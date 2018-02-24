Как правильно читать в транспорте

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Время, которое вы ежедневно проводите в пути домой или на работу, можно посвятить чтению книг. Обозреватель BBC Capital предлагает программу чтения для поездок любой продолжительности.

С каждым годом жители мегаполисов проводят в общественном транспорте все больше времени. В поисках дешевого жилья люди переезжают подальше от центра города, поэтому растет количество времени, затрачиваемого в пути на работу и обратно.

По данным исследования 2015 года, число британцев, которые ежедневно проводят в дороге 2 часа, увеличилось на 72% за последние десять лет.

Как свидетельствует недавний опрос, типичный лондонец тратит на дорогу в среднем 6 часов и 10 минут в неделю. А в Нью-Йорке этот показатель составляет 6 часов и 18 минут.

Другая статистика свидетельствует о том, что миллениалы читают больше, чем представители старшего поколения. Так, 72% молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет за последний год прочитали хотя бы одну печатную книгу. Это больше, чем среди представителей других возрастных групп.

С другой стороны, треть читателей в возрасте до 44 лет хотели бы сократить время, которое они проводят за электронными устройствами. Это отражается и на продажах печатных книг, которые после периода застоя заметно оживились.

Издателям обе эти тенденции хорошо известны, и они активно заинтересовались аудиторией "читателей в транспорте".

Издательство Penguin Books начало печатать книги небольшого "карманного" формата, рассказывает пресс-секретарь компании Филиппа Ковберн.

Копірайт зображення Steve McCurry / Magnum Photos Image caption У жителей Нью-Йорка на дорогу до работы и обратно в среднем уходит 6 часов и 18 минут еженедельно

Oxford University Press выпустили подборку произведений объемом примерно 150 страниц. Расстояние между соседними строками в тексте заметно увеличено - так читатель сможет быстро отыскать место, на котором остановился.

Взрослый человек читает порядка 300 слов в минуту, следовательно за 6 часов в пути в течение недели можно прочитать около 400 страниц.

И еще останется время заглянуть в Facebook или Twitter.

Примерно столько страниц содержит "Грозовой перевал" Эмили Бронте, "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта или "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Конечно, это если количество попутчиков в вашем транспорте позволяет раскрыть книгу. За рулем такой опции, к сожалению, нет, однако можно слушать аудиокниги.

Даже во время непродолжительного переезда можно успеть что-то почитать.

Обозреватель BBC Capital задался вопросом, как эффективнее использовать время, которое мы проводим в транспорте, и разработал программу чтения для поездок различной продолжительности.

До 15 минут

Для коротких поездок лучше всего подойдет поэзия, рассказы или новости, считает профессор нейропсихологии из Университета Гронингена в Нидерландах Вибо Брувер.

"Короткий текст на 4 страницы или меньше создает ощущение завершенности", - отмечает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Издатели обратили внимание на то, что современная молодежь очень много времени проводит в дороге и совмещает это время с чтением

Рассказ обычно можно прочитать за одну-две остановки, говорит ирландский писатель Адам Тродд, работающий в жанре малой прозы.

Можно начать, например, с антологии короткой прозы Sleep is a Beautiful Colour, изданной в прошлом году в Великобритании ко Дню короткой прозы.

Советуем также сборник "Украинская малая проза XX века: Антология", составленный профессором "Киево-Могилянской академии" и членом жюри Книги года BBC Верой Агеевой. - Ред.

Некоторые издатели печатают сокращенные версии или выдержки из известных произведений. Например, серия Great Ideas издательства Penguin.

Или краткие обзоры по темам, например серия Essential Knowledge Массачусетского технологического университета и Object Lessons издательства Bloomsbury.

До 30 минут

Полчаса идеально подходят для сборника рассказов.

Джозеф Кеннеди, заместитель директора книжного магазина Oxford University Press, советует читать классиков этого жанра: Антона Чехова и Кэтрин Мэнсфилд или современных авторов, например, Лори Мур.

"Лично мне нравятся сборники рассказов, связанные общей тематикой", - говорит руководитель лондонского издательства Peirene Press Майке Зирфогель.

Она советует произведения канадской писательницы Элис Монро.

К этой категории также можно отнести "Кентерберийские рассказы", "Декамерон" или "Тысяча и одна ночь".

Советуемсборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", одержавший победу на конкурсе Книга года-2017. - Ред.

Некоторые издатели советуют утром читать нон-фикшн, а вечером остановить свой выбор на художественной прозе.

До 45 минут

В этой "временной" категории можно рекомендовать произведения большого объема, например "Записки Пиквикского клуба" Чарльза Диккенса.

Изначально этот роман был выпущен частями - в виде 19 фельетонов, поэтому, погружаясь в произведение эпизод за эпизодом, читатель возвращается к его началу.

Первый детективный роман на английском языке "Лунный камень" Уилки Коллинза также был порционно издан в журнале All the Year Round под редакцией Чарльза Диккенса.

"Три мушкетера" постигла та же участь - роман был напечатан в газете по главам, как и многие другие романы, среди которых: "Женский портрет" и "Посланники" Генри Джеймса или "Хижина дяди Тома" Гарриет Бичер-Стоу.

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Для 45-минутных поездок прекрасно подойдут эпистолярные романы и дневники, например, "Кларисса" Сэмюэла Ричардсона или "Белый тигр" Аравинда Адига (лауреат Букеровской премии 2008 года).

Час и более

Если вы в этой категории, вам действительно повезло - поездки такой продолжительности позволяют глубоко погрузиться в чтение.

"Когда вы начинаете новый роман, вам необходимо некоторое время, чтобы создать внутренний контекст, почувствовать целостность произведения. Но это довольно трудно сделать, если приходится постоянно прерывать чтение", - говорит профессор Брувер.

"Стоит только погрузиться в сюжетные перипетии - а уже пора выходить. Разочарование от того, что вас прервали на самом интересном месте, наверное, перевесит удовольствие от чтения", - добавляет он.

Однако если вам приходится проводить в транспорте около часа и более, тогда стоит рассмотреть более солидные произведения.

Например, роман "Щелчок" Донны Тартт, получивший в 2014 году Пулитцеровскую премию. В украинском переводе он вышел в 2016 году.

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Чтобы не ошибиться с выбором, можно воспользоваться списками лучших романов от уважаемых составителей:

Top 100 Favorite Novels of Librarians - на первом месте "Гордость и предубеждение".

Modern Library's 100 Best Novels of the 20th Century - "Улисс".

Norwegian Book Clubs' Top 100 Works in World Literature - "Дон Кихот".

А также 100 лучших британских романов по версии литературных критиков мира.

Практика и еще раз практика

"Чтение в транспорте научит вас лучше концентрироваться и не обращать внимание на попутчиков или духоту в вагоне метро", - говорит британский психиатр и писатель доктор Тейд Томпсон.

Когда чтение превратится в привычку, мозг сможет гораздо легче включаться в процесс и не отвлекаться.

И тогда, кто знает, возможно, поездка на работу и домой станет для вас лучшим временем в течение дня.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.