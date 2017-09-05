Ниндзя, шерпы и евангелисты: почему корпорации меняют традиционные названия должностей?

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Следуя новой тенденции, компании заменяют традиционные корпоративные термины словам с более позитивным или просто модным звучанием. Что они означают и есть ли в этом смысл?

Если вы вдруг начнете работать в Davio, небольшой сети итальянских стейкхаусов в США, вы никогда не услышите слова "сотрудник". Ее гендиректор Стив Дифиллиппо запретил использовать этот термин в стенах собственной компании.

"Это ужасное слово, - говорит он. - Кто хочет быть сотрудником? Это не то, чего хотят люди". Тех, кто работает в компании Davio, называют "внутренние гости".

"Многие официанты и повара переходят из ресторана в ресторан в поисках лучшей работы, но мы пытаемся остановить эту практику, - объясняет он. - Когда они приходят к нам, они понимают, что здесь все будет по-другому".

Новые названия традиционных должностей должны, с одной стороны, вдохновлять "внутренних гостей" корпорации, а с другой - точно объяснять ее ценности "внешним гостям", то есть клиентам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новые названия должностей обычно вводят с целью более качественного и персонализированного обслуживания клиентов

Американский ресторатор не единственный, кто бросает вызов традиционному языку корпораций. Так, монреальская IT-компания GSOFT недавно отказалась от термина "человеческие ресурсы", потому что это название звучит слишком обезличенно.

Теперь соответствующий отдел компании называется "департаментом культуры и организации", а в его обязанности входит "согласование совместных действий".

Британская инвестиционная компания Allied London больше не использует слово "нетворкинг", вместо него неформальные встречи по обмену опытом она теперь называет "токингшоп ивентс" - мероприятиями по общению на профессиональные темы.

Но есть ли смысл, а главное польза, в замене традиционных терминов? И не усложняют ли новомодные словечки и без того запутанный корпоративный язык?

Шерпы, пророки и евангелисты

В авангарде этой тенденции, в первую очередь, стоят технологические компании. Так, среди вакансий корпорации Apple Store вы можете увидеть "мастера сэндвичей" (sandwich artist - человек, отвечающий за обед сотрудников) или "гения", который настроит ваш iPhone в магазине.

Заместитель президента компании Microsoft по вопросам технологического развития - это "инновационный шерпа".

Компания Tumblr имеет своих "евангелистов моды", а американский медиагигант AOL - "цифровых пророков".

Профессор организационного поведения Дэн Кейбл из Лондонской школы бизнеса уверен, что инженеры Студии Уолта Диснея не стали более творческими от того, что их стали называть "имаженерамы" (сочетание английских слов imagination "воображение" и engineer "инженер").

Хотя добавляет, что такие лингвистические ухищрения могут повысить энтузиазм сотрудников и способствовать свежему взгляду на свои обязанности.

"Одно-два слова могут стать постоянным напоминанием сотрудникам, что они приносят компании пользу, которую ценят", - объясняет он.

Нанимая "внутренних гостей" вместо "сотрудников", вы можете привлечь людей с другим типом мышления, которые начнут рассуждать о своей роли в компании еще до того, как попадут в нее.

Его исследования кроме прочего свидетельствуют, что творческие названия должностей снижают стресс и вдохновляют работников.

Как вы лодку назовете

Манипулирование терминами и идеалами корпораций - дело рук прежде всего миллениалов. Исследования показывают, что они гораздо больше, чем их предшественники, стремятся осознавать свою профессиональную цель.

Такое отношение отражается прежде всего в языке.

Однако корпоративные правила на употребление определенных слов и выражений существовали и ранее, прежде всего для того, чтобы избежать негативных ассоциаций с брендом.

Так, в корпоративных правилах компании General Motors, обнародованных в 2014 году в процессе ее банкротства, инженерам рекомендовали не употреблять такие слова, как "дефект", "недостаток" или "опасное место".

Список запрещенных слов в корпоративном кодексе General Motors насчитывал 69 единиц.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В разговоре с клиентом консультантам советуют избегать слов с негативной окраской, заменяя их более оптимистичными высказываниями

В докладе The Wall Street Journal 2011 года, посвященном внутренним инструкциям корпораций, отмечалось, в частности, что магазины Apple запрещают своим консультантам использовать фразу "к сожалению".

Вместо нее, объясняя клиентам технические неполадки, они должны были говорить "как оказалось".

Технологический сайт Gizmodo пишет, что консультантам Apple также советуют избегать слов "программная ошибка" или "сбой в работе", заменяя их выражением "программа не отвечает".

А устройства, которые при работе часто перегреваются, рекомендуют называть "теплыми", а не "горячими".

Замена старых корпоративных терминов новыми является формой ребрендинга - как для сотрудников самой компании, так и для внешнего мира.

Называя свою службу поддержки клиентов "вестниками счастья", как это недавно сделала платформа управления сетями Buffer, вы как бы отделяете себя (молодых и прогрессивных) от них (старых и скучных).

Выдержат ли проверку временем?

Лайза Мерриам, консультант по неймингу и автор "Руководства Мерриам по разработке названий", утверждает, что введение языковых запретов часто имеет противоположный эффект.

"Когда компании пытаются выглядеть супермодными, это похоже на вашего отца, который изо всех сил хочет казаться клевым перед вашими друзьями - ужасно неловко", - говорит она.

Мерриам добавляет, что, замена профессионального жаргона и названий должностей новомодными словечками может также создавать проблемы с будущим трудоустройством.

Ведь эти слишком креативные названия вряд ли выдержат проверку временем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Работодатели не ищут кандидатов по ключевым словам "ниндзя" или "рок-звезда"

Во время недавнего эксперимента тысяче взрослых британцев показали 18 названий должностей из технологической отрасли и попросили их определить, какие из них являются подлинными.

Cloud Master (компьютерная игра 1980-х годов) показалась участникам более правдоподобным названием должности, чем шесть из девяти настоящих названий.

Генри Голдбек, президент ванкуверской компании Goldbeck Recruitment, написал об этом на своей странице в LinkedIn.

Потенциальные работодатели не ищут кандидатов по ключевым словам "ниндзя" или "рок-звезда" (названия должностей, которые используют некоторые технологические компании), пишет он. Они ищут бухгалтеров.

Еще важно, по мнению Мерриам, быть осторожным с запретами в современной профессиональной среде, которые могут создавать дополнительное напряжение.

"Когда вы начинаете запрещать одни слова и заменять их другими, это уже несколько напоминает Оруэлла", - отмечает она.

"Заменяя всем понятные традиционные термины, компания вносит путаницу и подрывает свой авторитет у самых сотрудников", - заключает консультант по брендовой стратегии.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.