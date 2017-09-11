Как выжить тихоне в эпоху позеров и хвастунов?
Умение выгодно подать себя кажется сегодня единственным путем к успеху, а выскочкам, похоже, достаются все лавры. Однако как быть тем, кто от природы не склонен хвастаться?
Дидрик Деге Диммен ныряет в ледяную прорубь в городе Оулу на финском побережье Балтийского моря и выныривает под громкие аплодисменты зрителей.
Стоя по пояс в студеной воде, 24-летний норвежец представляет комиссии ведущих инвесторов стабилизатор для смартфонов.
На торсе мужчины - татуировка с названием его стартапа.
Возможно, это дерзкое выступление и противоречит негласном "закону Янте", требующему нордической сдержанности.
Но оно гарантирует Диммену первую премию на конкурсе Polar Bear Pitching 2016 года - 10 тыс. евро и место в Кремниевой долине, плюс рекламу на весь мир и новые знакомства.
"Очень удачный маркетинговый ход", - говорит норвежец.
С момента основания компании FlowMotion Technologies в Осло два года назад, он привлек 1,3 млн долларов инвестиций, конечно же благодаря активной публичной деятельности компании.
Возможно, прыжки в ледяную воду с обнаженным торсом - несколько экстремальный способ получить финансирование.
Но это вполне соответствует тенденции в современной профессиональной среде, согласно которой самопрезентация и умение выгодно показать себя становятся жизненно необходимыми навыками.
Тендеры, конкурсы или "битвы" стартапов распространяются по миру. В поисках финансирования предприниматели прибегают к довольно оригинальным мерам.
Теа Мирвольд, например, представила свою платформу для онлайн-курсов Teach Me Now, разместив рекламную надпись на заднем стекле гоночного автомобиля, мчавшегося со скоростью 180 км/ч.
И 27-летняя предпринимательница выиграла финал конкурса Infiniti Speed Pitching в 2015 году в Гонконге, получив 40 тыс. долларов наличными на развитие своего проекта.
Конечно, позировать ради инвестиций - это одно дело, но исследования показывают, что число скромников сокращается в целом.
27-летнее наблюдение за студентами американских университетов в 2008 году показало, что уровень нарциссизма заметно вырос.
Эти результаты дополняют предыдущие исследования, свидетельствующие о росте и других индивидуалистических черт, например высокой самооценки и экстраверсии.
Самый громкий получает все
В формировании нового идеала поведения "смотрите, это я" немалую роль сыграли реалити-шоу, говорит Джонатан Гиршон, PR-стратег Кремниевой долины, который запускал Sony, Apple и Pioneer.
Расцвет реалити-телевидения произошел после забастовки гильдии американских сценаристов 10 лет назад, которые требовали высоких процентов от продаж ТВ-продукции на DVD и в интернете.
Реалити-шоу принесли бешеную славу Пэрис Хилтон, семьям Кардашьян и Дженнер, объясняет Гиршон. "Благодаря им жизнь напоказ прочно вошла в моду", - добавляет он.
Рост популярности звезд YouTube и Instagram все больше подчеркивает важность умения выделяться на фоне остальных.
По мнению Джонатана Гиршона, идея шумной самопрезентации начала рождаться в деловой среде в середине 90-х.
"А в последнее время появляется столько новых компаний, что если вы громко не прокричите о себе, вас и не заметят", - говорит он.
Кажется, ваши оригинальные идеи, упорный труд и талант больше никого не интересуют, если вы, конечно, не заявите о них уверенно и громко.
Но что делать, если это - совсем не ваш стиль?
Нации индивидуалистов vs скромников
По мнению Гиршона, эта тенденция не принесла ничего хорошего. "Многие компании, которые громко себя рекламируют, продают наименее эффективные технологии и имеют далеко не лучшие бизнес-планы", - говорит он.
Представители менее индивидуалистических культур тоже оказываются в невыгодном положении.
"Восхваление своих успехов в Японии или скандинавских странах не сделает вам чести, - добавляет он. - В этом и проблема, поскольку в США и Великобритании такое поведение давно вошло в культурную норму".
Если во время собеседования или тендера в США вы будете стыдливо молчать о своих успехах, сделки не будет, говорит Шарлин Соломон из учебной онлайн-платформы RW3 CultureWizard.
Во многих компаниях считают, что лучшим лидером может быть только экстраверт, поскольку он будет смело отстаивать интересы дела.
"Но дело в том, что тихие интроверты-созерцатели часто рожают блестящие идеи и мыслят более творчески", - отмечает психолог и консультант по вопросам карьеры из британского Университета Стретклайда Рос Тейлор.
Сдержанный человек может стать отличным лидером, иногда лучше его более шумных коллег.
Недавнее исследование с участием более двух тысяч руководителей выявило, что интроверты чаще превосходят ожидания советов директоров и инвесторов, чем харизматичные экстраверты.
А если я не умею?
Но как быть, когда вы чувствуете, что должны привлечь к себе внимание, но просто не умеете этого делать?
Из своего опыта карьерного консультанта, Тейлор знает, что научиться уверенности в себе может каждый. Стоит тихоням приложить лишь немного усилий, и они легко становятся душой компании.
Джонатан Гиршон, который был в жюри конкурса Polar Bear Pitching, рассказывает, как ему однажды пришлось подбадривать стеснительных участников.
"У меня были клиенты в Швеции, которые разработали невероятную технологию распознавания лица.
Их продукт был лучше всех остальных на рынке, но когда они выходили на сцену, они говорили, что это - "довольно неплохая технология". В конце концов у меня лопнуло терпение, и я научил их говорить: "Мы сделали уникальную вещь".
По мнению Гиршона, однако, учиться громко кричать надо не всегда.
"Иногда, когда все вокруг кричат о своих успехах, услышат именно того, кто говорит тихим голосом", - говорит он.
"Если у компании действительно замечательный продукт, и она рассказывает о нем спокойно и информативно, ее обязательно заметят".
"Все же пиар - это не игра в кто кого перекричит. Это шахматы", - добавляет он.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.