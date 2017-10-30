Ваша харизма в том, как и что вы говорите

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Харизматичные личности обладают определенными навыками, которые дают им значительные преимущества в профессиональной и личной жизни. Какие именно, узнавала обозреватель BBC Capital.

Что общего у Билла Клинтона, Стива Джобса и Тони Блэра? Нравятся вам эти личности или нет, но все они имеют большую харизму.

Харизматичные лидеры способны вдохновлять и вести за собой многих людей. Но в чем именно заключается харизма и имеет ли она разные проявления?

Харизму не стоит путать с шармом, составляющие которого - несколько иные.

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Волшебные личности смотрят собеседнику в глаза и улыбаются, а также умеют заставить человека говорить о себе, задавая личные вопросы и выражая сочувствие.

Шарм и харизма - разные вещи

Харизматичным личностям не обязательно взаимодействовать с людьми непосредственно, чтобы оказывать на них влияние.

По словам исследователей, харизма - это талант выражать свои мысли и эмоции с помощью точных и остроумных метафор, а также артистической мимики и языка тела и при этом - излучать абсолютную уверенность в себе.

Если люди с шармом обычно становятся всеобщими любимцами, харизматичные личности не обязательно нравятся всем.

"Можно быть харизматичным, но не симпатичным", - отмечает Оливия Фокс Кабане, карьерный коуч и автор "Мифов о харизме".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стив Джобс был мастером вдохновленных речей, наполненных образами и убедительными жестами

Как, например, Стив Джобс, харизма которого неоспорима, но нравился он при этом далеко не всем своим сотрудникам.

По мнению исследовательницы, существует несколько видов харизмы.

"Звездная", как у Мэрилин Монро, которая была невероятно фото- и телегенична, "внимательная" харизма, которая предполагает умение слушать, и харизма "доброты", примером которой является Далай Лама.

Последнему виду харизмы можно научиться, отмечает г-жа Фокс Кабане.

Эффект харизмы

В спорных ситуациях харизма становится убедительным аргументом. Она помогает лидеру влиять на людей, даже если их позиция не совпадает с его точкой зрения.

"Люди больше отождествляют себя с харизматичной личностью, хотят быть похожими на нее, подражать ей", - объясняет Джон Антонакис, профессор организационного поведения из Университета Лозанны.

Психологические эксперименты показали, что харизматичные речи способны привлечь людей сотрудничать и даже жертвовать деньги.

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Но почему харизма имеет такой эффект? Как опять же доказывают эксперименты, причина прежде всего заключается в доверии.

В ходе исследования в 2016 году ученые выяснили, что харизматичные руководители вызывают доверие у своих подчиненных.

Копірайт зображення DOUG COLLIER Image caption Свой в доску - принцип харизмы бывшего президента США Билла Клинтона. На фото вместе с Тони Блэром в 1997 году

А те, в свою очередь, готовы больше помогать коллегам, заботиться о будущем компании и даже брать на себя большую ответственность, чем предусматривают их должностные обязанности.

По мнению профессора менеджмента и организации Бьорна Михаэлиса из Университета логистики Кюне в Германии, харизматичные лидеры постоянно демонстрируют своим сотрудникам, что они способны генерировать новые идеи и брать на себя риски ради процветания общего дела.

Вспомним , к примеру, Марка Цукерберга, который начисляет себе зарплату 1 доллар, и Илона Маска, который вообще никогда не получал зарплату от Tesla.

Впрочем, харизма не является чем-то недостижимым, и при желании ей вполне можно научиться, утверждают психологи.

Большая часть харизматичного поведения заключается в том, как мы говорим и выражаем свое мнение.

Во время курсов лидерства, которые профессор Антонакис проводил для менеджеров одной немецкой компании и студентов MBA, участников обучали тактикам харизматичного поведения.

В первую очередь, оно состоит из речевых приемов, например, метафор, житейских историй, противопоставлений и риторических вопросов.

Докладчики должны продемонстрировать моральные убеждения, схватить настроения аудитории и транслировать уверенность в себе.

Менеджеры, которые эффективно использовали эти приемы, производили впечатление более компетентных, надежных и способных влиять на других.

Но красноречие - это еще не все. Язык тела, жесты, мимика и тон голоса также передают эмоциональное настроение и должны соответствовать содержанию ваших слов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер использовала в своих речах метафоры и риторические фигуры, а также тонко чувствовала настроение своей аудитории

"Вы дожны сопроводить свое выступление соответствующими эмоциями, так, чтобы ваши слова звучали убедительно", - добавляет Антонакис.

Очевидно, именно из-за этого фактора речи Хиллари Клинтон и выглядят менее харизматичными, чем выступления ее мужа.

"Хиллари всегда выглядела более холодной, отстраненной, тогда как Биллу Клинтону удавалось создать образ простого и близкого народу парня", - добавляет он.

Жесты, мимика и интонации Хиллари не добавляют достаточной эмоциональности ее словам, она всегда выглядит так, будто говорит заученный текст.

Чтобы ваши речи и интервью раздавались влиятельнее, надо осознать, какую именно харизму вы хотели бы излучать, советует Фокс кабанов.

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"Авторитарная харизма нужна, когда вам в буквальном смысле надо спасать ситуацию, - объясняет консультант. - При таких условиях вас мало будет интересовать, нравитесь ли вы своим подчиненным, главное - чтобы они точно выполняли ваши приказы".

Авторитарная харизма базируется прежде всего на уверенности в себе. Чтобы повысить ее, Фокс Кабане советует своим клиентам посетить уроки боевых искусств.

Важно научиться завоевывать физическое пространство, говорит она.

"Осанка гориллы, пытающейся запугать своего соперника и изгнать его со своей территории, обычно прекрасно работает", - объясняет специалист.

Копірайт зображення Justin Sullivan Image caption Харизматичные лидеры демонстрируют свои высокие моральные качества, принимая на себя ответственность и риски, например, Илон Маск, который отказался получать зарплату в Tesla

Другой вид харизмы воплощает Стив Джобс. Исследуя его речи в течение многих лет, Фокс Кабане назвала его стиль лидерства "визионерской харизмой".

"В его первой презентации в 1984 году вы видите типичного ботана, - говорит она. - Вся его сила в созданном им продукте. Он не излучает ни силу, ни личное обаяние, ни доброжелательность".

"Но уже в начале 2000-х годов харизма Джобса начинает постепенно проявляться.

Он начинает смотреть на свою аудиторию, а не только на свой продукт. Он постепенно учится управлять своим голосом и движениями на сцене, выглядя все более авторитетно".

Существует и еще один простой и проверенный способ повысить свою харизму.

Исследования показывают, что мы склонны идеализировать людей после их смерти. Так, в ходе одного эксперимента в 2016 году, участники читали историю об одном американском ученом, который изобрел прививку против определенной бактерии.

Когда испытуемые узнавали, что ученый погиб, подхватив эту инфекцию, они начинали высоко оценивать его харизму и патриотизм.

Исследователи также проанализировали статьи в СМИ, посвященные чиновникам, которые умерли на своих постах в 2000-2013 годах.

Выяснилось, что лидеров, ушедших из жизни, в целом оценивали как более харизматичных.

Очевидно, это - эффективный метод, но советую прибегать к нему в последнюю очередь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital