Чи допомагає спорт від депресії?

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Кореспондентка з питань здоров'я BBC Future намагалася з'ясувати, чи справді це так.

На рівні інтуїції це припущення здається цілком логічним. Адже в здоровому тілі - здоровий дух, хіба не так?

Протягом десятиліть сімейні лікарі поруч із психотерапією та ліками прописували пацієнтам із діагнозом "депресія" фізичні вправи. Але нещодавно в пресі з'явилися повідомлення, що спорт ніяк не впливає на психічний стан хворих.

Чи означає це, що цілі покоління лікарів помилялися?

Зібрати інформацію про вплив спорту на настрій людини виявилося складніше, ніж можна було очікувати.

Якщо зазвичай, щоб перевірити ефективність ліків, достатньо одній групі людей видати сам препарат, а іншій - плацебо, то з фізичними вправами все значно складніше.

На відміну від препарату-замінника, люди усвідомлюють те, що виконують вправи, а тому чистота експерименту порушується.

До того ж, усіх не так просто змусити піти в спортзалу. Тому в більшості досліджень людям дозволяють самим обрати, в якій групі вони хотіли би бути.

А це, звісно, перекручує результати. Адже ті, кому спорт приносить задоволення, отримують від нього більше користі.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption У цілому фізичні вправи добре впливають на людей із депресією

У пошуках відповіді я звернулася до даних Кокранівської співпраці - міжнародної некомерційної організації, яка системно вивчає ефективність медичних засобів і способів лікування.

Результати 30 різних експериментів, проведених у таких різних країнах, як Таїланд, Данія та Австралія, показали, що в цілому фізичні вправи добре впливають на людей із депресією.

Але якщо враховувати дані найбільш точних досліджень, позитивний ефект - невеликий.

Покращує настрій

Отже, якщо вправи таки допомагають, принаймні трохи, постає інше запитання: як саме вони впливають на настрій?

Теорій є кілька. Одна з них припускає, що під час фізичної активності в організмі підвищується рівень ендорфінів і дофаміну, які поліпшують самопочуття.

Ще одна теорія, яка виникала в саунах і лазнях Скандинавії в 1970-х роках, стверджувала, що настрій покращується через підвищення температури тіла, яке спричиняє вивільнення ендорфінів у крові.

Ті учасники, які сиділи в сауні, під кінець дослідження справді мали кращий настрій, ніж контрольна група. Та в цього експерименту є несподівана деталь: за участь у ньому платили пивом.

Але чи може спорт покращити настрій, навіть якщо вам не стало жарко і ви не спітніли?

Дослідники намагалися перевірити і це. Відчайдушних добровольців змушували надягати шарфи з льодом, поки вони крутили педалі велотренажерів чи навіть занурювали самі велотренажери в басейн, так що в учасників залишалася над водою тільки голова.

Настрій підводних велосипедистів, як не дивно, не поліпшився, а от ті, хто тренувався з льодом на шиї, здається, виглядали щасливішими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можливо, під час фізичних вправ ми просто відволікаємося від того, що нас турбує

Хоча, можливо, це було лише почуття полегшення через те, що з них нарешті зняли льодяний шарф і припинили вимірювати ректальну температуру.

Що ж, може, річ зовсім і не в хімічному складі крові. Людина виходить з дому, спілкується, радіє від опанування нових навичок та покращення своєї спортивної форми.

До речі, майже всі дослідження в Кокранівському огляді передбачали групові заняття в тренажерній залі.

І нарешті, є ще одне дуже просте пояснення, яке запропонував професор Вільям Морган з Університету Вісконсін-Медісон у США.

Річ у тім, припустив учений, що під час фізичних вправ ми просто відволікаємося від того, що нас турбує.

Морган також виявив, що позитивний ефект триває не більш ніж 24 годин, а тому перерви між заняттями не повинні бути великими.

Науковець, однак, з'ясував і дещо інше. Просто посидіти певний час у тихій кімнаті в зручному шкіряному кріслі може мати такий же позитивний ефект. Гарна новина для тих, хто не надто захоплюється спортом.

Виходить, що фізичні вправи дещо покращують психічний стан людини, але панацеєю від депресії вони, звісно, не є.

Взагалі депресивні стани, як правило, полегшуються за півроку, незалежно від того, отримувала людина лікування чи ні.

Отже, тренажерна зала не вилікує світ від депресії, та спробувати все ж варто.

Зрештою, якщо саме вам фізична активність допомагає, займайтеся спортом.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.