Сором'язлива голлівудська зірка, яка стала принцесою

Копирайт изображения Alamy

Вона кинула блискучу акторську кар'єру і вийшла заміж за принца. Її талантом та чарівністю захоплювався весь світ, окрім її батька. Якою була Грейс Келлі, улюблена акторка Альфреда Хічкока та дружина князя Монако?

Її батько, Джек Келлі, був триразовим олімпійським чемпіоном та успішним підприємцем, який з кредиту в 7 тис. дол. створив будівельну компанію вартістю 18 мільйонів.

Її мати, Маргарет, була чемпіонкою з плавання та фотомоделлю. Один її дядько був зіркою мюзиклів, другий - відомим драматургом, лауреатом Пулітцерівської премії.

Її брат та двоє сестер усе дитинство перемагали в змаганнях та демонстрували свою силу та хоробрість чи не на кожному домашньому відео.

У родині блискучих переможців Грейс завжди вважали невдахою

Але Грейс, середульша дочка, була іншою. Вона була єдиною Келлі, хто не вмів командувати парадом за будь-яких обставин - сором'язлива дівчинка в окулярах, якій не подобалися спортивні змагання.

Єдине, чим вона захоплювалася, була сцена. Саме там вона могла приміряти на себе й інші ролі, окрім тієї одної, яку все життя грала в своїй родині - роль невдахи, найслабшої ланки в родині найуспішніших і в усьому найперших Келлі.

Цієї думки вони не змінили навіть після її голлівудського тріумфу, коли в рекордні півтора року вона знялася в дев'яти стрічках у найвідоміших режисерів, здобула "Оскара", а потім вийшла заміж за принца, пожертвувавши запаморочливою кар'єрою.

Коли журналісти спитали Джека Келлі, чи пишається він своєю дочкою Грейс, той запропонував написати про її старшу сестру Пеггі, і, знизавши плечима, додав: "Усе, що робила Грейс, Пеггі завжди могла зробити краще".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грейс разом зі своєю сестрою Елізабет і братом Джоном, 1948 рік. Родина Келлі належала до найвищого суспільства Філадельфії

Для своєї родини Грейс так і залишилася невдахою.

Але це не зломило її. Нестачу напористості вона успішно компенсувала стійкістю духу.

Під час її першої театральної вистави виконавиця головної ролі в п'єсі "Не годуй тварин" забула свої слова. Грейс незворушно опустила сумочка на підлогу, повернулася до дівчинки і прошепотіла її рядок. Грейс було 12 років.

Закінчивши найкращу школу Філадельфії, Келлі спробувала вступити до Бенінгтонського університету, але провалила іспит з математики. В родині Келлі було не заведено програвати.

Келлі, принаймні, зустріла поразку з гідністю. Упродовж наступних п'яти років ця риса знадобиться їй ще не раз.

Вона не пішла до коледжу, почала навчатися акторської майстерності та регулярно проходила прослуховування на Бродвеї. І так само регулярно їй відмовляли.

"Я завжди була в категорії "занадто", - зітхала Грейс. - Занадто висока, із занадто довгими ногами та занадто великим підборіддям".

Дівчина ненавиділа своє важке підборіддя і завжди приховувала його, трохи нахиляючись уперед. Тверді риси її обличчя свідчили про силу духу та впертість, якими вона дійсно володіла.

Копирайт изображения Alamy Image caption Надзвичайно вимогливий та скупий на похвалу Джон Келлі на цьому фото, здається, все ж таки відчуває певну гордість за свою доньку, яка отримала "Оскара"

Відмовившись бід батьківських грошей, Келлі заробляла собі на життя зйомками в рекламі та модельним бізнесом.

Вона знялася для обкладинки Cosmopolitan, прикривши підборіддя рукою у зеленій рукавичці в горошок. Але більшість проектів, в яких вона працювала, були низькопробними рекламними роликами шампунів, сигарет та пива.

Грейс стверджувала, що виглядала в них жахливо. "Якщо хтось побачить мене в рекламі сигарет Old Gold, він неодмінно перейде на Camel", - жартувала вона.

У неї була таємна пристрасть до ворожок, які повсякчас пророкували їй успіх, якщо вона наполегливо працюватиме

Келлі вміла поблазнювати.

Одного разу вона зустріла свого друга в порожній квартирі в Нью-Йорку, до якої вона щойно переїхала і ще не встигла обставити, в костюмі Сімейки Адамс.

Іншому хлопцю вона якось влаштувала побачення, сховавшись під простирадлом та загримувавшись під небіжчицю.

В неї була таємна пристрасть до ворожок, які повсякчас пророкували їй успіх, якщо вона наполегливо працюватиме.

Копирайт изображения Alamy Image caption Після невеликої, але помітної ролі у стрічці "Рівно опівдні", Грейс зіграла в фільмі Джона Форда "Могамбо" і вмить стала знаменитою

І вона з подвійним завзяттям бралася за роботу. Вдосконалила свій ірландський акцент для проб у фільмі "Таксі", але й цього разу не пройшла. Розчарування було болісним.

Коли Грейс, нарешті, отримала епізодичну роль розлученої жінки у фільмі "Чотирнадцять годин", асистент режисера більше переймався цілістю орендованих шуб, ніж її грою.

Потім вона зіграла невеличку роль нареченої Гері Купера у стрічці "Рівно опівдні", але єдиною пропозицією, яку отримала після цього, був контракт зі студією на 250 доларів за тиждень.

Вона відмовилася. Напевно, Голлівуд був просто не для неї.

"Вулкан, вкритий снігом"

Келлі ніколи не програвали. Але поразка Грейс несподіваним чином відкрила їй шлях до успіху.

Режисер Джон Форд шукав акторку на роль дружини вченого, яка палко закохується у професійного мисливця сафарі, впевненого в собі ловеласа (Кларк Гейбл).

Форд побачив проби Грейс для "Таксі" і вигукнув: "Ця дівчина вміє грати. Знайдіть її!"

Копирайт изображения Alamy Image caption "Оскара" за найкращу жіночу роль у фільмі "Сільська дівчина" 1955 року Келлі вручила акторка Бетт Девіс

Цілувати Кларка Гейбла в Кенії? Грейс кинулася до аеропорту, на бігу підписавши контракт на шість років зі студією MGM, про що вона ще не раз пошкодує.

Гейбл був від неї у захваті. А після виходу фільму - й весь Голлівуд. Келлі номінували на нагороду Академії та Золотий глобус за найкращу жіночу роль другого плану.

Грейс було 24 і вона стала зіркою за одну ніч. "Одразу зіркою, а не старлеткою", як наголошував Time Magazine.

На відміну від інших сексапільних красунь, які штурмували Голлівуд, Келлі ніколи не брала участі в конкурсах краси та ніколи не знімалася для плакатів у стилі "пін-ап".

Копирайт изображения Alamy Image caption В історії кіно Келлі найбільш відома своєю співпрацею з Альфредом Хічкоком. Вона була його улюбленою "фатальною білявкою", образ якої він відчайдушно намагався відтворити в інших акторках

Грейс Келлі була повною протилежністю Мерилін Монро.

Чемна дівчинка з порядної родини, яка не скидала свій одяг за кожної ліпшої нагоди, як всі ці простушки, що прокладали собі шлях до слави через Playboy.

Не думаю, що я сама достатньо цікава для цього Грейс Келлі

Келлі так не робила. Вона здобула репутацію дівчини зі сталі чи граніту. Але Альфред Хічкок, який так само захопився Грейс після перегляду проб для "Таксі", називав її "вулканом, вкритим снігом".

Щоби довести це, він змусив акторку в одній сцені стрічки "Вікно у двір" 30 разів поцілувати Джеймса Стюарта.

Репортери світських хронік намагалися розкопати більше. Але коли вони запитували Келлі про її об'єми або чи носить вона бюстгальтер "пуш-ап", акторка одразу припиняла інтерв'ю.

Ходили чутки, що Рей Мілленд, партнер Келлі по фільму "У випадку вбивства набирайте "М"", намагався заради неї покинути свою дружину, з якої вони прожили 21 рік. Але Грейс жодним словом не обмовилася про це.

Все, що журналістам вдавалося про неї дізнатися, це те, що вона любила жирафів, жовтий колір та плести спицями.

"Мені не потрібний образ", - вперто наполягала акторка.

Копирайт изображения Alamy Image caption Останнім фільмом Келлі був комедійний мюзикл "Вище суспільство" за п'єсою "Філадельфійська історія", в якому вона зіграла разом із Френком Сінатрою, Бінгом Кросбі та Луї Армстронгом

І коли один журналіст протягом трьох тижнів марно намагався відшукати бодай якусь сенсацію і зрештою у відчаї відкинув свій блокнот, вигукнувши, що "в інтерв'ю немає нічого, щоби вартувало друку", Келлі спокійно відповіла: "Не думаю, що я сама достатньо цікава для цього".

На гламурних вечірках, які вона була змушена відвідувати, Келлі завжди ховалася за окуляри та здебільшого мовчала. Але її таємничість викликала лише дедалі більше інтересу в чоловіків, а також продюсерів.

"Я ніколи не бачила більш затребуваної акторки", - писала кінооглядачка Луелла Парсонс.

Шість днів на тиждень Келлі прокидалася о п'ятій ранку, знімалася до пізнього вечора, з'їдала гамбургер та лягала в ліжко для 10-годинного відпочинку.

Одного дня 1954 року, завершивши зйомки "Зеленого вогню", вона вскочила на літак до Франції, де знімався наступний її фільм - "Спіймати злодія" і де вона познайомиться зі своїм майбутнім чоловіком.

Віддаючи весь свій час і енергію Голлівуду, вона завжди тримала в таємниці своє приватне життя.

У Франції вона орендувала скромну квартиру замість запропонованого їй будинку. Можливо, їй просто було потрібне усвідомлення, що вона завжди може повернутися до Нью-Йорка.

Окрім задоволення грати в кіно Голлівуд більше нічого не міг їй запропонувати. Їй були не потрібні гроші, вона не любила слави і не прагнула визнання, крім похвали однієї людини - свого батька.

Від кінобогині до принцеси

У 1954 році Келлі довелося пригрозити MGM, що вона розірве з ними контракт, якщо студія не дозволить їй знятися в "Сільській дівчині" - фільмі, який приніс їй "Оскара".

Копирайт изображения Alamy Image caption Її весілля з князем Монако в 1956 році стало справжньою сенсацією - це було втіленням казкової мрії, але голлівудську кар'єру довелося завершити

На церемонії нагородження акторка сказала: "Приголомшливість цього моменту не дозволяє мені висловити всього того, що я відчуваю".

Проте успіх в кіно затьмарили заголовки в усіх світових ЗМІ про майбутнє весілля Грейс Келлі з Князем Монако Реньє III.

Шлюб зробить її найбільш титулованої жінкою світу. Вона стане двічі принцесою, чотири рази герцогинею, вісім разів графинею, дев'ять разів баронесою, 111 разів леді і матиме найшляхетніший титул "Ваша світлість".

"Королівські титули не справляють на мене враження", - відказав її батько журналістам.

Заручини Келлі та Реньє III сталися так несподівано, що її мати спочатку подумала, що Келлі виходить заміж за принца Марокко.

Всього за кілька місяців до заручин Реньє попросив, щоби його представили Мерилін Монро.

Копирайт изображения Alamy Image caption Поштова марка на честь весілля Грейс Келлі і Князя Монако - тепер країною править їхній син Князь Альберт II

Князь мав твердий намір одружитися з американською кінозіркою, яка заради нього покине кар'єру та народжуватиме йому спадкоємців.

Вони були конче йому потрібні, щоби зберегти корону Монако та отримати податкову незалежність від Франції.

"Я шкодую, що не залишилася в кіно хоча б іще на п'ять років, бо я впевнена, що здобула би справжнє ім'я як Грейс Келлі", - зізналася принцеса за кілька років до своєї смерті в автокатастрофі у віці 52 років.

Вона втішалася благодійними балами, флористикою і тим, що була першою жінкою в Раді директорів компанії 20th Century Fox.

І вона знімала домашні кінофільми, в яких грала роль щасливої мами трьох дітей, оточених любов'ю.

Останній її фільм, "Вище суспільство", став для неї теплим прощанням із кінематографом.

Келлі грає в ньому філадельфійську спадкоємицю зі своєю власною обручкою на пальці й, за великим рахунком, своїми власними почуттями.

Надто коли в обіймах Френка Сінатри вона зітхає: "Тож, виходить, я не зроблена з бронзи?", а він відповідає їй: "Ти - з плоті й крові".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.