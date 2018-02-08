Страна, в которой миллионерам не хватает места

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каждый третий из 38 тысяч жителей Монако - миллионер

Территория Монако такая маленькая, а миллионеров, желающих приобрести на ней недвижимость, так много, что правительство недавно решило расширить страну в море.

Представьте себе крошечный город-государство, площадь которого не превышает 2 кв.км. Тихие, солнечные улицы всегда безупречно чисты.

Здесь не платят налог на прибыль, вместо такси передвигаются над городом на вертолетах, а свободное время проводят на регатах или автогонках.

Состояние каждого третьего жителя этой страны равно миллиону, а то и значительно больше.

В следующие 10 лет еще 2700 миллионеров купят землю в Монако

К тому же и миллионеры из других стран стремятся переехать в этот солнечный оазис в центре Европы.

Но как расселить такое количество состоятельных граждан на столь малой территории?

Местные власти приняли радикальное решение - строить искусственные острова в море вдоль своего побережья.

Все это, на первый взгляд, кажется фантастикой. Но такая страна действительно существует.

Она раскинулась на живописных скалах французской Ривьеры, и здесь самое большое в мире количество миллионеров на душу населения.

Это - княжество Монако.

Дорога вдоль средиземноморского побережья Франции извивается между галечными пляжами - белые пятнышки солнечных зонтиков выглядывают из-за обильной зелени кипарисов.

Вдруг сонный полуденный пейзаж взрывается блестящими небоскребами, роскошными казино и "Bugatti", которые со свистом несутся мимо. Вы - в Монако.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Будівельники, здається, вже використали всі просторові можливості найменшої (після Ватикану) країни світу

Маленький город-государство имеет самую высокую плотность населения в мире и самый большой процент миллионеров, а поэтому спрос на недвижимость здесь взлетел до заоблачных высот.

Состоятельных покупателей привлекают не только сказочные морские пейзажи. Миниатюрное княжество имеет очень привлекательное налоговое законодательство.

Не секрет, что в Монако переезжают в первую очередь по финансовым причинам, отмечает Оливер Уильямс, руководитель консалтинговой фирмы WealthInsights, которая анализирует движение мирового капитала.

"Компании, ведущие бизнес преимущественно на территории Монако, не платят подоходный и корпоративный налоги. Это - главная причина переезда в страну. Другая - это, конечно, образ жизни", - объясняет он.

Цены на жилье в Монако самые высокие в мире и колеблются от 67 до 142 тысяч долл. за кв.м

Состояние около 30% жителей Монако превышает миллион.

"На втором месте после Монако по количеству миллионеров - швейцарские города, а именно Женева и Цюрих", - объясняет г-н Уильямс.

Впрочем, по прогнозам аналитиков, количество состоятельных граждан города-государства в ближайшее время продолжит расти.

Как предполагает агентство недвижимости Knight Frank, в следующие 10 лет еще 16 100 миллионеров или мультимиллионеров попытаются приобрести землю в Монако.

Однако сделать это сейчас - просто невозможно. В стране больше нет места.

По данным компании Knight Frank, сегодня цены на жилье в Монако самые высокие в мире и колеблются от 67 до 142 тысяч долларов за 1 кв.м.

Копірайт зображення Valode & Pistre Image caption Проект осушения и застройки прибрежного района моря площадью 6 га будет стоить 2,1 млрд долларов и должен завершиться к 2026 году

Строители, кажется, уже использовали все пространственные возможности самой маленький (после Ватикана) страны мира.

Монако растянулось вверх, вширь и вглубь. Многоэтажки захватывают воздушное пространство, построенные на скалах виллы отвоевывают его у гор, а строительство в тоннелях - у недр планеты.

Чтобы вместить постоянно растущую касту супербогачей, осталось только море.

И недавно князь Монако Альберт II согласился на амбициозный проект осушения прибрежной морской полосы.

Осталось только море

Надзор за проектом будет осуществлять правительство страны, а финансировать его - частные инвесторы, которые по завершению строительства смогут продать недвижимость втрое дороже.

Проект, в рамках которого прибрежная линия города протянется на 6 га в море, будет стоить 2,1 млрд долларов США. Строительство должно завершиться к 2026 году.

Новый район под названием Portier Cove, расположенный вблизи Монте-Карло, будет иметь гавань для 30 кораблей, ландшафтный парк и роскошную жилую территорию под строительство 120 вилл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Князь Альберт II ищет способы, как поселить в Монако всех желающих, не нарушая местную экологию

Впрочем, отвоевать землю у моря не так-то просто.

Сначала территорию будущей гавани окружат огромными кессонными конструкциями - водонепроницаемыми камерами, залитыми бетоном.

Затем землю осушат и заполнят песком, привезенным из Сицилии.

Конечно, осушение такой площади земли не может не сказаться на экологии.

Французская строительная компания Bouyages Travaux Publiques планирует переместить флору и фауну с осушенного участка на другую защищенную территорию и создать искусственный риф, который распечатают на 3D-принтере.

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Однако риски все равно неизбежны.

По мнению морских экспертов, как бы аккуратно не проводились мелиоративные мероприятия, строительство искусственных островов нанесет ущерб природной среде моря.

Территорию, которую планируют осушить, населяют сотни видов водорослей и тысячи морских организмов.

С 1861 года территория Монако увеличилась на 20%

Экологи предупреждают, что полностью защитить флору и фауну не удастся.

Однако расширение земель - не ново для Монако, чья территория увеличилась на 20% с 1861 года. Впрочем, сегодня даже океан уже не является препятствием.

Хотя взвешивать все "за" и "против" придется серьезно. И князь Альберт II, который водит электромобиль и отдает миллионы на защиту окружающей среды, осознает это лучше других.

Самой сложной задачей для строителей Portier Cove является требование соответствовать международным стандартам экологической безопасности, в частности свидетельству HQE Amenagement, стандарту оценки экологичности строительства и сертификату Clean Ports ("Чистые порты").

Как надеются специалисты, этот проект станет флагманским и для других стран, которые также нуждаются в безопасном расширении своих территорий.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital