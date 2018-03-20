Успех не всегда зависит от способностей и трудолюбия

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Почему в мире существует столько богачей с весьма посредственными талантами? И почему умные люди далеко не всегда становятся успешными?

Мы не склонны приписывать свои жизненные достижения счастливому стечению обстоятельств. Материальное положение или другие победы мы обычно объясняем своим блестящим интеллектом, талантами, профессионализмом и упорным трудом.

Но если успех действительно зависит от способностей, почему тогда в мире полно богатых посредственностей и умных бедняков?

Недавно группа итальянских ученых разработала компьютерную симуляцию, которая должна была определить, за счет чего люди достигают материального успеха.

Исследование показало, что самыми успешными становятся отнюдь не обладатели выдающихся способностей, а просто "везунчики".

Посредственностям везет

В иллюзорной модели мира, созданной исследователями, жила тысяча людей, которые имели разные уровни одаренности и работали в разных отраслях.

В ходе симуляции в их жизни случались счастливые и несчастливые события, которые компьютер высчитывал произвольно.

Самыми успешными становятся отнюдь не обладатели выдающихся способностей, а просто "везунчики"

У каждого героя симуляции сначала было 10 единиц капитала.

От способностей человека (интеллекта, уровня профессионализма и настойчивости) зависело, как он или она воспользуются случайными возможностями в жизни и увеличат свой капитал.

После симуляции 40 лет жизни (приблизительная продолжительность карьеры человека) распределение богатства в компьютерной модели было очень похожим на положение дел в реальном мире. Большая часть капитала сосредоточилась в руках небольшого процента людей.

"Достигли ли самого большого успеха наиболее способные герои? Мы всегда считали, что именно так и должно быть, ведь общество вознаграждает талантливых и умных", - говорит участник исследования, физик Алессандро Плучино.

"Но симуляция показала другой результат. Очень часто успешными становились люди со средними способностями, которым просто повезло".

"Мы обнаружили прямую корреляцию между успехом и судьбой. Ряд счастливых случайностей способствовали достижению большого успеха, даже если индивидуальные способности человека не были выдающимися.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Счастливая судьба часто играет большую роль в достижении успеха, чем талант и труд

"Так же, как это происходит и в реальной жизни. Мы знаем немало примеров, когда вполне обычные личности достигают высокого материального уровня жизни и успеха".

Конечно, чтобы воспользоваться счастливыми случайностями, которые выпадают на долю человека, определенные способности все же нужны. Человек должен быть умным или трудолюбивым.

Но для большого успеха одних талантов недостаточно.

В компьютерной симуляции среди тех, кто оказался на вершине, была лишь небольшая доля одаренных личностей.

Делиться богатством?

Такие выводы могут повлиять на то, как власть и финансовые учреждения будут распределять возможности, например, гранты для академических исследований.

Тогда наиболее одаренные личности, то есть те люди, которые действительно могли бы двигать прогресс вперед, получали бы и наибольшие шансы добиться успеха.

Исследователи обнаружили несколько вариантов, как изменить способ вознаграждения успешных людей, который сейчас существует в обществе.

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К примеру, вместо того, чтобы раздавать бонусы тем, кто уже достиг успеха, можно выдать небольшую сумму денег каждому члену общества.

В компьютерной симуляции такая стратегия зарекомендовала себя как более эффективная по сравнению с меритократической системой вознаграждения.

Даже когда деньги получили только 25% людей, выбранных произвольно, без учета их достижений в прошлом, количество одаренных людей, которые в итоге добились успеха, заметно возросло.

Эта стратегия оказалась эффективнее, чем вознаграждение успешных людей, поскольку, как мы уже выяснили, успех во многом зависел от везения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы редко задумываемся о том, в чем нам повезло, например, - в какой стране и семье мы родились

С другой стороны достижения в прошлом не гарантируют высокую производительность в будущем, предупреждает экономист Алессио Биондо.

"Если мы примем во внимание, что успехи в прошлом являются результатом не только таланта, но и стечения обстоятельств, тогда, награждая за былые заслуги, мы отмечаем не только способности человека, но и везение".

Это имеет интересные последствия для общества в целом и может создать больше равных возможностей для всех.

"Что предусматривает, например, улучшение образования и здравоохранения", - объясняет другая участница исследования, физик Андреа Раписарда.

"Когда разнообразные возможности становятся доступными большему числу людей, прежде всего в молодом возрасте, скрытые таланты имеют больше шансов раскрыться".

Богачи богатеют

Впрочем, открытие итальянских ученых важно не только для политики на макроэкономическом уровне, но и для понимания роли счастливого случая в жизни каждого из нас.

Например, осознание того, какую роль в наших достижениях сыграл факт рождения в развитой стране или в зажиточной семье.

Мы часто забываем о благоприятных обстоятельствах нашей судьбы

Мы обычно обращаем внимание на препятствия, которые возникают на нашем пути к успеху, но забываем о благоприятных факторах, которые помогли нам стать теми, кто мы есть.

Ученые назвали эту тенденцию "асимметрией ходового и встречного ветра". Другими словами, мы помним о трудностях, которые нам пришлось преодолевать на пути к успеху (движение против встречного ветра), но не замечаем преимуществ, которые мы получили случайно (попутный ветер).

Удача также может сделать нас более щедрыми. Исследования Роберта Франка, автора книги "Успех и везение", свидетельствуют, что когда люди осознают, что им в чем-то повезло, они более способны жертвовать деньги на благотворительность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда разные возможности становятся доступными большему числу людей, одаренные люди имеют больше шансов достичь успеха

В ходе исследования участников попросили вспомнить случай в их жизни, когда им улыбнулась удача. Одной группе предложили перечислить, какие черты их личности способствовали хорошему результату.

Вторую группу участников попросили указать внешние обстоятельства, повлиявшие на событие, а контрольная группа должна была просто описать положительный опыт.

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Все участники эксперимента получили денежное вознаграждение, и им предложили по желанию отдать деньги на благотворительность.

Группа, которая думала о внешних причинах своего успеха, пожертвовала на 25% больше денег.

Увеличить свои шансы на удачу - вполне возможно

Счастливые события в жизни - страна, где вы родились, состоятельные родители, люди, которых вам довелось встретить - практически не зависят от вашего контроля и являются удачным стечением обстоятельств.

Впрочем, даже авторы упомянутого выше исследования уверены, что увеличить свои шансы на удачу - вполне возможно.

"Не пренебрегайте любой жизненной возможностью или случайным знакомством", - советует Алессандро Плучино.

"Конечно, это не гарантирует успех на 100%, но если сидеть запершись в своей комнате, фортуна вам точно не улыбнется", - добавляет он.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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