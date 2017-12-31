Скандальні твори мистецтва та 100 комедій усіх часів: BBC Журнал 2017

  • 31 грудня 2017
Журнальний столик Копирайт изображения Getty Images
Image caption "Журнальний столик" британського митця Аллена Джонса є одним із творів сучасного мистецтва, що викликають суперечливу реакцію публіки

Найкращі матеріали BBC Сulture за минулий рік, присвячені мистецтву, кіно та релігії.

Німецький фотограф Міхаель Вольф протягом кількох років знімав пасажирів у токійському метро в години пік. Результатом його роботи став проект Tokyo Compression ("Тиснява в токійському метро").

Неприродні пози, в яких фотограф закарбував пасажирів токійської підземки, нагадують застиглих у попелі мешканців Помпеїв. Ці знімки, однак, не поставлені, вони зображують повсякденну реальність метрополітену в японській столиці.

Токійське метро Копирайт изображения Michael Wolf, Courtesy of Flowers Gallery
Image caption Проект Tokyo Compression зображує повсякденні реалії токійського метро

Елвіс живий? Що відбувається в Зоні 51? Хто насправді вбив Кеннеді? І чи правда, що наші політики і президенти - це рептилії-гуманоїди, здатні змінювати свій вигляд?

У Лондонській галереї фотографії в рамках "Тижня конспірології" пройшла виставка, присвячена теоріям змови й знімкам, які допомогли поширити їх.

Астронавт Копирайт изображения Alamy
Image caption Серед суперечливих знімків, які сприяли виникненню теорії змов, є й фотографія висадки на Місяць

За серію фотографій (Bread and Circuses), присвячену життю дубайських мільярдерів фотограф Нік Ханнес отримав нагороду конкурсу Magnum Photography.

Автор, однак, не висловлює свого ставлення до сюжетів знімків. Натомість пропонує дотепний і часто неоднозначний погляд на стиль життя, який багатьом здасться принаймні дивним.

Дубаї Копирайт изображения Nick Hannes
Image caption Вілла "Плавучий морський коник" на штучному архіпелазі "Серце Європи" у Перській затоці

Нещодавно два найвідоміших музеї світу відмовилися виставляти експонати, які викликали обурення публіки.

В світлі цих подій арт-критик BBC Сulture замислився про роль цензури в історії мистецтва і пригадав десять найбільш суперечливих художніх творів.

П'єро Манзоні Копирайт изображения Tate
Image caption 1961 року італійський авангардний художник П'єро Манзоні, законсервувавши в 90 бляшанок 2700 грамів своїх фекалій

У різних релігіях прийнято вшановувати мощі святих. Але існують і досить незвичні світські реліквії: від очей Ейнштейна до пеніса Наполеона.

Палець Галілео Галілея Копирайт изображения Artscatter
Image caption Палець Галілео Галілея, який нещодавно придбав на аукціоні флорентійський Музей історії науки

Мексиканські художники Фріда Кало та Дієго Рівера писали портрети одне одного протягом 25 років.

Про пристрасть та взаємні образи, обожнювання та біль, що тісно сплелися в житті Кало і Рівери, жодна біографія не розкаже краще, ніж їхні картини.

Фріда Копирайт изображения Alamy

Сир, за висловом американського інтелектуала Кліфтона Фадімана, - це "спроба молока досягти безсмертя".

Схоже, цей намір підхопили цілі покоління художників, від Далі до голландських майстрів, яких надихав сир, і які зробили цей скромний харч об'єктом естетичного захоплення.

Далі Копирайт изображения Alamy
Image caption Годинники на картині Сальвадора Далі "Постійність пам'яті" плавляться і розтікаються, як сир "Камамбер"

Вона кинула блискучу акторську кар'єру і вийшла заміж за принца. Її талантом та чарівністю захоплювався весь світ. Якою була Грейс Келлі, улюблена акторка Альфреда Хічкока та дружина князя Монако?

Грейс Келлі Копирайт изображения Alamy
Image caption У родині блискучих переможців Грейс завжди вважали невдахою

Понад дві сотні кінокритиків з 52 країн світу та шести континетів визначили 100 найкращих комедій усіх часів.

Голосування виявило деякі цікаві тенденції. Наприклад, що в жанрі комедії чоловіки і жінки мають дуже схожі смаки.

А чи зможете ви вгадати, яка стрічка посіла перше місце і стала абсолютним переможцем у всіх критиків?

У джазі тільки дівчата Копирайт изображения Getty Images

І нарешті, найбільш популярною статтею про культуру в BBC Журналі 2017 року стала історія про релігію, яка сформувала західну цивілізацію, надихнула "Зоряні війни" та "Гру престолів", і якою захоплювалися Вольтер, Ніцше і Фредді Мерк'юрі.

зороастризм Копирайт изображения Alamy
Image caption Навіть Сатана є принципово зороастрійською ідеєю

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