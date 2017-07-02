Знімки, які "підтверджують" теорії змови

Елвіс живий? Що відбувається в Зоні 51? Хто насправді вбив Кеннеді? І чи правда, що наші політики і президенти - це рептилії-гуманоїди, здатні змінювати свій вигляд?

Копирайт изображения Alamy Image caption Серед суперечливих знімків, які сприяли виникненню теорії змов, є й фотографія висадки на Місяць

У Лондонській галереї фотографії в рамках "Тижня конспірології" пройшла виставка, присвячена теоріям змови й знімкам, які допомогли поширити їх.

"Фейкові новини та теорії змови існували завжди, але саме сьогодні, за допомогою інтернету і нових візуальних технологій вони поширюються з блискавичною швидкістю", - каже кураторка Галереї Клер Графік.

На виставці, яка має назву "Суперечливі моменти" представлено частину архівів Венделла Стівенса (1923-2010) - екс-пілота ВПС США, одного з перших і найвідоміших дослідників НЛО.

За 50 років кар'єри уфолог Стівенс зібрав мало не найбільшу в світі колекцію знімків НЛО.

"Ми вирішили, що дискусію про події сьогоднішнього дня варто почати з історій про НЛО", - пояснює Клер Графік.

"Сьогодні створюється враження, що якщо світ не відповідає вашим поглядам, ви можете створити свою власну реальність в інтернеті, де на форумах виникають закриті спільноти однодумців", - зазначає фахівець.

Вам більше не потрібно підлаштовувати свої погляди під реалії світу, каже пані Графік. І такий стан речей призводить до бурхливого зростання кількості теорій змови.

Дослідниця також впевнена, що їхнє поширення позначається сьогодні й на міжнародній політиці.

"Можна навіть сказати, що Дональд Трамп став породженням цієї нової культури конспірологічних теорій. Вибухове зростання числа подібних ідей в інтернеті зробило можливою появу такої політичної фігури".

Копирайт изображения Collection of Gordon MacDonald Image caption Венделл Стівенс зібрав одну з найбільших у світі колекцій фотографій НЛО, зокрема й цю, зроблену Біллі Майєром

На кого ж розраховані конспірологічні теорії? "На людей, яким здається, що світ не може дати їм бажану версію реальності", - впевнена Графік.

"У надто величезному і складному світі ідея, яка може трохи спростити його, здається привабливою, навіть якщо інші люди вважають її абсолютно абсурдною. Спроба знайти в усьому сенс - неважливо, яким способом, - це вроджений інстинкт людини".

У туманному світі конспірології фотографії грають ключову роль.

Адже прихильники теорій змови часто підтверджують свої аргументи "доказами", які вони бачать на знімках, опублікованих ЗМІ.

"Річ у тім, що фотографія - сама загальновизнана форма свідоцтва, - пояснює куратор виставки "Суперечливі моменти" Гордон Макдональд. - Щоб зробити фотознімок використовується фотоапарат, тобто механізм, і це створює ілюзію об'єктивного спостереження".

"І, звичайно, фотографії дуже легко поширювати: зображення сприймається набагато легше, ніж текст".

Для цієї статті ми відібрали п'ять фотографій, які часто використовують конспірологи та поціновувачі паранормальних явищ, щоби "підтвердити" свої ідеї.

Літальні тарілки

1979 року Стівенс випустив друком книжку під назвою "НЛО: контакт з Плеядами". У ній вивчалися заяви швейцарського фермера на ім'я Біллі Майєр. Він стверджував, що увійшов в контакт з прибульцями зі скупчення Плеяд і зробив фотографії, що підтверджують це.

У книзі Стівенса серія знімків Майєра піддається псевдонауковим перевіркам, які ґрунтувались на ранніх досягненнях цифрових технологій.

Копирайт изображения Collection of Gordon MacDonald Image caption Біллі Майєр стверджував, що увійшов у контакт з прибульцями зі скупчення Плеяд і зробив фотографії, що підтверджують це

Стівенс дійшов висновку, що світлини не були сфабриковані, однак він чомусь не розглядав можливість їхньої підробки іншими способами. Майєр, приміром, міг підвісити свої тарілкоподібні "космічні кораблі" до дерев за допомогою тонких непомітних ниток.

Досліджуючи уфологію, Макдональд помітив певну тенденцію: "Найчастіше літальні тарілки бачать чоловіки європеоїдної раси в малонаселених районах - у швейцарських Альпах, пустелях Невади, сільських районах Аргентини, Мексиці".

"Наприклад, ніхто жодного разу не повідомляв про те, що космічний корабель побачив десятитисячний натовп людей на Оксфорд-стріт".

Прибулець Рама

Розповідям про зустрічі з НЛО вже не один десяток років, та й фотографії прибульців і космічних кораблів вже нікого не дивують.

А от випадок, коли знімок зробив сам інопланетянин, відомий Макдональду лише один. Герой історії - доброзичливо налаштований прибулець на ім'я Рама. В 1980-ті роки він начебто викрав бразильця Жуана Валеріу да Сільву і його старшого сина.

"Історія полягає в тому, що прибулець Рама регулярно викрадав обох чоловіків і відправляв їх до своєї рідної планети. Там вони мали займатися сексом із мешканками планети, щоб відновити її населення", - розповідає Макдональд.

У своїй книжці Стівенс наводить кілька фотографій, на яких зображена розпливчаста фігура гуманоїда, який, за словами да Сільви, і є Рама.

Копирайт изображения Collection of Gordon MacDonald Image caption На цьому знімку - не інопланетянин, а бразилець Жуан Валеріу да Сільва, якого начебто викрав і сфотографував прибулець на ім'я Рама

"Ці так звані фотографічні докази виглядають досить дивно, - вважає Макдональд. - Безліч людей заявляли, що їх викрадали прибульці. Але прихопити з собою "Полароїд", щоб зробити знімки на іншій планеті... Про таке я іще не чув".

Висадки на Місяць

Одна з найбільш скандально відомих конспірологічних теорій стверджує, що шість посадок на Місяць, здійснених космічними кораблями "Аполлон" з 1969-го по 1972 рік, були містифікацією. А фотографії НАСА, що підтверджують місії, - підробка.

Вперше висловив цю ідею колишній мічман ВМФ США Білл Кейсінг у своїй книжці 1976 року "Ми ніколи не були на Місяці: американська афера ціною в 30 мільярдів доларів".

Ті, хто вірять в фальсифікацію висадки на Місяці, стверджують, що НАСА обдурило весь світ, аби створити враження, ніби Америка виграла космічну гонку в Росії, чого в дійсності не сталося.

"Кейсінг був освіченою людиною, він вірив у свою теорію і використовував аналітично підкріплену аргументацію, - розповідає Макдональд. - Коли читаєш книжку, його доводи виглядають досить послідовними, і люди вірять їм".

Копирайт изображения Alamy Image caption Одна з найбільш скандально відомих конспірологічних теорій стверджує, що місії космічного корабля "Аполлон" на Місяць у 1969-1972 роках, були містифікацією, а їхні знімки - підробкою

Кейсінг та його послідовники, які й сьогодні продовжують сумніватися в реальності космічних місій "Аполлона", шукають можливі дивацтва в фотографіях НАСА, викладених у відкритому доступі на сайті агенції.

"Вони висувають кілька аргументів, - пояснює Макдональд. - По-перше, в різних місцях задній план виглядає однаково, так що місце зйомки схоже на штучний майданчик".

"Крім того, тіні від каменів і астронавтів падають в різні боки. І, нарешті, фотографій занадто багато для обладнання, яке мало НАСА в той час".

Звичайно, продовжує Макдональд, НАСА оскаржило кожне твердження, але теорія Кейсінга й досі дуже популярна. Вона має характерну для всіх теорій змови рису: недовіра до урядів та можновладців.

"Це справедливо і для конспірологічних теорій, що стосуються НЛО", - додає Макдональд.

"Підозри, що уряд щось приховує, виникають досить часто. Згадаймо історію із Зоною 51 (військова база ВПС США, на якій начебто проводять секретні експерименти. - Ред.). У конспірологічних теоріях завжди є "ми" і "вони", а інакше хто тоді буде змовником? А роль "їх" часто відводиться урядам".

Життя на Марсі

Багато століть людей хвилювало питання про можливість життя на Марсі. Коли агенція НАСА опублікувала детальні знімки, зроблені автоматичним марсоходом Curiosity в 2012 році, прихильники теорії змови, ясна річ, активізувалися.

"Люди бачать на поверхні Марса геометричні об'єкти, фігури, піраміди, комах - загалом, все що завгодно", - констатує Макдональд.

"І чим активніше НАСА доводить, що насправді там нічого немає, а бачать вони лише гру світла і тіні, тим завзятіше адепти теорії змови відкидають аргументи влади. Фактично НАСА знаходиться в стані безперервної війни з конспірологам".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знімки, отримані марсоходом НАСА, надто збентежили прихильників теорій змови

І хоча деякі з їхніх тверджень виглядають сміховинно (наприклад, на одній з фотографій нібито виявилася фігура, схожа на Елвіса Преслі), інші, більш "переконливі", набули популярності.

Так, минулого року багато говорили про те, що на одній з фотографій пустельного ландшафту Марса видно дві напівзруйновані піраміди, які, ймовірно, свідчать про загиблі цивілізації Червоної планети.

"Конспіративна теорія, пов'язана з Марсом, цікава тим, що вона звинувачує НАСА не в підробках знімків, як із висадкою на Місяць, а в навмисному приховуванні інопланетного життя", - пояснює Макдональд.

"Дехто навіть припускає, що Марс раніше населяла не просто інопланетна, а, можливо, навіть наша власна цивілізація".

11 вересня 2001 року

Кілька надзвичайно похмурих та екстремальних теорій змови виникли після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Одна з них пов'язана зі стрімким обвалом веж-близнюків.

Деякі вважають, що його не могли спричинити лише літаки, які врізалися в будівлі. На думку конспірологів, Всесвітній торговий центр підірвали зсередини вибухівкою. А організувала теракт влада США, можливо, щоб створити привід для війни на Близькому Сході і заручитися підтримкою інших країн.

Хоча офіційне розслідування спростувало конспірологічні версії подій 9/11, багато хто продовжує вірити в них. А для підкріплення своїх теорій використовує страшні фотографії терористичних атак і їхніх наслідків.

Найбільше Макдональда цікавить фотопідробка, яка з'явилася відразу ж після 11 вересня. Її поширювали електронною поштою, і вона швидко стала однією з перших в історії інтернет-сенсацій.

Копирайт изображения Wikipedia Image caption Фото під назвою "Турист" виявилося фальшивим. Насправді мандрівник з Угорщини зробив його 1997 року, а після терактів 11 вересня піддав цифровій обробці

Знімок під назвою "Турист", зображує мандрівника, що стоїть на оглядовому майданчику Всесвітнього торгового центру за кілька секунд до того, як у будівлю вріжеться один із захоплених терористами пасажирських літаків, який вже видно за його спиною.

"Рятувальники нібито знайшли фотоапарат серед руїн Центру, а коли проявили плівку, на ній були останні знімки туриста, який стояв на даху будівлі", - пояснює Макдональд.

Пізніше було доведено, що знімок є підробкою. Насправді його зробив мешканець Угорщини ще 1997 року, а після терактів 11 вересня піддав цифровій обробці "жартома".

Свого часу, за словами Макдональда, цей випадок "став однією з перших конспірологічних фальшивок, які набули величезної популярності в інтернеті. Ідея про те, що від нас щось приховують, поширилася дуже швидко".

Що змушує людей вигадувати теорії змови? "Важко сказати, - зізнається Макдональд. - А навіщо люди створюють комп'ютерні віруси?"

"Зрештою все зводиться до бажання створити сенсацію. Коли ви випускаєте в світ щось подібне, ви таким чином впливаєте на нього", - додає дослідник.

Ці люди просто хочуть стати відомими.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.