работника до серьезного злоупотребления ресурсами и безопасностью компании, например, замедление работы компьютерной сети и вирусы.

Наше исследование показало, что если работодатель хочет снизить уровень киберлени, он прежде всего должен показать работникам, что обмануть компанию будет непросто.

Тот факт, что работникам придется нести ответственность за свои действия, является надежным сдерживающим фактором.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Личности с чертами психопатии, макиавеллизма и нарциссизма более склонны злоупотреблять рабочим временем

Работникам, например, можно было бы сообщить, что все их действия онлайн будут контролироваться. Но слежка нарушает право работников на приватность и конфиденциальность и создает неприятную рабочую атмосферу.

К счастью, киберлень имеет не только негативные последствия. Просмотр не связанных с работой сайтов позволяет работнику расслабиться, повышает настроение. Следовательно, хорошо влияет на производительность труда.

Итак, если человек отвлекается ненадолго, это только помогает восстановить внимание.

Постоянно на связи

Однако занятия личными делами в рабочее время имеют и обратную сторону. Работа может также вмешиваться в личную жизнь.

Гаджеты и различные онлайн-инструменты требуют, чтобы человек был на связи 24 часа 7 дней в неделю.

Гибкий баланс профессиональной и личной жизни повышает удовлетворение от работы

Как показывает одно исследование, если компания выдает работникам смартфоны, она ожидает, что они будут постоянно доступны и смогут решать рабочие вопросы в любое время дня и ночи.

Для работодателей такая ситуация имеет и плюсы, и минусы. С одной стороны, они могут заставить своих работников больше работать, но с другой - постоянное пребывание на связи истощает людей, приводит к эмоциональному выгоранию.

Вопрос баланса профессиональной и личной жизни всегда был актуальным, но теперь эта граница становится довольно размытой.

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Киберлень и пребывание на постоянной связи, на самом деле, являются двумя сторонами одной медали. Люди могут заниматься личными делами на рабочем месте, а работать дома.

Гибкий график

Некоторые исследователи отмечают, что термин "баланс" стоит пересмотреть. Ведь теперь речь идет не столько о границе между рабочим и личным временем, сколько о гибком соотношении между ними.

А работник сам определяет, сколько времени он должен посвятить работе, а сколько личной жизни, сочетая их, если возникает необходимость.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя работники могут иногда заниматься своими делами на рабочем месте, теперь и работа часто вмешивается в их личную жизнь

Вы отвечаете на рабочий звонок, находясь на футбольном матче, в котором играет ваш ребенок, но можете выскочить из офиса в рабочее время, чтобы отправить другу подарок на день рождения.

Главное, что работник теперь сам решает, какое дело в данный момент является приоритетным.

Исследования подтверждают, что гибкий баланс профессиональной и личной жизни повышает чувство удовлетворенности от работы.

Это исследование также показало, что работники, которые могут время от времени заниматься личными делами на работе, имеют более гибкий рабочий график и меньше конфликтов в семье.

Однако те, кто иногда выполняет работу дома, обычно работают больше и имеют проблемы в семейных отношениях.

Главный вывод нашего исследования утверждает, что злоупотребление рабочим временем напрямую зависит от уверенности работника в том, что его действия останутся безнаказанными.

С другой стороны, работодатели также должны подумать о том, не слишком ли они злоупотребляют личным временем своих сотрудников.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital