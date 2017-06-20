13 ролей Кейт Бланшетт в одному фільмі
В експериментальному фільмі, який складається виключно з монологів про мистецтво і філософію, акторка зіграла 13 ролей одночасно. Кінокритик BBC Future розповідає, чому варто подивитися "Маніфесто", який вийшов в український прокат 15 червня.
Фільм німецького режисера Джуліана Розефельдта представляє 60 художніх маніфестів XX сторіччя, але, здається, єдине, у що вірить сам режисер - це неперевершена гра Кейт Бланшетт.
Вона виконує в ньому 13 ролей - від хореографа балетної постановки і ведучої новин до вченого-ядерника та безхатченка. У кожній з цих ролей вона проголошує маніфести Андре Бретона, Казимира Малевича, Ларса фон Трієра та інших теоретиків мистецтва минулого століття.
В одному епізоді вона зображує пихату домогосподарку, яка перед сімейним обідом замість молитви зачитує своїм родичам слова класика поп-арту, шведського скульптора Класа Олденбурга.
В образі генеральної директорки компанії вона вітає гостей на приватній вечірці уривками з Василя Кандінського та Барнетта Ньюмана.
Джуліан Розефельдт спочатку замислював свій проект як багатоканальну інсталяцію, під час якої відвідувачі могли проходжуватися серед дюжини екранів, на кожному з яких транслювалися заклики художників і митців.
Виставка проходила в Мельбурні, Берліні і, зовсім нещодавно, в Нью-Йорку.
"Лінійна версія" налічує понад 90 хвилин стрічки, а окремі сцени переплітаються в складну композиційну мозаїку.
Кожен уривок присвячений кільком художнім маніфестам і має свою назву, приміром, "Стридентизм / Креаціонізм" (сцена з тусовкою панків) або "Блакитний вершник / Абстрактний експресіонізм" (вечірка директорки компанії).
Однак Джуліана Розефельдта, вочевидь, цікавить не стільки зміст самих маніфестів, скільки формат цього жанру взагалі.
"Щоб скласти маніфест, - проголошує Бланшетт ідеї сюрреаліста Філіпа Супо, перевтілившись у вдову на похороні, - ви повинні писати прозу в формі абсолютної та незаперечної істини".
Саме ця форма і захоплює режисера, який препарує та перетасовує оригінальні тексти маніфестів так, що простежити хід думок їхніх авторів стає практично неможливо.
Єдине, що залишається, це мова маніфесту - ідеалістична, повчальна, директивна, інколи жорстка. Здається, що надихати нас повинні не філософські та мистецькі ідеї, а авторитарний стиль їхньої презентації. Не стільки зміст, скільки форма.
Однак, завдяки сюжетному розмаїттю і колоритним образам Бланшетт, "Маніфесто" перетворюється на досить захопливе дійство.
Навіть, якщо логічний зв'язок між діями персонажів, яких зіграла Бланшетт, і словами, які вона промовляє за кадром, часто є досить довільним.
Як скласти маніфест
Не всі ролі Бланшетт виглядають однаково бездоганними, хоча це, вочевидь, є частиною режисерського задуму. Панк-рокер (пародія на Сіда Вішеза) або біржовий маклер, який викладає принципи футуризму, виглядають навмисно фальшивими, певно, для того, щоб підкреслити штучність самих ідей.
Але є й інший бік питання: 12 сцен фільму було знято за 11 днів, і деякі з них, зокрема, згадані вище, Бланшетт зіграла одним дублем.
Уривок, в якому акторка, загримована під волоцюгу, вештається промисловими зонами міста і вигукує догму ситуаціоністів, безперечно сповнений гумору. Але з точки зору акторської гри, окрім звичайної технічності в ньому немає нічого більшого.
Найкраще Бланшетт удаються персонажі ерудованих інтелектуалів середнього класу: директорка компанії, дикторка телевізійних новин та вчителька початкової школи.
Останні дві ролі Розефельдт недарма залишає на кінець фільму.
Ведуча новин зачитує основні засади концептуального мистецтва, викладені в маніфесті Сола Левітта та інших. Удавано об'єктивна манера її мовлення передає не стільки зміст, скільки авторитарність сказаного.
А потім вона передає слово репортерці, яка виходить у прямий ефір з місця подій і яку також зіграла Бланшетт.
Фрази "Кейт, ми слухаємо вас" і "Дякую, Кейт", якими вони постійно перекидаються, створюють надзвичайно комічну ситуацію. Вона одразу змушує згадати "Каву та сигарети" Джима Джармуша, де Бланшетт також одночасно зіграла двох сестер.
У фінальному епізоді Бланшетт-вчителька молодших класів повчальним тоном зачитує учням ідеї Жана-Люка Годара та "Догми 95" Ларса фон Трієра.
Можливо, той факт, що найкращі епізоди "Маніфесто" присвячені саме концептуальному мистецтву, є не випадковим.
Як стверджує Сол Левітт голосом Бланшетт, ідея, що стоїть за твором, є набагато важливішою, ніж її втілення. А призначення митця, як ніби то казав Годар, "не в тому, звідки він бере ідеї, а в тому, куди він їх приводить".
"Маніфесто" висловлює багато різних концепцій. Однак маніфести повинні надихати до дій, а цей, здається, намагається лише справити враження.
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