100 найкращих комедій в історії кіно

Копирайт изображения Working Title Films Image caption Великий Лебовскі (1998)

У голосуванні взяли участь понад дві сотні кінокритиків з усього світу.

"Чого ти такий серйозний?"

Фірмове запитання Джокера можна було би поставити кінокритикам, які минулого року склали список 100 найкращих фільмів XXI століття.

За винятком двох фільмів Веса Андерсона та анімаційних стрічок студії Pixar, комедій у цьому списку не було.

Вочевидь, вміння розсмішити не вважають видатною заслугою кінематографу. Невже сльози глядача є важливішими за щирий сміх у кінозалі?

Американська кіноакадемія нехтує комедіями давно і всерйоз.

Із 89 переможців у категорії найкращий фільм, "Оскара" отримали лише сім стрічок, які можна віднести до жанру комедії: "Це сталося якось вночі", "З собою не забрати", "Навколо світу за 80 днів", "Квартира", "Том Джонс", "Енні Голл" і "Бердмен".

Ситуацію треба було негайно виправити і віддати належне жанру кінокомедії. Ось чому BBC Culture опитала 253 кінокритиків - 118 жінок та 135 чоловіків - із 52 країн та шести континентів. І поставила їм лише одне запитання: "Які 10 комедій є найкращими за всю історію кіно?"

Ми не стали давати строге визначення жанру, залишивши це на розсуд експертів, і дозволили обирати фільми, створені в будь-якій країні світу від самого початку існування кіно.

Як і минулого разу, ми попросили експертів голосувати серцем і назвати насамперед свої улюблені стрічки, а не ті, які, на їхню думку, відповідають строгим канонам жанру.

І знаєте що? Лише три з вищеназваних володарів "Оскара" опинилися в списку найкращих ста.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 100 найкращих комедій усіх часів

Зате, як не дивно, до списку потрапило багато комедій, знятих після 2000 року, хоча в рейтингу найкращих фільмів XXI століття їх не було.

Найпопулярнішою серед них стала комедія "Телеведучий: Легенда про Рона Бургунді" (33-тє місце в загальному списку). Останньою знятою - "Тоні Ердманн" 2016-го року, а найстарішою - "Безпека в останню чергу!" 1923-го.

Голосування виявило й інші цікаві тенденції.

Наприклад, що в жанрі комедії чоловіки і жінки мають дуже схожі смаки. Лише за "Дуреп" (Clueless) проголосували переважно жінки, а "Звіринця" (Animal House) обрали в основному чоловіки.

Вочевидь, комедії не можуть бути однаково популярними в усіх країнах світу, адже англомовні жарти важко зберегти в перекладі.

І це підтверджує той факт, що глядачі і критики з різних країн обрали геть різні фільми.

Якби в опитуванні брали участь тільки експерти із США та Канади, перможцем, вочевидь, став би хтось інший.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Блискуча комедія Біллі Вайлдера про перевдягання чоловіків у жіночий одяг та розмитість гендерної ідентичності сьогодні є актуальною як ніколи

Комедія "У джазі тільки дівчата" (інший переклад - "Дехто любить гарячіше") очолила список тільки завдяки тому, що за неї проголосували переважно в Європі, Східній Азії та Латинській Америці.

Втім, як пише кінокритик BBC Culture Ніколас Барбер, блискуча комедія Біллі Вайлдера про перевдягання чоловіків у жіночий одяг та розмитість гендерної ідентичності сьогодні є актуальною як ніколи.

Ви можете також почитати, які 10 фільмів обрав кожен із 253 критиків, а також чому перші 25 комедій у списку було названо найкращими.

Сподіваємось, що цей список допоможе зрозуміти художню цінність жанру кінокомедії або, принаймні, добре посміятися.

100. Король комедії (Мартін Скорсезе, 1982) і Залицяльник (Джеррі Льюїс, 1961)

99. Нікчема (Карл Райнер, 1979)

98. Похмілля (Тодд Філіпс, 2009)

97. Музична скринька (Джеймс Перротт, 1932)

96. Народжена вчора (Джордж Кьюкор, 1950)

95. Мисливці за привидами (Айван Райтман, 1984)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мисливці за привидами (1984)

94. Академія Рашмор (Вес Андерсон, 1998)

93. Південний парк: великий, довгий, необрізаний (Трей Паркер, 1999)

92. Янгол-винищувач (Луїс Бунюель, 1962)

91. Що таке, док? (Пітер Богданович, 1972)

90. Новий лист (Елейн Мей, 1971)

89. Маргаритки (Віра Хитілова, 1966)

88. Зразковий самець (Бен Стіллер, 2001)

87. Джентльмени віддають перевагу блондинкам (Говард Хоукс, 1953)

86. Добрі серця та корони (Роберт Хеймер, 1949)

85. Амаркорд (Федерико Фелліні, 1973)

84. В очікуванні Гаффмана (Крістофер Гест, 1996)

83. Безпека в останню чергу! (Фред С. Ньюмаєр і Сем Тейлор, 1923)

82. Цілком таємно! (Джим Абрагамс, Девід Цукер та Джері Цукер, 1984)

81. Дещо про Мері (Боббі та Пітер Фарреллі, 1998).

80. Офісний простір (Майк Джадж, 1999)

79. Вечеря з недоуком (Франсіс Вебер, 1998)

78. Принцеса-наречена (Роб Райнер, 1987)

77. Розлучення по-італійськи (П'єтро Джермі, 1961)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розлучення по-італійськи (1961)

76. Серенада трьох сердець (Ернст Любич, 1933)

75. Пригоди в Палм-Біч (Престон Стерджес, 1942)

74. Помінятися місцями (Джон Лендіс, 1983)

73. Божевільний професор (Джеррі Льюїс, 1963)

72. Голий пістолет: з архівів поліції! (Девід Цукер, 1988)

71. Родина Тененбаумів (Вес Андерсон, 2001)

70. У петлі (Армандо Яннуччі, 2009)

69. Кохання і смерть (Вуді Аллен, 1975)

68. Ніночка (Ернст Любич, 1939)

67. Сини пустелі (Вільям Сайтер, 1933)

66. Круті фараони (Едгар Райт, 2007)

65. Гольф-клуб (Гарольд Реміс, 1980)

64. Зведені брати (Адам Маккей, 2008)

63. Миш'як та старе мереживо (Френк Капра, 1944)

62. Що ми робимо у тінях (Джемейн Клемент і Тайка Вайтіті, 2014)

61. Загін "Америка": Всесвітня поліція (Трей Паркер, 2004)

60. Зомбі на ім'я Шон (Едгар Райт, 2004)

59. Тоні Ердманн (Марен Аде, 2016)

Копирайт изображения Komplizen Film Image caption Тоні Ердманн (2016)

58. Зеліг (Вуді Аллен, 1983)

57. Погані дівчата (Марк Вотерс, 2004)

56. Теленовини (Джеймс Брукс, 1987)

55. Переможці шоу (Крістофер Гест, 2000)

54. Гарольд і Мод (Хал Ешбі, 1971)

53. Брати Блюз (Джон Лендіс, 1980)

52. Мій служник Годфрі (Грегорі Ла Кава, 1936)

51. Сім шансів (Bастер Кітон, 1925)

50. Жінки на межі нервового зриву (Педро Альмодовар, 1988).

49. Скромна чарівність буржуазії (Луїс Бунюель, 1972)

48. Неприємності в раю (Ернст Любич, 1932)

47. Звіринець (Джон Лендіс, 1978)

46. Кримінальне чтиво (Квентін Тарантіно, 1994)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кримінальне чтиво (1984)

45. Зловмисники, як завжди, залишилися невідомими (Маріо Монічеллі, 1958)

44. Подружки нареченої (Пол Фейг, 2011)

43. Військово-польовий госпіталь (Роберт Олтмен, 1970)

42. Жахлива правда (Лео Маккері, 1937)

41. Борат: Культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан (Ларі Чарльз, 2006)

40. Продюсери (Мел Брукс, 1967)

39. Ніч в опері (Сем Вуд і Едмунд Гоулдінг, 1935)

38. Філадельфійська історія (Джордж Кьюкор, 1940)

37. Мандри Саллівана (Престон Стерджес, 1941)

36. Рибка на ім'я Ванда (Чарльз Крайтон і Джон Кліз, 1988)

35. Співаючи під дощем (Стенлі Донен і Джин Келлі, 1952)

34. Дурепи (Емі Геккерлінг, 1995)

33. Телеведучий: Легенда про Рона Бургунді (Adam McKay, 2004)

32. Виховуючи Арізону (Джоель та Ітан Коени, 1987)

31. Тутсі (Сідні Поллак, 1982)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тутсі (1982)

30. Канікули пана Юло (Жак Таті, 1953)

29. Коли Гаррі зустрів Саллі (Роб Райнер, 1989)

28. Це сталося колись вночі (Френк Капра, 1934)

27. Квартира (Біллі Вайлдер, 1960)

26. Мій дядько (Жак Таті, 1958)

25. Золота лихоманка (Чарлі Чаплін, 1925)

24. Вітнейл і я (Брюс Робінсон, 1987)

23. Вечірка (Блейк Едвардс, 1968)

22. Молодий Франкенштейн (Мел Брукс, 1974)

21. Вогні міста (Чарлі Чаплін, 1931)

20. Блискучі сідла (Мел Брукс, 1974)

19. Леді Єва (Престон Стерджес, 1941)

18. Шерлок-молодший (Бастер Кітон, 1924)

17. Виховання крихітки (Говард Хоукс, 1938)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Великий диктатор (1940)

16. Великий диктатор (Чарлі Чаплін, 1940)

15. Монті Пайтон і священний Грааль (Террі Гілліам і Террі Джонс, 1975)

14. Його дівчина П'ятниця (Говард Хоукс, 1940)

13. Бути чи не бути (Ернст Любич, 1942)

12. Нові часи (Чарлі Чаплін, 1936)

11. Великий Лебовскі (Джоель та Ітан Коени, 1998)

10. Паровоз Генерал (Клайд Брукмен і Бастер Кітон, 1926)

9. Це - Spinal Tap (Роб Райнер, 1984)

8. Час розваг (Жак Таті, 1967)

7. Аероплан! (Джим Абрагамс, Девід Цукер та Джері Цукер, 1980)

6. Життя Брайана (Террі Джонс, 1979)

5. Качиний суп (Лео Маккері, 1933)

Копирайт изображения Getty Images Image caption День бабака (1993)

4. День бабака (Гарольд Реміс, 1993)

3. Енні Голл (Вуді Аллен, 1977)

2. Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу (Стенлі Кубрик, 1964)

1. У джазі тільки дівчата (Біллі Вайлдер, 1959)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.