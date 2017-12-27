12 фотографій 2017 року, які змінили наш світогляд

Щомісяця протягом року редакція BBC Culture обирала світлину, сповнену глибокого культурного символізму, та порівнювала її з творами мистецтва минулого.

Січень: викрадення культурного символу

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Першого січня 2017 року група невідомих замінила дві літери в славетному написі на Голлівудському пагорбі. Назва міста в результаті змінилася на "Hollyweed" (weed англійською означає "травка").

У такий спосіб пранкери відзначали новий закон, який дозволив використання марихуани в рекреаційних цілях.

Ця подія змусила оглядача BBC Culture Келлі Гров'є пригадати слова видатного британського мистецтвознавця Джона Бергера про те, якими вразливими до маніпуляцій можуть бути культурні символи.

Лютий: жіноче кунг-фу в Кабулі

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Інструкторка бойового мистецтва ушу, сучасної форми кунг-фу, позує на пагорбі поблизу Кабула разом зі своїми ученицями, вбраними в традиційний одяг монахів Шаоліня.

Завмерши у мальовничій позі з майже балетною граційністю, жінки нагадують скульптурну композицію давньоазійського мистецтва.

Березень: музика в руїнах Алеппо

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Це фото, зроблене в зруйнованому сирійському місті, в березні 2017 року облетіло весь світ. На ньому мешканець Алеппо, 70-річний колекціонер старовинних автомобілів, курить люльку і слухає музику з програвача.

Як зазначив арт-критик BBC Culture Келлі Гров'є, фото "безмовно кричить про жахливу руйнівну силу війни".

Квітень: портрет самопожертви

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На цьому знімку, також зробленому в передмісті Алеппо, зображено сирійського фоторепортера Абда Алькадера Хабака, який був змушений відкласти камеру та кинутися рятувати дитину.

Травень: тріщина, яка може змінити мапу світу

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"Конфігурація нашого світу може незабаром змінитися", - попереджають вчені, вказуючи на величезну тріщину 177 км завдовжки, яка утворилася в шельфовому льодовику Ларсена в Антарктиді.

Фото, зроблене з літака в листопаді 2016 року науковим співробітником NASA Джоном Зоннтагом, знову захопило ЗМІ в травні цього року, коли вчені помітили другу тріщину в льодовику.

У липні гігантський шмат льоду відколовся від шельфу, утворивши один з найбільших айсбергів Антарктиди. Ще одна тріщина почала ширитися в північному напрямку.

Червень: чоловік, який не злякався торнадо

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Фотографія чоловіка в канадській провінції Альберта, який косить газон біля свого будинка, не звертаючи уваги на смерч позаду, стала вірусною в червні.

Це просто взірець безтурботності, зазначив Келлі Гров'є, згадуючи кадри з фільму "Чарівник країни Оз" 1939 року та портрет відомого борця за права афроамериканців із Канзасу Джона Брауна, створений того ж року.

Липень: горила, яка дивиться відео на смартфоні

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Фото горили, яка уважно дивиться у смартфон, зроблене в зоопарку Луїсвілла в штаті Кентуккі.

Ліндсі Костелло, яка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, проглядає відеоролик про малюків горили разом із дорослою горилою Джелані.

Знімок пробуджує досить різнопланові почуття, пише оглядач BBC Сulture, від зворушливої ніжності до моторошного усвідомлення прірви між людиною та твариною.

Серпень: Коли можна скидати статуї?

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"Якщо ви дійсно хочете зрозуміти народ, не варто вивчати пам'ятники, які він встановлює. Краще подивіться на ті, які він скидає", - пише Келлі Гров'є про фотографію поваленої статуї солдата армії конфедератів, яка ширилася інтернетом в серпні.

Знімки з Дарема в Північній Кароліні "є потужним символом культурного перевороту".

Вони змушують пригадати й численні інші випадки повалення ідолів: статуї Фелікса Дзержинського на Лубянці в Москві в 1991 році, полковника Муаммара Каддафі - в Тріполі в 2011 році або Саддама Хуссейна в Багдаді в 2003-му.

Вересень: гра в гольф на тлі лісної пожежі

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Гравці в гольф, які продовжують партію на тлі палаючого лісу в місті Норт-Бонвілл у штаті Вашингтон, вражають глядача своєю витримкою.

Знімок нагадує інші відомі картини в історії мистецтва, на яких зовнішня лють стихії поєднується із внутрішнім самовладанням її свідків.

Жовтень: апокаліптичне небо Лондона

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Могутність стихії закарбовано й на популярній світлині жовтня, яка зображує дивний колір лондонського неба після урагану "Офелія".

Цей незвичайний атмосферний феномен, який радше скидається на спецефект у кіно, спричинений дрібним пилом із пустелі Сахари, принесеним ураганом.

Захід сонця у відтінках сепії надав усім предметам сюрреалістичного вигляду і нагадав мистецтвознавцю Келлі Гров'є картину Едварда Мунка "Крик".

Колір неба на відомому полотні, до речі, також спричинений природним явищем - виверженням вулкану Кракатао в серпні 1883 року.

Листопад: скульптура, яку проковтнуло коріння дерев

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На знімку, обраному в листопаді, зображено статую буддійського храму XIV століття в Таїланді, яку поступово поглинають джунглі.

Здається, природа прямо на наших очах повільно стирає сліди творіння невідомого скульптора, що жив понад сімсот років тому.

Геометричні форми колишньої скульптурної композиції, що ледве вгадуються під корінням дерев, нагадують картини Пікассо та Сезанна в стилі кубізму.

Грудень: повітряна кулька - символ надії

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10 грудня в Міжнародний день прав людини мексиканська організація "Прикордонна мережа із захисту прав людей" влаштувала символічний захід об'єднання сімей, розділених кордоном між США та Мексикою.

На одній із фотографій зображено дівчинку з повітряною кулькою в руці, яка стоїть біля загорожі на кордоні в мексиканському місті Сьюдад-Хуарес.

Контраст між легким польотом кульки і завмерлою в очікуванні фігуркою дитини чудово відбиває напругу моменту.

Гров'є порівнює знімок із графіті на стіні, що розділяє Західний берег річки Йордан в Ізраїлі, створеним у 2005 році англійським андерграундним художником Бенксі.

Обидва зображення "є символом безмежності надії, що здатна розчинити будь-які кордони".

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