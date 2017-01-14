Найочікуваніші телесеріали 2017 року

Редакція BBC Culture обрала 29 найкращих серіалів, які вийдуть впродовж наступних 12 місяців. Кримінальні драми, комедії та літературні екранізації - здається, тут є все, щоб задовольнити найрізноманітніші смаки. А вишенькою на торті для багатьох, звичайно, стане повернення "Твін Пікса".

Кримінальні драми і трилери

Копирайт изображения Fox Image caption Корі Гокінс у серіалі "24 години: Спадщина"

Дія другого сезону "Американської історії злочинів" (FX) раптово переміщається із зали суду на галасливі вулиці Нового Орлеана. Перший сезон мінісеріалу "Народ проти О. Джея Сімпсона" виявився надзвичайно актуальним у 2016 році. В його другій частині продюсер Раян Мерфі і режисер Ентоні Хемінгуей звертаються до теми урагану Катріна і розкажуть про "жахливий злочин і трагедію, що сталися, коли це стихійне лихо вдарило по Америці".

Чотирьохсерійна драма режисера Денні Броклхерста (володаря премії Британської кіноакадемії) "У темряві" розповідає про жінку-детектива (Майанна Берінг), яка вагітною повертається в рідне місто, щоб розслідувати кримінальну справу. Втягнутим у неї виявився чоловік її найкращої подруги.

Кримінальна драма британського каналу ITV "Незабуті" зазирає у старі поліцейські звіти. Детективи (Нікола Вокер і Санджив Баскар) беруться за нерозкриті злочині, перший з яких пов'язаний із виявленим у валізі трупом.

Колишня співробітниця ЦРУ Керрі Метісон (Клер Дейнс), яка страждає на біполярний розлад, без сумніву, повернеться до своїх улюблених методів роботи в шостому сезоні "Батьківщини" (Showtime): джаз, пігулки і безладні сексуальні стосунки. Сюжет, безперечно, привабить своєю актуальністю, оскільки події нового сезону відбуваються одразу після виборів нового президента США - жінки, яку описують, як "Клінтон, Трамп і Сандрес в одному обличчі".

Ще один відомий політичний трилер повертається на екрани в 2017 році, але без свого головного актора. Це спінофф серіалу "24" від каналу Fox - "24 години: Спадщина". Корі Гокінс зіграє героя війни Еріка Картера, який впродовж 12 годин реального часу намагатиметься запобігти найбільшому теракту в історії Сполучених Штатів.

Старе улюблене

Копирайт изображения BBC / Sundance Image caption Ніколь Кідман у ролі австралійки Джулії в другому сезоні "Вершини озера"

Після перерви в понад чверть століття 21 травня повертається "Твін Пікс" Девіда Лінча (Showtime). В ролі агента ФБР Дейла Купера залишається Кайл Маклахлан, а серед нових відомих імен - Лора Дерн і Наомі Воттс.

Вони не єдині зірки Голлівуду, які проміняли великий екран на "маленький". Цього року Ніколь Кідман також бере участь у двох телевізійних проектах. Окрім "Великої маленької брехні" (HBO), вона зніметься разом з Елізабет Мосс у новому сезоні "Вершини озера" (BBC Two / Sundance). Дія нового сезону під назвою "Китаянка" переміщується з Нової Зеландії до Австралії і зосереджується на розслідуванні вбивства дівчини, тіло якої винайшли на пляжі в Сіднеї.

Клер Фой одразу після своєї тріумфальної перемоги на "Золотому глобусі" очолить акторський склад другого сезону "Корони" (Netflix).

Продовження серіалу очікується наприкінці 2017-го і охоплюватиме події до 1964 року. "Ми увійдемо в нову історичну добу Великої Британії", - розповів режисер Пітер Морган, додавши, що принци Філіп і Чарльз вийдуть на перший план у нових епізодах.

Ще один успішний проект телеканалу Netflix 2016 року - науково-фантастичний серіал "Дуже дивні речі" - повертається цього літа і, можливо, відповість на запитання прихильників, куди зникла "Одинадцять".

Цього року повертається й культовий серіал "Доктор Хто" (BBC One). У новому сезоні до акторської команди приєднується Перл Макі.

Фанати "Гри престолів" (HBO) побачать цього літа передостанній сезон свого улюбленого серіалу, в якому Дейєнеріс (Емілія Кларк) нарешті вирушить до Вестеросу.

Неангломовні ТБ-драми

Копирайт изображения RTL Image caption Голландський еротичний трилер "Свінгери"

Однією з переваг переходу телебачення в цифровий формат стала доступність для англомовної аудиторії зарубіжних ТБ-шоу. Серед них норвезький серіал "Операція "Валькірія", випущений на державному телеканалі NRK, який розповідає про підземну медичну клініку, створену на закинутій станції метро в Осло.

Не менш моторошне враження справляє перший німецькомовний продукт Netflix - містична сімейна драма "Дарк", дія якої переміщається між 1968 роком і теперішнім часом.

Жанр хорору продовжує ще один норвезький серіал "Виправданий", другий сезон якого виходить цього року. Два роки тому перша частина цієї складної драми, дія якої відбувається посеред мальовничих фіордів і гірських пейзажів, зібрала рекордну кількість переглядів.

Ватикан, мафія, наркотики, політика і проституція - в центрі уваги італійсько-французької драми "Субурра". Це - спінофф популярного італійського кінофільму, над яким спільно працювали телеканали RAI і Netflix.

Поціновувачам жанру "секс і гламур" також має сподобатись еротичний трилер "Свінгери" (Vijf), дія якого розгортається у голландському передмісті. У себе на батьківщині серіал вийде під назвою Nieuwe Buren ("Нові сусіди") і розповідатиме про респектабельну пару середнього класу, яка, очікуючи первістка, переїжджає за місто. Але після трагічної втрати дитини через викидень подружжя опиняється в гріховному світі свінгу і криміналу.

Комедії

Копирайт изображения Netflix Image caption Дрю Беррімор у своїй першій ролі на телебаченні в комедійному хорорі "Дієта "Санта-Кларита"

Що станеться в новому сезоні із Селіною Маєр (Джулія Луї-Дрейфус) після її урочистого вигнання з Овального кабінету в попередніх серіях "Віце-президента"? Якщо Луї-Дрейфус назвала в Twitter падіння своєї героїні "Селекзітом", а журнал Vulture знаходив паралелі між нею та Хілларі Клінтон, цілком можливо, що в нових серіях ми побачимо, як Селіна прогулюється лісочком на півночі штату Нью-Йорк.

Ще одна прихильниця Хілларі, американська акторка Лена Данем оголосила, що шостий сезон "Дівчат" (HBO) буде останнім, втім, судячи з трейлеру, не менш шаленим, ніж завжди.

А на іншому боці Атлантиці Шарон Хорган і Роб Ділейні повертаються на екрани в третьому сезоні володаря "Еммі" - комедійного серіалу "Катастрофа" (Channel 4). Це також останній виступ на телебаченні акторки Керрі Фішер, яка зіграла маму Роба.

Шарон Хорган ми також побачимо в іншому телевізійному сіткомі про радощі батьківства "Батьківщина" (BBC Two), шоста частина якого виходить на екрани цього року.

Про подальші гастрономічні пригоди Стіва Кугана і Роба Брайдона, які подорожують Іспанією, дивіться в третьому сезоні "Подорожі" (Sky Atlantic).

Дрю Берімор вперше зніметься в телесеріалі в комедійному хорорі "Дієта "Санта Кларита". Квітуча героїня Беррімор захоплюється новою системою харчування, але події набувають неочікуваного розвитку. "Я задовольняю всі свої пристрасті... і їм усіх, кого захочу". Так, вона зомбі, і її раціон складається з людської плоті.

Літературні екранізації

Копирайт изображения Hulu Image caption Похмура антиутопія за романом Маргарет Етвуд "Розповідь Служниці" (Hulu)

Ознакою художньою якості сучасних телесеріалів стає той факт, що найгучніші екранізації літературних творів у найближчі 12 місяців вийдуть не в кінотеатрах, а на "маленькому" екрані.

Серед них третій сезон історичної драми "Полдарк" (BBC) про випробування ветерана Війни за незалежність, який повертається в рідний Корнуол. Але цього року ми також побачимо чимало екранізацій наукової фантастики і фентезі.

Продюсер серіалів "Ганнібал" і "Живий за викликом" Браян Фуллер перетворить роман Ніла Геймана "Американські боги" (Starz) на розкішне фентезі з Ієном Макшейном у головній ролі. Макшейн зіграє бога Одіна, який разом з іншими божествами, як-от Локі, Анубіс і Чорнобог, мешкають серед звичайних американців.

Ще одна екранізація - похмура антиутопія про майбутнє, де жінки потрібні лише для народження дітей, знята за романом Маргарет Етвуд "Розповідь Служниці" (Hulu). Елізабет Мосс виконає роль Оффред - служниці, яка повинна народжувати дітей військовому генералу.

Мінісеріал за романом Лена Дейтона "СС-Велика Британія" (SS-GB) уявляє, що сталося б, якби Англія здалася нацистській Німеччині в Другій світовій війні. Це відповідь BBC на американський серіал в жанрі альтернативної історії "Людина у високому замку". Роман адаптували сценаристи "Джеймса Бонда" Ніл Первіс і Роберт Вейд.

"Серія нещасливих подій", заснована на дитячих історіях про Лемоні Снікета, отримала високі відгуки за дорослі теми і абсурдистську готичну атмосферу.

Усі жанрові класифікації ламає серіал "Я кохаю Діка" (Amazon). Це екранізація роману-мемуарів Кріса Крауса 1997 року, в якій вперше на ТБ з'явилися актори Кетрін Хан і Кевін Бейкон. Вони зіграли ролі художниці і медіа критика, в якого вона закохалася.

Великий культурний підйом телебачення, в першу чергу, означений міграцією на маленький екран видатних кінозірок. Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Шейлін Вудлі і Лора Дерн знялися в екранізації роману австралійської письменниці Ліан Моріарті "Велика маленька брехня".

Роман і його телеадаптація оповідають про жінок, які стають друзями і дізнаються про те, як насильство вплинуло на їхнє життя.

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