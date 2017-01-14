Найочікуваніші телесеріали 2017 року
Редакція BBC Culture обрала 29 найкращих серіалів, які вийдуть впродовж наступних 12 місяців. Кримінальні драми, комедії та літературні екранізації - здається, тут є все, щоб задовольнити найрізноманітніші смаки. А вишенькою на торті для багатьох, звичайно, стане повернення "Твін Пікса".
Кримінальні драми і трилери
Дія другого сезону "Американської історії злочинів" (FX) раптово переміщається із зали суду на галасливі вулиці Нового Орлеана. Перший сезон мінісеріалу "Народ проти О. Джея Сімпсона" виявився надзвичайно актуальним у 2016 році. В його другій частині продюсер Раян Мерфі і режисер Ентоні Хемінгуей звертаються до теми урагану Катріна і розкажуть про "жахливий злочин і трагедію, що сталися, коли це стихійне лихо вдарило по Америці".
Чотирьохсерійна драма режисера Денні Броклхерста (володаря премії Британської кіноакадемії) "У темряві" розповідає про жінку-детектива (Майанна Берінг), яка вагітною повертається в рідне місто, щоб розслідувати кримінальну справу. Втягнутим у неї виявився чоловік її найкращої подруги.
Кримінальна драма британського каналу ITV "Незабуті" зазирає у старі поліцейські звіти. Детективи (Нікола Вокер і Санджив Баскар) беруться за нерозкриті злочині, перший з яких пов'язаний із виявленим у валізі трупом.
Колишня співробітниця ЦРУ Керрі Метісон (Клер Дейнс), яка страждає на біполярний розлад, без сумніву, повернеться до своїх улюблених методів роботи в шостому сезоні "Батьківщини" (Showtime): джаз, пігулки і безладні сексуальні стосунки. Сюжет, безперечно, привабить своєю актуальністю, оскільки події нового сезону відбуваються одразу після виборів нового президента США - жінки, яку описують, як "Клінтон, Трамп і Сандрес в одному обличчі".
Ще один відомий політичний трилер повертається на екрани в 2017 році, але без свого головного актора. Це спінофф серіалу "24" від каналу Fox - "24 години: Спадщина". Корі Гокінс зіграє героя війни Еріка Картера, який впродовж 12 годин реального часу намагатиметься запобігти найбільшому теракту в історії Сполучених Штатів.
Старе улюблене
Після перерви в понад чверть століття 21 травня повертається "Твін Пікс" Девіда Лінча (Showtime). В ролі агента ФБР Дейла Купера залишається Кайл Маклахлан, а серед нових відомих імен - Лора Дерн і Наомі Воттс.
Вони не єдині зірки Голлівуду, які проміняли великий екран на "маленький". Цього року Ніколь Кідман також бере участь у двох телевізійних проектах. Окрім "Великої маленької брехні" (HBO), вона зніметься разом з Елізабет Мосс у новому сезоні "Вершини озера" (BBC Two / Sundance). Дія нового сезону під назвою "Китаянка" переміщується з Нової Зеландії до Австралії і зосереджується на розслідуванні вбивства дівчини, тіло якої винайшли на пляжі в Сіднеї.
Клер Фой одразу після своєї тріумфальної перемоги на "Золотому глобусі" очолить акторський склад другого сезону "Корони" (Netflix).
Продовження серіалу очікується наприкінці 2017-го і охоплюватиме події до 1964 року. "Ми увійдемо в нову історичну добу Великої Британії", - розповів режисер Пітер Морган, додавши, що принци Філіп і Чарльз вийдуть на перший план у нових епізодах.
Ще один успішний проект телеканалу Netflix 2016 року - науково-фантастичний серіал "Дуже дивні речі" - повертається цього літа і, можливо, відповість на запитання прихильників, куди зникла "Одинадцять".
Цього року повертається й культовий серіал "Доктор Хто" (BBC One). У новому сезоні до акторської команди приєднується Перл Макі.
Фанати "Гри престолів" (HBO) побачать цього літа передостанній сезон свого улюбленого серіалу, в якому Дейєнеріс (Емілія Кларк) нарешті вирушить до Вестеросу.
Неангломовні ТБ-драми
Однією з переваг переходу телебачення в цифровий формат стала доступність для англомовної аудиторії зарубіжних ТБ-шоу. Серед них норвезький серіал "Операція "Валькірія", випущений на державному телеканалі NRK, який розповідає про підземну медичну клініку, створену на закинутій станції метро в Осло.
Не менш моторошне враження справляє перший німецькомовний продукт Netflix - містична сімейна драма "Дарк", дія якої переміщається між 1968 роком і теперішнім часом.
Жанр хорору продовжує ще один норвезький серіал "Виправданий", другий сезон якого виходить цього року. Два роки тому перша частина цієї складної драми, дія якої відбувається посеред мальовничих фіордів і гірських пейзажів, зібрала рекордну кількість переглядів.
Ватикан, мафія, наркотики, політика і проституція - в центрі уваги італійсько-французької драми "Субурра". Це - спінофф популярного італійського кінофільму, над яким спільно працювали телеканали RAI і Netflix.
Поціновувачам жанру "секс і гламур" також має сподобатись еротичний трилер "Свінгери" (Vijf), дія якого розгортається у голландському передмісті. У себе на батьківщині серіал вийде під назвою Nieuwe Buren ("Нові сусіди") і розповідатиме про респектабельну пару середнього класу, яка, очікуючи первістка, переїжджає за місто. Але після трагічної втрати дитини через викидень подружжя опиняється в гріховному світі свінгу і криміналу.
Комедії
Що станеться в новому сезоні із Селіною Маєр (Джулія Луї-Дрейфус) після її урочистого вигнання з Овального кабінету в попередніх серіях "Віце-президента"? Якщо Луї-Дрейфус назвала в Twitter падіння своєї героїні "Селекзітом", а журнал Vulture знаходив паралелі між нею та Хілларі Клінтон, цілком можливо, що в нових серіях ми побачимо, як Селіна прогулюється лісочком на півночі штату Нью-Йорк.
Ще одна прихильниця Хілларі, американська акторка Лена Данем оголосила, що шостий сезон "Дівчат" (HBO) буде останнім, втім, судячи з трейлеру, не менш шаленим, ніж завжди.
А на іншому боці Атлантиці Шарон Хорган і Роб Ділейні повертаються на екрани в третьому сезоні володаря "Еммі" - комедійного серіалу "Катастрофа" (Channel 4). Це також останній виступ на телебаченні акторки Керрі Фішер, яка зіграла маму Роба.
Шарон Хорган ми також побачимо в іншому телевізійному сіткомі про радощі батьківства "Батьківщина" (BBC Two), шоста частина якого виходить на екрани цього року.
Про подальші гастрономічні пригоди Стіва Кугана і Роба Брайдона, які подорожують Іспанією, дивіться в третьому сезоні "Подорожі" (Sky Atlantic).
Дрю Берімор вперше зніметься в телесеріалі в комедійному хорорі "Дієта "Санта Кларита". Квітуча героїня Беррімор захоплюється новою системою харчування, але події набувають неочікуваного розвитку. "Я задовольняю всі свої пристрасті... і їм усіх, кого захочу". Так, вона зомбі, і її раціон складається з людської плоті.
Літературні екранізації
Ознакою художньою якості сучасних телесеріалів стає той факт, що найгучніші екранізації літературних творів у найближчі 12 місяців вийдуть не в кінотеатрах, а на "маленькому" екрані.
Серед них третій сезон історичної драми "Полдарк" (BBC) про випробування ветерана Війни за незалежність, який повертається в рідний Корнуол. Але цього року ми також побачимо чимало екранізацій наукової фантастики і фентезі.
Продюсер серіалів "Ганнібал" і "Живий за викликом" Браян Фуллер перетворить роман Ніла Геймана "Американські боги" (Starz) на розкішне фентезі з Ієном Макшейном у головній ролі. Макшейн зіграє бога Одіна, який разом з іншими божествами, як-от Локі, Анубіс і Чорнобог, мешкають серед звичайних американців.
Ще одна екранізація - похмура антиутопія про майбутнє, де жінки потрібні лише для народження дітей, знята за романом Маргарет Етвуд "Розповідь Служниці" (Hulu). Елізабет Мосс виконає роль Оффред - служниці, яка повинна народжувати дітей військовому генералу.
Мінісеріал за романом Лена Дейтона "СС-Велика Британія" (SS-GB) уявляє, що сталося б, якби Англія здалася нацистській Німеччині в Другій світовій війні. Це відповідь BBC на американський серіал в жанрі альтернативної історії "Людина у високому замку". Роман адаптували сценаристи "Джеймса Бонда" Ніл Первіс і Роберт Вейд.
"Серія нещасливих подій", заснована на дитячих історіях про Лемоні Снікета, отримала високі відгуки за дорослі теми і абсурдистську готичну атмосферу.
Усі жанрові класифікації ламає серіал "Я кохаю Діка" (Amazon). Це екранізація роману-мемуарів Кріса Крауса 1997 року, в якій вперше на ТБ з'явилися актори Кетрін Хан і Кевін Бейкон. Вони зіграли ролі художниці і медіа критика, в якого вона закохалася.
Великий культурний підйом телебачення, в першу чергу, означений міграцією на маленький екран видатних кінозірок. Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Шейлін Вудлі і Лора Дерн знялися в екранізації роману австралійської письменниці Ліан Моріарті "Велика маленька брехня".
Роман і його телеадаптація оповідають про жінок, які стають друзями і дізнаються про те, як насильство вплинуло на їхнє життя.
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