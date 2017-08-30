Поладить с боссом: 5 типов "трудных" руководителей

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В тот или иной период жизни почти каждому из нас приходилось работать под руководством босса с нелегким характером. Как вести себя в такой ситуации? Главное - это определить, какой именно типаж вам достался.

Подняться на вершину карьерной лестницы - дело довольно изнурительное. А стресс от высоких требований и ответственности может раскрыть не лучшие черты личности.

Известных примеров - множество.

Бывший генеральный директор Abercrombie & Fitch Майк Джеффрис, например, требовал от стюардесс и стюардов на своем частном самолете абсурдно строгого дрескода и правил поведения.

Он, в частности, определял, сколько одеколона могут наносить мужчины.

А бывшая CEO компании Yahoo Марисса Майер контролировала каждый шаг своих подчиненных.

Копірайт зображення Michael Loccisano Image caption Многочисленные судебные иски разоблачили деспотические привычки бывшего генерального директора Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса (справа)

Посоветовавшись с несколькими экспертами, мы определили пять различных типов руководителей, сотрудничество с которыми может превратиться в непростое испытание. А также узнали, как вести себя с каждым из них.

1. Нарцисс

Мегаломаны, или те, кто страдает манией величия, могут быть очаровательными личностями, однако жить рядом с ними довольно сложно.

Они требуют постоянного внимания и преданности и обожают контролировать каждый ваш шаг. Успех они всегда присваивают себе, а в неудачах обвиняют других.

Как отмечает Венди Бихари, автор "Разоружения нарциссов", таким руководителям трудно общаться на более личном уровне, поскольку у них плохо развита способность к эмпатии.

"Но за всей этой внешней дерзостью, грубостью и деспотизмом скрыта неуверенность в себе и, как ни парадоксально, ощущение собственной неадекватности", - объясняет исследовательница.

С нарциссами нужно быть очень осторожным, предостерегает она.

"Они могут обещать золотые горы, но не стоит слишком полагаться на их слова. Когда работаешь с таким руководителем, надо быть готовым к неожиданным поворотам", - пишет Бихари.

2. Придирчивый

Такой стиль руководства называют "микроменеджмент". Придирчивому боссу трудно отказаться от жесткого контроля, а его подчиненные и шагу не могут ступить без его пристального надзора.

Он вмешивается в каждый этап работы, проверяет, что уже выполнено, и требует, чтобы его ставили в копию во всех рабочих переписках.

Опытных и независимых сотрудников такое руководство может сильно выводить из себя.

Мари Г. Макинтайр, автор "Секретов офисной политики", считает, что главное в работе с придирчивым боссом - это понять, что его поведение вызвано повышенной тревожностью.

Поэтому инстинктивное желание противостоять навязчивому контролю на самом деле может только ухудшить ситуацию.

"Будет ошибкой оттолкнуть такого руководителя, поскольку это только увеличит его недоверие", - объясняет эксперт.

"Он начнет волноваться, что вы делаете что-то за его спиной, и усилит контроль", - говорит она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы научиться сосуществовать с деспотическим боссом, не обязательно потакать всем его прихотям

Вместо этого правильной стратегией будет развеять его страхи. Чаще сообщайте о состоянии дел и расскажите, над чем вы сейчас работаете, советует Макинтайр.

"Укрепляйте доверие руководителя. Чем больше он будет уверен, что от вас не надо ожидать сюрпризов, тем легче ему будет вас отпустить", - говорит она.

3. Мечтатель

Оказавшись на высокой должности, руководитель часто отдаляется от ежедневных реалий компании. Он может становится мечтателем, который устанавливает высокую планку, но не предлагает реального плана достижения цели.

Первой реакцией, конечно, станет желание охладить его пыл и объяснить, что осуществить такое - невозможно.

Но не спешите, попробуйте разложить лакомый пирог на более удобоваримые куски, чтобы объяснить боссу, насколько сложно может быть реализовать его идею, советует Дана Браунли, президент консалтинговой фирмы Professionalism Matters из Атланты.

"Не говорите "нет", а лучше станьте надежным советником вашего босса, который укажет ему на потенциальные риски и поможет принять оптимальное решение", - говорит она.

По мнению Браунли, это наиболее тактичный способ "спустить босса на землю".

4. Переменчивый

Как достичь цели, если цель постоянно меняется? Босс, у котого ежедневно возникают новые идеи и меняется настроение, сделает беспомощным лучшего сотрудника.

Недавний опрос тысячи британских работников, проведенный Брайтонской компанией Crunch Accounting, показал, что больше всего в британских боссах их раздражает отсутствие четкого направления (32%) и неуверенность в своих решениях (21%).

Как отмечает Браунли, сотрудничая с таким боссом, вам придется научиться "направлять" его решения и брать на себя часть ответственности.

"Вам придется в некоторых случаях брать на себя инициативу, а в других ставить боссу точные вопросы и фиксировать его ответы", - считает она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывшая гендиректор Yahoo Марисса Майер контролирует каждый шаг своих подчиненных, утверждая, что таким образом помогает им достичь успеха

Браунли советует вместе с руководителем расставить приоритеты и определить задачи, а также время от времени сверять ход дел с ожиданиями босса.

Так вы сможете избежать обвинений, если проект впоследствии разрастется за пределы вашей ответственности.

6. Властный

Руководитель, который проталкивает только свои идеи, рискует уничтожить командный дух и атмосферу сотрудничества в коллективе. Доминантное отношение к подчиненным усложняет поиски лучшего подхода к выполнению задачи.

Если вы хотите, чтобы разговор с властным боссом был конструктивен, вам придется хорошо обосновать свое мнение, отмечает Жан-Франсуа Манцони, директор Бизнес-школы при Международном институте управления в Лозанне (Швейцария).

Каким бы ни был ваш босс, Манцони предостерегает не спешить с ярлыками.

"Как только вы решите, что с этим человеком трудно сотрудничать, отношения с ним действительно усложнятся, - отмечает специалист. - Ведь вы будете настроены только на негатив, а в таких условиях конструктивное сотрудничество становится невозможно".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.