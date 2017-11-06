Как прекратить сексуальные домогательства на работе

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Одной из главных причин сексуальных преследований на рабочем месте является толерантное отношение руководства к такому поведению.

Секс-скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна всколыхнул миллионы женщин по всему миру.

Они начали делиться своими историями в соцсетях под хэштегом #MeToo, рассказывая о случаях сексуальных домогательств и преследований на работе.

Сексуальное домогательство - явление, несомненно, не новое, а тех, кто исследовал эту тему немного глубже, масштаб флешмоба не удивит.

Однако отношение общества к проблеме, которая когда-то считалась табу или неизбежным злом, теперь начало кардинально меняться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Депутат Европарламента от Франции Ева Жоли держит плакат с надписью #MeToo при обсуждении проблемы сексуальных домогательств

Исследования последних четырех десятилетий последовательно указывают на то, что сексуальные домогательства являются очень распространенной проблемой для женщин.

Женщины чаще подвергаются преследованиям сексуального характера, и они также придают большее значение этой проблеме.

Наибольшему риску подвергаются прежде всего молодые женщины.

Диапазон того, что разные люди считают сексуальным домогательством, достаточно широк - от намеков и оскорбительных жестов до нежелательного физического контакта, нападений или изнасилования.

Чаще всего сексуальным преследованием на работе считают требование руководителем от подчиненного сексуальных услуг в обмен на карьерный рост или угрозы отомстить в случае отказа.

Как это, например, следует из обвинений, выдвинутых Вайнштейну.

Но в действительности такая форма домогательств составляет лишь небольшую долю - от 3 до 16%. А сексуальное насилие и изнасилования на рабочем месте - еще меньше (от 1% до 6%).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оскароносный актер Кевин Спейси заявил, что пройдет лечение, после того как ряд мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах

Наиболее распространенной формой сексуального харассмента (более 55% сообщений) являются комментарии с сексуальным подтекстом, неуместные или назойливые приглашения на свидание, замечания о внешности и разнообразное невербальное поведение, например оскорбительные жесты, многозначительные взгляды или свист.

Чаще всего обидчик не является руководителем и имеет такой же статус в организации, как и жертва.

Официальные данные, однако, не показывают настоящего масштаба проблемы. Словесные домогательства, к примеру, чрезвычайно распространены, но мало кто признает их настоящим сексуальным домогательством.

Однако их обязательно нужно учитывать, если мы пытаемся понять истинный уровень проблемы и способы борьбы с ним.

Кроме того, слова и комментарии сексуального характера, хотя и не считаются тяжелой формой домогательств, создают, однако, недружелюбную обстановку на рабочем месте и могут плохо влиять на самочувствие объекта преследования.

Негативные последствия включают депрессию, тревогу и даже посттравматический синдром.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голливуд всколыхнули признания многих женщин в том, что они пережили сексуальные домогательства или физические нападения от продюсера Харви Вайнштейна

Сексуальные домогательства могут повредить профессиональному развитию жертвы, заставляя ее пропускать работу без уважительной причины или отказываться от карьерных возможностей.

Негативное влияние могут чувствовать и те, кто постоянно становится свидетелем такого поведения, даже если они и не являются его объектом.

Как себя защитить?

Психологические исследования показывают, что в зависимости от ситуации и поведения обидчика женщины могут использовать различные способы защиты.

Это может быть отказ от непристойного предложения и попытки избегать встреч с агрессором, разговор о проблеме с друзьями, родственниками или коллегами, а также откровенный разговор с самим виновником и официальная жалоба.

Чаще всего жертвы пытаются просто избегать своего обидчика, хотя намного эффективнее был бы откровенный разговор с ним, который расставил бы все точки над "i".

Однако из-за страха мести или потери работы мало кто прибегает к таким действиям, так же как и к жалобам высшему руководству.

Исследования также свидетельствуют, что вероятность сексуальных домогательств напрямую зависит от политики компании и ее отношения к такому поведению. Важным фактором также является то, как будет наказан виновник и как руководство будет реагировать на такие жалобы.

В истории с Вайнштейном широко обсуждается тот факт, что его поведение было хорошо известно в компании (это был настоящий голливудский "секрет Полишинеля"), но большинство сотрудников либо закрывали на это глаза, либо сами были замешаны в сексуальных домогательствах.

Так что жалобы руководству были обречены на провал - вот почему их почти не было.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гражданка Южной Кореи протестует в Сеуле против гендерного неравенства и сексуальных домогательств на рабочем месте

Поскольку в компании Вайнштейна царило снисходительное отношение к сексуальным домогательствам, становится понятным, почему жертвы преследований так долго молчали и почему их наконец вдохновили смелые признания других женщин.

Если самой жертве прекрасно известно, когда она становится объектом домогательств, другие люди могут далеко не сразу осознать ситуацию и адекватно отреагировать на нее.

Что именно считать сексуальным преследованием также не всегда понятно. Одним определенное поведение кажется вполне допустимым, другим - нет.

Человек должен чувствовать себя в безопасности, чтобы откровенно выступить против поведения коллеги, которое может кому-то казаться вполне безобидным.

Он должен не бояться сказать, что определенная шутка кажется ему несмешной, или что ему не нравится, когда его выставляют напоказ или наоборот игнорируют и просят выполнять вещи, которые он не обязан делать.

Но главное - сотрудник должен чувствовать поддержку и быть уверенным, что его поймут правильно и защитят от возможной мести ухажера-неудачника.

Мы обязаны сделать рабочие места безопасной средой, которая будет способствовать достоинству и принятию. Право на достойные условия труда является неотъемлемым правом каждого.

Преодолеть проблему сексуальных преследований на работе помогают тренинги персонала, посвященные этой проблеме, и независимые судебные расследования.

Впрочем, корпоративная культура также играет большую роль. Мы должны научиться уважать и слушать друг друга.

Широкую поддержку и возможность смело высказаться оказывают и социальные сети. Такие флешмобы как #MeToo позволяют людям открыто выступить против сексизма и сексуального насилия.

Они учат нас слушать, понимать и поддерживать людей, пострадавших от сексуальных преследований.

И они также позволяют нам осознать, что это явление - как дома, так и на работе - может быть гораздо ближе к нам, чем кажется.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.