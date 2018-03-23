Станут ли современные дети поколением полиглотов

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Технологический бум и поликультурная среда способствуют изучению иностранных языков. Станем ли мы свидетелями появления самого многоязычного поколения в истории?

Хиллари Йип, 13-летняя студентка из Гонконга, является основательницей IT-компании, которая создает приложения для смартфонов.

Разработанная ею программа Minor Mynas позволяет детям всего мира общаться, изучая языки друг друга. Это - программа, написанная ребенком для детей.

Йип олицетворяет молодое поколение современности, которое выросло в уникальных условиях XXI века. Бум технологий, чрезвычайное культурное разнообразие глобального населения и быстрый рост персонализированных образовательных программ и игр.

Могут ли эти факторы способствовать рождению наиболее многоязычного поколения за всю историю человечества?

Культурное разнообразие

Настоящее открывает немалые возможности для современной молодежи.

Рост международной миграции привел к большому культурному разнообразию мира, отмечает профессор Стивен Вертавек, управляющий директор по вопросам религиозного и этнического разнообразия в Институте Макса-Планка в Геттингене (Германия).

Он указывает на последний доклад ООН о мировой миграции, согласно которому 258 млн людей сегодня живут не в той стране, где они родились.

258 млн людей сегодня живут не в той стране, где они родились

С 2000 года эта цифра увеличилась на 49%.

"Это означает, что все больше людей разного культурного и этнического происхождения контактируют друг с другом во всем мире", - говорит он.

"И эта тенденция растет в глобальном масштабе".

Такая ситуация, безусловно, способствует активному изучению языков, соглашается Анджела Крис, профессор лингвистики и методики преподавания языков в Бирмингемском университете.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мир становится все более многокультурным, что, очевидно, способствует желанию изучать иностранные языки

"Позитивное отношение к социальным и языковым различиям способствует интересу людей к изучению иностранных языков", - добавляет она.

"Они имеют технологии для общения и доступ к лингвистическим ресурсам и не боятся общаться на разных языках, как было раньше в преимущественно одноязычной среде", - объясняет профессор Крис.

Склонность к языкам

"Это, безусловно, так. Молодые люди, по крайней мере в Европе, знают больше иностранных языков, чем раньше", - говорит Антонелла Сорейс, профессор онтолингвистики из Эдинбургского университета.

Исследование 2011 года, которое она цитирует, показало, что 77% миллениалов в ЕС говорят более чем на одном языке.

"Этот показатель постепенно снижался для каждой следующей возрастной группы, самым низким он был у людей 55-64 лет", - добавляет она.

Копірайт зображення Alamy Image caption Игровые приложения для смартфонов и планшетов облегчают изучение иностранных языков

В США рекордные 65,5 млн американцев говорят дома еще на одном языке, кроме английского. И этот показатель вырос вдвое с 1990 года.

Интересно, что многие из них не являются иммигрантами. Исследование показало, что с 2010 года рост числа тех, кто общается на иностранном языке, на 50% происходил за счет американцев, родившихся в США.

Почти каждый четвертый американский школьник разговаривал на иностранном языке. Это выше среднего показателя для всех остальных возрастных групп.

Молодые люди, по крайней мере в Европе, знают больше иностранных языков, чем раньше

Похожую тенденцию наблюдают и в Канаде, где количество людей, говорящих на другом языке, кроме английского или французского, выросло на 14,5% с 2011 года.

Том Ройпер, профессор лингвистики из Университета штата Массачусетс в Амхерсте, утверждает, что во всем мире растет число многоязычных классов, где ученики говорят на шести или более языках.

Это способствует появлению уникальной "транслингвистической среды", в которой дети общаются друг с другом на родном языке и подхватывают другие, создавая интегрированную систему коммуникации.

"Преподавателям приходится задумываться над тем, как использовать это многоязычие в учебном процессе", - отмечает Ройпер.

Мгновенная связь

Это еще один фактор, который может повлиять на появление поколения полиглотов. Сегодня каждый подросток со смартфоном и подключением к интернету может иметь видеосвязь со своими сверстниками в любой части мира.

Двадцать лет назад даже представить такое было невозможно.

Исследование Pew Research Center показывает, что 57% американских подростков находят друзей онлайн, прежде всего, в социальных сетях и онлайн-играх.

Неудивительно, что приложение, разработанное Хиллари Йип, базируется именно на этих тенденциях.

"До недавнего времени найти иноязычного друга было непростой задачей", - говорит Сорейс.

"Надо было посетить другую страну, провести там некоторое время, чтобы познакомиться со сверстниками. Современные технологии сделали этот процесс мгновенным".

Онлайн-игры для освоения языков

Обучение с элементами развлечений (англ. edutainment) не является новой методикой. Учебные видеоигры, например, существуют уже несколько десятилетий.

Впрочем, интернет и портативные устройства вывели обучение на совершенно новый уровень. Сегодня существуют сотни приложений для изучения языков, сделали этот процесс увлекательным и удобным.

Ими можно пользоваться на ходу, да и стоят они дешевле, чем компьютерные игры.

К тому же они популярны. К примеру, самый известный из них, Duolingo, имеет 200 млн пользователей по всему миру, busuu - более 80 млн.

Копірайт зображення Alamy Image caption Рост миграции в мире приводит к появлению все большего числа многоязычных классов - уникальной среды, в которой дети общаются на шести и более языках

Распространение таких программ, которые превращают процесс обучения в игру, имеет большое значение, ведь в отличие от взрослых дети часто не осознают процесс обучения.

Эксперты отмечают, что дети лучше учатся подсознательно, например, когда получают новые знания и овладевают навыками во время игры, в отличие от сознательного обучения - в классе с учителем.

"Вот почему игры и приложения так эффективны, - объясняет Сорейс. - Дети быстро увлекаются тем, что им нравится, они овладевают иностранным языком незаметно для себя".

В подростковом возрасте дети часто становятся застенчивыми, им трудно разговаривать на иностранном языке, поскольку они боятся сделать ошибку.

Анонимность интернет-общения позволяет чувствовать себя свободнее

Технологии помогают справиться с этим, отмечает Мэтью Маклахлан, основатель и руководитель UK Learned, платформы для изучения иностранных языков.

"Здесь вам не надо спрягать глагол, стоя перед классом из 29 подростков", - говорит Маклахлан.

Вы тренируетесь в онлайн-среде, где получаете мгновенный отклик, и можете легче экспериментировать. Анонимность интернет-общения позволяет чувствовать себя свободнее.

Вы попробуете угадать правильный ответ, а в общении с живыми людьми подросток быстрее ответит "не знаю".

Границы технологий

Несмотря на все преимущества современных технологий, эксперты уверены, что они должны дополнять, а не заменять настоящий личный контакт.

Прежде всего, это касается изучения языков. Вы можете иметь исключительные результаты на Duolingo, но в изучении языка всегда наступает момент, когда вы должны начать практиковаться с носителями языка.

• Там, где без английского не проживешь

"Я могу общаться по скайпу с преподавателем из Мехико или разговаривать с испанцами со всего мира, - объясняет Маклахлан. - Я могу найти лучшего для себя учителя испанского, а не только того, который есть в моем родном городе".

Копірайт зображення Unsplash Image caption В изучении языка всегда наступает момент, когда надо начинать практиковаться с носителями языка

Что дальше? Очевидно, это применение искусственного интеллекта в изучении языков. Дети уже сегодня активно пользуются виртуальными голосовыми помощниками, например, Cortana или Alexa.

По мнению Маклахлана, такие технологии уже не за горами.

"Возможно, уже через год-полтора у нас будет множество таких виртуальных помощников, которые будут исправлять ошибки в нашей речи", - говорит он.

Почему изучение языков важно?

Преимущества многоязычия давно доказаны. Владение иностранными языками предотвращает деменцию, усиливает навыки концентрации и решения задач и может повысить ваши доходы.

Для Хиллари Йип иностранные языки способствуют лучшему взаимопониманию между современной молодежью, помогают уничтожить социальные барьеры, которые возникают с возрастом, даже если люди живут в разных концах света.

"Во взрослом мире, - говорит девочка, - существует куча предубеждений в отношении расы, пола и многого другого. Но для детей, ты - такой же ребенок, как и они".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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