Найкращі телесеріали 2017 року

"Блакитна планета II" британського ведучого та натураліста Сера Девіда Аттенборо, "Розповідь служниці" та "Велика маленька брехня", відзначені престижними преміями, та найочікуваніший новий сезон - "Твін Пікс". Які телевізійні серіали захоплювали нашу увагу протягом року, що минає?

10. Гра престолів

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Передостанній сезон серіалу вразив фанатів несподіваною драматичною розв'язкою і новиною про майбутнє завершення епопеї, яка за ці сім років для декого вже стала невід'ємною частиною життя.

На зміну десятирічного літнього періоду зрештою приходить зима. Суворі кліматичні умови загострюють криваву боротьбу за владу.

На думку кінокритиків, сюжет драми дійшов своєї кульмінації, але герої, їхні вчинки, акторська гра та діалоги, як і раніше, "викликають потрясіння та захоплення".

9. "Валькірія"

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У сучасну добу політичної нестабільності та соціальних заворушень цей норвезький трилер навряд чи міг з'явитися більш вчасно.

Сюжет, що оповідає про підземну медичну клініку, створену на закинутій станції метро в Осло, виходить далеко за межі стилістики скандинавського нуару.

Молодий хірург на ім'я Райвен (Свен Нордін) відчайдушно намагається врятувати життя дружини, розробляючи експериментальну терапію. Талановитий лікар-авантюрист працює поза законом, проводячи небезпечні досліди та випробування.

Напружений сюжет триматиме глядача до кінця сезону, коли героям з сумнівними моральними якостями доведеться вирішувати проблеми вже глобального характеру і, можливо, рятувати світ.

Незабаром ми зможемо побачити й англомовний рімейк серіалу, дія якого переміститься з Осло до Лондона з Марком Стронгом у головній ролі.

Але радимо спочатку подивитися оригінальну версію.

8. Двійка

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"Дьюс", або "Двійка", - так називають нью-йорківці квартал розваг на Мангеттені, який також має славу вулиці "червоних ліхтарів".

Саме тут на початку 1970-х років була легалізована і почала свій розквіт американська порно-індустрія.

Про це й оповідають події серіалу, створеного письменником і колишнім кримінальним репортером Девідом Саймоном у співробітництві з продюсером Джорджом Пелеканосом.

На відміну від елегантної ностальгії "Божевільних" (Mad Men), "Двійка" вражає відвертістю та жорстокістю деяких сцен.

І хоча перегляд серіалу навряд чи буде легким, він ставить провокативні питання та тримає глядача напругою сюжету.

7. Блиск

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Дія комедійної драми відбувається в Лос-Анджелесі в 1985 році. Безробітна акторка Рут Вайлдер (Алісон Брі - "Божевільні") отримує запрошення на телевізійне шоу, присвячене жіночому реслінгу.

Однією з продюсерок теледрами виступила Дженджі Коен, відома серіалом "Помаранчевий - хіт сезону", тому "Блиск" нерідко рекламують саме як серіал для фанатів "Помаранчевого".

Певним чином вони схожі. Це також історія про жінок у нежіночих ситуаціях, тут також багато комічних і водночас драматичних моментів.

Героїням "Помаранчевого" доводиться виживати у в'язниці, а дія "Блиску" відбувається в світі жорстоких фізичних розваг чоловічого спорту.

Багато критиків, однак, вважають "Блиск" куди слабшою варіацією не тему фемінізму.

Хоча ретельне відтворення американських 1980-тих - музика, одяг, зачіски, телепрограми - цілком може задовольнити ностальгію за тією добою.

6. У кращому світі

Комедійний серіал продюсера Майкла Шура ("Парки та зона відпочинку") з Крістен Белл та Тедом Дансоном у головних ролях став несподіваним відкриттям цього року.

Оригінальний сюжет сіткома оповідає історію менеджерки з продажів і не дуже гарної людини Елеанор Шеллстроп, яка, однак, після випадкової загибелі потрапляє у кращий світ.

Проблема лише в тому, що самозакохана та егоїстична Елеанор чудово усвідомлює, що не заслуговує на місце поруч з іншими мешканцями раю. Втім, вона має твердий намір змінитися і стати кращою людиною.

Блискучий гумор та яскрава картинка заробили серіалу високі оцінки критиків, які помістили його в список найбільш очікуваних шоу наступного сезону.

5. Мисливець за розумом

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Сюжет серіалу, над яким разом працювали Девід Фінчер та Шарліз Терон, оповідає про зародження кримінальної психології у ФБР.

Ще на початку 1970-тих розслідування серійних вбивств були не досить успішними, навіть коли за справу бралися федерали.

Драма заснована на спогадах колишнього агента ФБР Джона Дугласа. Головні герої серіалу агенти Холден Форд (Джонатан Ґрофф) та Білл Тенч (Голт Маккаллані) проводять серію інтерв'ю з найвідомішими серійними вбивцями Америки.

Мета агентів - зрозуміти спосіб мислення жорстоких злочинців, щоби запобігти майбутнім лиходійствам.

4. Велика маленька брехня

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Ознакою небувалого підйому телебачення в останні роки є, між іншим, поява на маленькому екрані зірок голлівудської величини та сюжети, що порушують глибокі проблеми суспільства.

А 2017-ий ще й став роком надзвичайно потужних історій про жінок.

Усі ці риси, мабуть, найяскравіше представлені в екранізації бестселеру Ліани Моріарті "Велика маленька брехня".

Комедійно-драматичний міні-серіал із абсолютно зірковим акторським складом (Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Шейлін Вудлі і Лора Дерн) оповідає про розслідування вбивства, що сталося у безтурботному каліфорнійському містечку Монтереї.

Детектив, що розгортається крізь історію трьох жінок-матерів, тонко та саркастично розвінчує міфи про ідеальний шлюб, дружбу чи бездоганне виховання дітей.

3. Блакитна планета II

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Цей дивовижний документальний фільм, створений відомим британським ведучим і захисником живої природи сером Девідом Аттенборо, захоплює з перших хвилин перегляду.

Нові технології підводної зйомки, які з'явилися за 16 років з моменту виходу першої "Блакитної планети", створюють абсолютно інший досвід знайомства з таємничим світом океанських глибин.

Найсучасніше операторське обладнання дозволяє прослідити за дельфінами, які мчать океаном на повній швидкості, прокотитися на спині китової акули та роздивитися найдрібніших глибоководних істот.

Проте серіал приголомшує не лише божественною красою океанів, але й масштабами втручання людини в природу, яке негативно позначається на всіх морських мешканцях.

Ми бачимо тривожні наслідки підвищенням температури води та величезні острови пластикового сміття, яке руйнує крихке природне середовище.

Майбутнє цієї краси - в наших руках.

2. Розповідь служниці

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Мало хто заперечуватиме, що найбільш знаковою драмою 2017 року стала екранізація роману Маргарет Етвуд 1985 року.

Однойменна антиутопія оповідає про життя у вигаданому тоталітарному суспільстві Гілеад, що виникло на місці колишньої Америки.

Історія жахів, у якій жінки раптово стають безплідними, а ті нечисленні, хто зберіг здатність народжувати дітей, втрачають усі свої права і перетворюються на служниць, що мають забезпечити продовження роду багатим правителям Гілеаду, виглядає моторошно правдоподібною.

Після виходу роману Маргарет Етвуд зазначила, що в "Розповіді служниці" немає жодної події, яка б не сталася десь чи колись у реальній історії.

Це - безумовний маствочт.

1. Твін Пікс: Повернення

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Це сталося. Вони повернулися. Девід Лінч та Марк Фрост разом із містичним Твін Піксом та його двійниками, придорожніми кафе та подорожами крізь різні виміри реальності.

Ох, непросте це випробування для непосвячених! Утім, ностальгічні почуття та здригання від жаху перегляд третього сезону культового серіалу цілком забезпечив.

Після сумнозвісного фіналу другої частини серіалу 25 років тому, ми знову спостерігаємо за одисеєю агента ФБР Дейла Купера, який прагне повернутися до Твін Пікса.

Його двійник лиходій Дагі Джонс втікає з Чорного вігваму, залишивши Купера у пастці всередині.

Як у ролі харизматичного злочинця Дагі Джонса та його летаргійної версії, так і старого доброго агента Купера, Маклахлан демонструє блискучу гру.

Як власне і Лінч, який також повертається в ролі директора ФБР Гордона Коула, та як й Лора Дерн, що грає таємничу і магнетичну помічницю Купера - Дайян (у попередніх сезонах про неї лише згадувалося).

Чи могли шанувальники серіалу уявити, що Твін Пікс може бути ще містичнішим, ще химернішим та ще менш зрозумілим. Але саме такі враження Лінч й залишає в глядача, до самого кінця так нічого й не прояснивши.

Повна темрява в безмісячну ніч - усе, як ми любимо.

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