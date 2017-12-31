Скандальні твори мистецтва та 100 комедій усіх часів: BBC Журнал 2017
Найкращі матеріали BBC Сulture за минулий рік, присвячені мистецтву, кіно та релігії.
Німецький фотограф Міхаель Вольф протягом кількох років знімав пасажирів у токійському метро в години пік. Результатом його роботи став проект Tokyo Compression ("Тиснява в токійському метро").
Неприродні пози, в яких фотограф закарбував пасажирів токійської підземки, нагадують застиглих у попелі мешканців Помпеїв. Ці знімки, однак, не поставлені, вони зображують повсякденну реальність метрополітену в японській столиці.
Елвіс живий? Що відбувається в Зоні 51? Хто насправді вбив Кеннеді? І чи правда, що наші політики і президенти - це рептилії-гуманоїди, здатні змінювати свій вигляд?
У Лондонській галереї фотографії в рамках "Тижня конспірології" пройшла виставка, присвячена теоріям змови й знімкам, які допомогли поширити їх.
За серію фотографій (Bread and Circuses), присвячену життю дубайських мільярдерів фотограф Нік Ханнес отримав нагороду конкурсу Magnum Photography.
Автор, однак, не висловлює свого ставлення до сюжетів знімків. Натомість пропонує дотепний і часто неоднозначний погляд на стиль життя, який багатьом здасться принаймні дивним.
Нещодавно два найвідоміших музеї світу відмовилися виставляти експонати, які викликали обурення публіки.
В світлі цих подій арт-критик BBC Сulture замислився про роль цензури в історії мистецтва і пригадав десять найбільш суперечливих художніх творів.
У різних релігіях прийнято вшановувати мощі святих. Але існують і досить незвичні світські реліквії: від очей Ейнштейна до пеніса Наполеона.
Мексиканські художники Фріда Кало та Дієго Рівера писали портрети одне одного протягом 25 років.
Про пристрасть та взаємні образи, обожнювання та біль, що тісно сплелися в житті Кало і Рівери, жодна біографія не розкаже краще, ніж їхні картини.
Сир, за висловом американського інтелектуала Кліфтона Фадімана, - це "спроба молока досягти безсмертя".
Схоже, цей намір підхопили цілі покоління художників, від Далі до голландських майстрів, яких надихав сир, і які зробили цей скромний харч об'єктом естетичного захоплення.
Вона кинула блискучу акторську кар'єру і вийшла заміж за принца. Її талантом та чарівністю захоплювався весь світ. Якою була Грейс Келлі, улюблена акторка Альфреда Хічкока та дружина князя Монако?
Понад дві сотні кінокритиків з 52 країн світу та шести континетів визначили 100 найкращих комедій усіх часів.
Голосування виявило деякі цікаві тенденції. Наприклад, що в жанрі комедії чоловіки і жінки мають дуже схожі смаки.
А чи зможете ви вгадати, яка стрічка посіла перше місце і стала абсолютним переможцем у всіх критиків?
І нарешті, найбільш популярною статтею про культуру в BBC Журналі 2017 року стала історія про релігію, яка сформувала західну цивілізацію, надихнула "Зоряні війни" та "Гру престолів", і якою захоплювалися Вольтер, Ніцше і Фредді Мерк'юрі.