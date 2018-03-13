Сколько на самом деле денег у богачей?

Пропасть между богатыми и бедными в США - самая большая среди развитых стран мира.

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"Если бы бедняки узнали о том, сколько денег на самом деле у богачей, то вышли бы на улицы с массовыми протестами".

Такую мысль актер-комик Крис Рок высказал еще в 2014 году в интервью журналу New York.

Он размышлял о пропасти между богатыми и бедными и напомнил о главном камне преткновения в изучении проблем неравенства - как его определять?

Во время исследования имущественного неравенства основное внимание уделяется доходам - ​​их легко определить, так как информация в основном доступна.

Однако состояние формируется не за один год финансовых поступлений - оно накапливается в течение определенного времени. И определить его объем в прошлом было делом непростым.

Пожалуй, богачам было бы легче, если бы мы и в дальнейшем находились в неведении относительно размеров их доходов - вероятно, чтобы избежать упомянутых выше протестов.

Однако такие, как я, исследователи этой темы всегда ищут дополнительную информацию и точные способы определения пропасти между бедными и богатыми.

Я не из тех, кто пропагандирует насилие на улицах, хотя и твердо убежден - граждане должны четко осознавать социальное неравенство в обществе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Неравенство продолжает оставаться проблемой во всем мире. Похоже, богачи обогащаются, а бедняки беднеют

Наиболее показательным здесь, по моему мнению, будет изучение имущественного неравенства.

Насколько велик разрыв?

Существует несколько способов определить неравенство.

Один из самых распространенных - оценить прибыли. Это самая доступная возможность, ведь для этого есть больше данных, поэтому и на практике это осуществить легче. Но этот метод не дает полного представления.

Ведь на размер состояния влияют не только текущие доходы, но и заработки за прошлые годы и поколения.

Только путем тщательного изучения имущественного неравенства ученые, руководящие органы и другие могут получить достаточно полное представление о пропасти между богатыми и остальными людьми.

Объем богатства - это также мерило качества жизни и возможностей человека. Оно определяет способность вкладывать средства в образование, иметь финансовые активы, комфорт и обеспеченную пенсию.

Имея деньги, можно не беспокоиться о нестабильной зарплате или неожиданных расходах. У богатых внезапная необходимость заменить нагреватель для воды или оплатить больничный счет не вызывает такого большого стресса, как у бедняков.

Пропасть увеличивается

Данные об имущественном неравенстве в США впечатляют. Остальные страны с развитой экономикой по сравнению с ними просто блекнут.

Как сообщил в 2017 году консервативный Институт Хадсона, в 2013 году самые богатые 5% американских семей владели 62,5% всех активов в США.

30 лет назад этот показатель был ниже и составлял 54,1%. В результате состояние остальных 95% уменьшилось с 45,9% до 37,5%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В США неравенство даже хуже, чем во многих других странах с развитой экономикой

Как следствие, в 2013 году средний показатель достатка семей с высоким уровнем доходов (объем денежных поступлений - 639 400 долларов США) примерно в семь раз превышал показатель семей со средним уровнем доходов (96 500 долларов), а это самый большой разрыв за 30 лет.

Примечательно, что исследователи неравенства Эммануэль Саез и Габриэль Закман выяснили - в 2012 году в руках элиты (0,01%) было сосредоточено 22% всего богатства в США.

Для сравнения - в 1979 году этот показатель составлял лишь 7%.

Но если обратить внимание на данные о неравенстве доходов, то вырисовывается другая картина. Например, в 2013 году 5% самых богатых семей заработали всего-навсего 30% валового дохода США (хотя владеют почти 63% всего капитала).

Соединенные Штаты Америки - не единственная страна с развитой экономикой, в которой за последние три десятилетия имущественное неравенство увеличилось.

Но США выделяются на фоне других стран. Состояние самых богатых 5% семей в США почти в 91 раз больше, чем у среднестатистической американской семьи.

Это самый большой разрыв среди 18 развитых стран мира.

Следующая страна в этом списке - Нидерланды, но в ней это соотношение меньше более чем наполовину.

Из-за недавно принятого в США Закона о снижении налогов и рабочих мест (US Tax Cuts and Jobs Act) эта проблема значительно обострилась.

Основные задачи этого закона - удвоение стандартных льгот для индивидуальных налогоплательщиков, временное снижение верхней границы налогообложения с 39,6% до 37%, существенное снижение количества семей, должны платить налог на недвижимость, и урезание налога на прибыль крупных компаний с 35% до 21%.

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Однако основное влияние этот закон все-таки будет иметь на богатых. Например, самые бедные 20% семей получат снижение налогов в среднем на 40 долларов по сравнению с 5420 долларами у самой богатой пятой части населения.

Между тем, самые богатые 0,1% сэкономят 61920 долларов. К 2025 году льгота для самых богатых возрастет до 152 тыс. долларов, тогда как другие категории особой разницы не почувствуют. Предельный срок действия всех индивидуальных льгот - 2026 год.

Богатые налогоплательщики получат выгоду также от других основных пунктов нового закона. Исследование свидетельствует, что больше всего преимуществ от снижения налогов на прибыль субъектов предпринимательской деятельности получат более богатые.

А уменьшение перечня наследуемого имущества, подлежащего налогообложению, приведет к увеличению состояния династий.

Сторонники нового налогового закона утверждают, что он не увеличит пропасть, потому что деньги, которые сэкономят богачи, перетекут к другим американским семьям и помогут им оставаться "на плаву".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Имущественное неравенство - проблема всей планеты. В Китае она также очень актуальна

Однако эмпирические данные свидетельствуют о другом.

В частности, дополнительное обогащение богатых за счет снижения налогов не будет способствовать экономическому росту, ухудшит шансы бедных американцев получить образование и негативно повлияет на среднюю продолжительность жизни, которая уже второй год подряд в 2017 году снижается.

Привлечение внимания

Так что - Крис Рок был прав? На самом деле американцы даже не догадываются, какое огромное неравенство царит в их обществе?

Как свидетельствуют опросы, он прав. Например, респонденты общенационального опроса 2011 года "кардинально недооценивали" степень имущественного неравенства в США.

Этот опрос, вместе с другими исследованиями, также в определенной степени подтвердил вторую часть цитаты актера - то, что американцев волнует имущественное неравенство и им бы хотелось, чтобы оно было меньше.

Однако открытым остается вопрос: будут ли люди мириться с имущественным неравенством в США и в дальнейшем, или оно приведет к беспорядкам, о которых предупреждал Крис Рок.

Но не будем торопить события. Нужно знать и понимать истинные масштабы, которые получило имущественное неравенство в США. А что с этим делать дальше - зависит от нас.

Эта статья написана для сайта The Conversation и публикуется здесь в рамках лицензии Creative Commons. Джил Б. Мензон-младший - адъюнкт-профессор, преподаватель бухгалтерского учета в Бостонском колледже.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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