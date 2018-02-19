Как маленький обман помогает достичь цели

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Чтобы не ошибиться на пути к большой цели и не потерять мотивацию, эксперты советуют относиться к себе более снисходительно.

Как там дела с вашими новогодними обещаниями?

Уже во второй половине февраля энтузиазм по поводу них заметно утихает, и многие, увидев, что не соблюдают запланированній график, отказываются от своей цели.

Несколько небольших исследований показывают, что хотя списки целей составляют более 40% людей, придерживаются их в течение года меньше половины.

А достичь поставленной цели удается вообще только 8%. Так, по крайней мере, свидетельствует один опрос.

Удивительно другое. Хотя новогодние обещания выполнить, как правило, очень сложно, люди упорно продолжают составлять списки с ними.

Тогда, возможно, надо просто изменить стратегию. Обозреватель BBC Future предлагает маленький лайфхак, который может помочь осуществить задуманное.

Давая новогоднее обещание, большинство людей придерживаются принципа "все или ничего".

Но это - неправильно, считает доцент маркетинга Марисса Шариф из Уортонской школы Пенсильванского университета.

Она советует сразу закладывать в планы "аварийный резерв". Гибкий подход к поставленной цели, который позволяет время от времени отклоняться от правил, помогает сохранить мотивацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Давая новогоднюю обещание, большинство людей придерживаются принципа "все или ничего"

Такая стратегия хорошо известна тем, кто занимается фитнесом или копит деньги по долгосрочной программе.

Однако большинство людей относятся к своей цели слишком щепетильно. По мнению Шариф, это делает ее недостижимой.

Так, в ходе одного исследования, в котором приняли участие 273 человека, испытуемые в течение месяца должны были считать количество пройденных ими шагов с помощью специальной программы на смартфоне.

Первой группе участников предложили самим установить цель, например, 7 или 10 тысяч шагов в день, и придерживаться ее в течение семи дней недели.

Вторая группа должна была достичь своей цели за пять дней или более.

Третья группа должны была держаться на заявленном уровне неделю, но имела два дня, когда от плана можно было отклониться. В четвертой группе дни прогулов были равномерно распределены в течение месяца.

Те участники, кто мог иногда позволить себе расслабиться, достигли в целом большего успеха. Они прошли большее количество шагов и держались на высоком уровне на протяжении большего числа дней в неделю, чем остальные участники.

По мнению Шариф, разрешенные "выходные дни" имеют по крайней мере два положительных последствия. С одной стороны, люди стараются не тратить этот резерв и оставить его на будущее, когда он будет нужнее.

Копірайт зображення Jordan Whitfield / Unsplash Image caption Осознание того, что время от времени вы можете дать себе слабину, позволяет сохранять мотивацию

С другой, если вам все-таки придется отклониться от графика, вы не будете чувствовать слишком сильной вины и не откажетесь от общей цели, добавляет она.

Такой образ мышления помогает людям чувствовать свою цель в долгосрочной перспективе, отмечает Лина Ринне, эксперт по вопросам повышения производительности, которая работает в американской консалтинговой компании FranklinCovey.

"Цель состоит не из одного выбора в тот момент, когда мы решаем чего-то добиться, а из многих выборов, которые мы должны делать на пути к цели. Одним из этих выборов должен быть маленький временный путь к отступлению", - объясняет експерт.

Впрочем, очевидно, что таких резервных дней должно быть не слишком много.

Если, например, вы поставили цель посещать спортзал семь дней в неделю, но при этом позволили себе четыре потенциальных выходных, это, без сомнения, скажется на конечном результате.

Мотивацию можно потерять, если вы не удержались в рамках разрешенного количества дней отступления.

Конечно же, люди могут иметь весьма различную мотивацию для достижения своих целей.

Для кого-то гибкий подход будет действительно полезным, но, возможно, для других - лучше не разрешать себе давать слабину.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.