Євробачення, "Твін Пікс" і "Картковий будинок" - що дивитися в травні

В огляді BBC Culture - найцікавіші телепрограми травня, серед яких Євробачення в Україні, а також повернення серіалів "Твін Пікс" і "Картковий будинок".

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Джеймстаун (Jamestown)

Ця часом доволі жорстка телевізійна драма від творців "Абатства Даунтон" заснована на реальних подіях XVII століття. Три англійки перетинають океан, щоби знайти собі чоловіків з-поміж відважних підкорювачів Дикого Заходу.

У місті Джеймстаун штату Вірджинія вони виявляються першими жінками, і щоби вижити в суворому світі чоловіків, їм доведеться застосувати всю свою кмітливість і амбіції.

Прем'єра - 5 травня на Sky 1.

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Завантажено (Loaded)

Про британську нелюбов до успіху інших вже давно треба було зняти серіал. І ось нарешті сценарист і продюсер Джон Браун ("Віце-президент") створив восьмисерійну комедійну драму про чотирьох айтішників і друзів дитинства.

Стартап зі створення відеоігор приносить їм несподіване багатство, і дружба чоловіків зазнає непростого випробування. Чи стане Loaded британським варіантом "Кремнієвої долини"?

Прем'єра - 8 травня на Channel 4.

Король Карл III

Чи має британська корона в XXI столітті справжню владу? Це питання порушує екранізація п'єси Майка Бартлетта, за сюжетом якої принц Чарльз сходить на трон після смерті королеви.

У виставах у театрах Вест-Енду і на Бродвеї принца зіграв кавалер Ордена Британської імперії актор Тім Піготт-Сміт, який пішов з життя минулого місяця.

Після смерті королеви Чарльз змушений вступити в боротьбу з парламентом через ухвалення закону, який обмежує свободу преси. Його нерішучість призводить до кризи всередині королівської родини.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (Шарлотта Райлі) вважають, що політика Чарльза ставить під загрозу їхні амбіції, а принц Гаррі мріє лише про те, щоб, як і раніше, жити серед "простих людей".

Прем'єра - 10 травня на BBC Two.

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Я кохаю Діка (I Love Dick)

Однойменна екранізація роману-мемуарів Кріса Крауса 1997 року ламає будь-які жанрові класифікації.

Режисерка Кріс (Кетрін Хан), яка переживає життєву кризу, опиняється в сільському Техасі, куди її чоловік переїжджає працювати над книжкою.

Там жінка знайомиться з відомим науковцем і надзвичайно харизматичною особистістю Діком (Кевін Бекон), який швидко стає предметом її всепоглинальної пристрасті. Запаморочливий роман пробуджує художню наснагу Кріс.

Прем'єра - 12 травня на Amazon Prime Video.

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Майстер не на всі руки (Master of None)

У другому сезоні оригінального ромкома Азіз Ансарі знову виконає роль Дева, тридцятирічного актора-невдахи, який намагається пробитися в житті.

У новому сезоні Дев переїжджає до маленького італійського містечка, де віддається своїй пристрасті - готувати і їсти макарони.

Серіал порушує чимало гострих проблем сучасного життя: зміна професії в 30 років, расизм і сексизм, толерантність і вміння себе презентувати, а також іще одне значуще питання - як знайти ідеальні спагеті для вечері.

Прем'єра - 12 травня на Netflix.

Євробачення 2017

Євробачення є найбільшим у світі не спортивним заходом, який транслюють у прямому ефірі, а також найпопулярнішою розважальною телевізійною програмою в Європі. Минулого року пісенний конкурс подивились 200 мільйонів телеглядачів.

Незалежно від того, подобається вам конкурс або ні, наступного дня всі обговорюватимуть його результати.

Цього року захід вже привернув увагу скандалом через те, що Україна заборонила в'їзд російській конкурсантці Юлії Самойловій, а Росія, своєю чергою, відмовилася від участі в конкурсі.

Учасники пісенного змагання упродовж кількох етапів битимуться за славетний трофей - скляний мікрофон, а Гранд Фінал пройде в прямому ефірі 13 травня на національному телебаченні країн-учасниць і каналі BBC One.

До речі, Україна стала першою країною, яка обрала ведучими конкурсу трьох чоловіків.

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Незламна Кіммі Шмідт (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Після того, як Кіммі 15 років провела в полоні послідовників культу кінця світу, вона починає нове життя у Нью-Йорку.

У третьому сезоні енергійна і здібна Кіммі вирішує зробити те, "що роблять більшість білих дівчат після закінчення школи", а саме - вступити до коледжу.

І хоча Кіммі - головна героїня серіалу, не меншої уваги заслуговує її сусід Тітус (Тітус Берджесс), а також заразливий саундтрек фільму.

Прем'єра - 19 травня на Netflix.

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The Keepers

Очікування нового сезону "Творення вбивці" (Making a Murderer) можна скрасити іншим документальним серіалом каналу Netflix, на створення якого пішов майже рік.

The Keepers присвячений нерозкритому вбивству черниці з Балтімора, сестри Кеті Сеснік, яка зникла в листопаді 1969 року.

Режисер Райан Вайт ("Справа проти 8") досліджує деталі справи, спілкуючись з усіма причетними до неї, а також мешканцями Балтімора, які прагнуть нарешті розкрити правду.

Всі сім серій годинної тривалості вийдуть в один день, 19 травня, на каналі Netflix.

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Твін Пікс: Повернення (Twin Peaks: The Return)

Девід Лінч виступив режисером усіх 18 серій третього сезону франшизи, про яку сам колись сказав, що вона себе повністю вичерпала.

Через 25 років після виходу останньої серії "Твін Пікса" ми знову повертаємося до вигаданого містечка в штаті Вашингтон і до містичних подій, які перевернули з ніг на голову життя його мешканців після жахливого вбивства шкільної королеви краси Лори Палмер.

Про новий сезон мало що відомо, окрім того, що Лінч залишив увесь акторський склад незмінним. У новому сезоні ми побачимо, зокрема, і Кайла Маклахлана у ролі спеціального агента ФБР Дейла Купера, який розслідує таємниче вбивство.

В останній серії попереднього сезону, яка, без сумніву, була найстрашнішою з усіх, Лора Палмер обіцяє агенту Куперу зустрітися знову через 25 років.

Що це - щасливий збіг чи хитрий план творців культового серіалу? У будь-якому разі, час з'ясувати, що сталося з Купером, вже точно настав. До того ж, без відповіді лишилося ще одне запитання - чи варто вирушати в гори заради кави з пирогами.

Прем'єра відбудеться 21 травня на Showtime / Sky Atlantic.

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Картковий будинок (House of Cards)

Якщо ви думали, що безпринципний Френк Андервуд (Кевін Спейсі) вже показав усе, на що здатен, ви помиляєтеся. Тільки послухайте його зловісний монолог у трейлері до нового сезону "Карткового будинку".

"Американці й гадки не мають, що для них краще. А я знаю. Я точно знаю, що їм потрібно, - каже він своїй багатостраждальній дружині Клер (Робін Райт) і проголошує: - Це - єдина нація, Андервуде".

Прихильники серіалу, без сумніву, оцінять новий розклад сил в п'ятому сезоні, де на перший план виходить героїня Робін Райт. Тріщини, які вже давно дали стосунки Френка і Клер, стають більш явними.

Прем'єра - 30 травня на Netflix.

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