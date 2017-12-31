Скандальні твори мистецтва та 100 комедій усіх часів: BBC Журнал 2017

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Журнальний столик" британського митця Аллена Джонса є одним із творів сучасного мистецтва, що викликають суперечливу реакцію публіки

Найкращі матеріали BBC Сulture за минулий рік, присвячені мистецтву, кіно та релігії.

Німецький фотограф Міхаель Вольф протягом кількох років знімав пасажирів у токійському метро в години пік. Результатом його роботи став проект Tokyo Compression ("Тиснява в токійському метро").

Неприродні пози, в яких фотограф закарбував пасажирів токійської підземки, нагадують застиглих у попелі мешканців Помпеїв. Ці знімки, однак, не поставлені, вони зображують повсякденну реальність метрополітену в японській столиці.

Копирайт изображения Michael Wolf, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Проект Tokyo Compression зображує повсякденні реалії токійського метро

Елвіс живий? Що відбувається в Зоні 51? Хто насправді вбив Кеннеді? І чи правда, що наші політики і президенти - це рептилії-гуманоїди, здатні змінювати свій вигляд?

У Лондонській галереї фотографії в рамках "Тижня конспірології" пройшла виставка, присвячена теоріям змови й знімкам, які допомогли поширити їх.

Копирайт изображения Alamy Image caption Серед суперечливих знімків, які сприяли виникненню теорії змов, є й фотографія висадки на Місяць

За серію фотографій (Bread and Circuses), присвячену життю дубайських мільярдерів фотограф Нік Ханнес отримав нагороду конкурсу Magnum Photography.

Автор, однак, не висловлює свого ставлення до сюжетів знімків. Натомість пропонує дотепний і часто неоднозначний погляд на стиль життя, який багатьом здасться принаймні дивним.

Копирайт изображения Nick Hannes Image caption Вілла "Плавучий морський коник" на штучному архіпелазі "Серце Європи" у Перській затоці

Нещодавно два найвідоміших музеї світу відмовилися виставляти експонати, які викликали обурення публіки.

В світлі цих подій арт-критик BBC Сulture замислився про роль цензури в історії мистецтва і пригадав десять найбільш суперечливих художніх творів.

Копирайт изображения Tate Image caption 1961 року італійський авангардний художник П'єро Манзоні, законсервувавши в 90 бляшанок 2700 грамів своїх фекалій

У різних релігіях прийнято вшановувати мощі святих. Але існують і досить незвичні світські реліквії: від очей Ейнштейна до пеніса Наполеона.

Копирайт изображения Artscatter Image caption Палець Галілео Галілея, який нещодавно придбав на аукціоні флорентійський Музей історії науки

Мексиканські художники Фріда Кало та Дієго Рівера писали портрети одне одного протягом 25 років.

Про пристрасть та взаємні образи, обожнювання та біль, що тісно сплелися в житті Кало і Рівери, жодна біографія не розкаже краще, ніж їхні картини.

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Сир, за висловом американського інтелектуала Кліфтона Фадімана, - це "спроба молока досягти безсмертя".

Схоже, цей намір підхопили цілі покоління художників, від Далі до голландських майстрів, яких надихав сир, і які зробили цей скромний харч об'єктом естетичного захоплення.

Копирайт изображения Alamy Image caption Годинники на картині Сальвадора Далі "Постійність пам'яті" плавляться і розтікаються, як сир "Камамбер"

Вона кинула блискучу акторську кар'єру і вийшла заміж за принца. Її талантом та чарівністю захоплювався весь світ. Якою була Грейс Келлі, улюблена акторка Альфреда Хічкока та дружина князя Монако?

Копирайт изображения Alamy Image caption У родині блискучих переможців Грейс завжди вважали невдахою

Понад дві сотні кінокритиків з 52 країн світу та шести континетів визначили 100 найкращих комедій усіх часів.

Голосування виявило деякі цікаві тенденції. Наприклад, що в жанрі комедії чоловіки і жінки мають дуже схожі смаки.

А чи зможете ви вгадати, яка стрічка посіла перше місце і стала абсолютним переможцем у всіх критиків?

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І нарешті, найбільш популярною статтею про культуру в BBC Журналі 2017 року стала історія про релігію, яка сформувала західну цивілізацію, надихнула "Зоряні війни" та "Гру престолів", і якою захоплювалися Вольтер, Ніцше і Фредді Мерк'юрі.