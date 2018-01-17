10 найкращих фільмів 2018 року

Копирайт изображения 20th Century Fox Image caption Дженніфер Лоуренс у шпигунському трилері "Червоний горобець"

На думку кінокритика BBC Culture, в кінотеатрах цього року нас очікує чимало цікавого, зокрема, продовження "Мері Поппінс" майже через півстоліття після виходу діснеївської класики та Дженніфер Лоуренс у ролі спокусливої російської шпигунки.

Примарна нитка

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Це нова спільна робота одного з найяскравіших режисерсько-акторських дуетів Пола Томаса Андерсона і трикратного володаря "Оскара" Деніеля Дей-Льюїса.

Дей-Льюїс, який заявив, що стрічка стане його останньою роллю в кіно, грає лондонського дизайнера-модельєра 1950-х років.

Віддану сестру та ділову партнерку тиранічного кутюр'є зіграє Леслі Менвілл, а його музу - акторка-дебютантка Вікі Кріпс.

На тлі елегантних інтер'єрів та вишуканого одягу розгортається жорстока психологічна драма, в якій змішуються кохання, одержимість та болісні стосунки. На фестивалях минулого року фільм отримав чимало нагород та номінацій.

Складки часу

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Підписавши контракт на екранізацію науково-фентезійного роману Мадлен Л'Енгл "Складки часу", Ава Дюверней увійшла в історію.

Вона стала першою жінкою-режисером афроамериканського походження, яка очолила зйомки фільму з бюджетом у 100 млн. дол. Але справа не тільки в цьому.

Дюверней - одна з найдосконаліших та сміливих кінематографісток нашого часу, яка створює натхнені сюжети без зайвого пафосу.

Та й важко уявити когось іншого в режисерському кріслі стрічки з таким потужним акторським складом, як Опра Уінфрі, Мінді Калінг та Різ Візерспун.

Юна акторка Сторм Рейд зіграє талановиту дівчинку-вчену, яка подорожує в часі та просторі у пошуках загубленого батька (Кріс Пайн).

Соло. Зоряні війни. Історія

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Окремий фільм про юні роки Гана Соло вже заслуговує на увагу. Що вже казати про те, коли це ще й напружений космічний вестерн, який стане другим у серії стенделоунів Антології Зоряних війн.

Режисером фільму виступив Рон Говард, який через п'ять місяців після початку зйомок замінив на цій посаді тандем Філа Лорда та Кріса Міллера ("Лего. Фільм").

Стрічка розповідає історію, що сталася до подій першої частини "зоряної" саги 1977 року.

Олден Ейренрейх, можливо, не найбільш очевидний претендент на роль молодого Гаррісона Форда, зіграє контрабандиста-початківця, а Вуді Гаррельсон - його досвідченого наставника.

Марія - королева Шотландії

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Молода та впевнена правителька Шотландії Марія Стюарт (Сірша Ронан) бореться за англійський престол зі своєю двоюрідної сестрою, Єлизаветою I (Марго Роббі).

Сценарій історичної драми написав безперечний експерт у питаннях політичних інтриг - сценарист і продюсер "Карткового будинку" Боу Віллімон.

Це - перша кінематографічна робота однієї з найцікавіших театральних режисерок сучасності Джозі Рурк.

Окрім пишних декорацій та розкішних костюмів, ця історія про двох сильних жінок, що намагаються вибороти собі місце під сонцем у чоловічому світі. Має чимало паралелей з нашим часом.

Чорна пантера

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Шанувальники кінематографічного всесвіту Marvel недарма з нетерпінням очікують на вихід нового фільму франшизи, який поєднає у собі екшн та політичний підтекст.

Події стрічки відбуваються у вигаданій африканській країні Ваканда, що є найбільш технологічно розвиненою нацією Землі.

Це - наступна спільна робота актора Майкла Б. Джордана та режисера Райана Куглера ("Крід"). Роль короля Ваканди Т'Чалли виконує Чедвік Босман. Серед інших зірок стрічки - Лупіта Ньонго та Анджела Бассетт.

Пам'ятаєте? Сцени з Чорною пантерею у "Капітані Америка" затьмарили усі решту.

Перша людина

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Новий фільм Деміена Шазелла від його попередньої роботи - "Ла-Ла Ленду" відрізняється геть усім.

Окрім лише того, що в ньому також знявся Райан Ґослінґ.

Він виконав роль космонавта Ніла Армстронга - першої людини, яка ступила на Місяць.

Історія охоплює 1960-ті роки, впродовж яких NASA і Армстронг готувалися до небезпечної місії, в успіху якої до самого кінця ніхто не був упевнений. Як і в стрічці "Аполлон-13", герої, на відміну від глядачів, не знають, як завершиться їхня космічна подорож.

Ще одна приємна деталь - сценарій "Першої людини" написав Джош Сінгер ("У центрі уваги" та "Секретне досьє") - майстер створення драматичної напруги у сюжетах з відомим кінцем.

Мері Поппінс повертається

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Через п'ятдесят чотири роки після того, як Джулі Ендрюс зі своєю парасолькою-папугою спустилася на Черрі-Трі Лейн, один з найулюбленіших сімейних фільмів усіх часів нарешті матиме продовження.

Акторський склад стрічки виглядає просто ідеальним. У 1935 році няня-чарівниця (Емілі Блант) повертається до родини вже дорослого Майкла (Бен Вішоу), щоби виховувати тепер його дітей.

Режисером стрічки виступив Роб Маршалл, автор казкового фентезі 2014 року "У темному темному лісі", а пісні до "Мері Поппінс" написали Марк Шейман та Скотт Віттман.

Першому гравцеві приготуватися

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Науково-фантастичний екшн Стівена Спілберга є водночас феєрією поп-культури 1980-90-х.

Події фільму, заснованого на романі-бестселері Ернеста Клайна, відбуваються у вже звичному для сучасного глядача світі майбутнього, знищеного техногенною цивілізацією.

Тай Шерідан ("Дерево життя") грає підлітка Вейда Воттса, який втікає у віртуальну утопію онлайн-гри під назвою Oasis.

Коли реальний і віртуальний світ несподівано зливаються разом, Воттса починає переслідувати персонаж гри (Бен Мендельсон).

Світ Oasis нагадує божевільний балаган із купою ікон поп-культури, як-от Залізна людина та Фредді Крюгер. Спілберг зізнався, що коли йому запропонували участь у проекті, він відказав, що для цього фільму потрібен молодший режисер.

І все ж таки "Перший гравець" може стати найбільш спілбергівським фільмом за всю історію.

Вдови

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Якщо в жанрі кримінальної драми ще можна сказати нове слово, то це, безперечно, зробить лише Стів Маккуїн.

Через п'ять років після виходу фільму "12 років рабства", який отримав три "Оскари", Маккуїн повертається на великий екран з новим трилером.

Події фільму, сценарій до якого написала авторка "Загубленої" Гілліан Флінн, відбуваються в Чикаго наших днів.

Віола Девіс, Елізабет Дебіцкі, Мішель Родрігес та Синтія Еріво зіграли незнайомих жінок, яких об'єднала смерть їхніх чоловіків. Всі вони були винні гроші чиказьким мафіозним босам.

Фільм "Вдови" обіцяє психологічну напругу "Сорому", також знятого Маккуїном, та саспенс "Загубленої".

Червоний горобець

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Російська танцівниця балету (Дженніфер Лоуренс) випадково потрапляє до загону Червоних горобців - найспокусливіших жінок-шпигунок з часів Мата-Харі, які повинні протиставити ворогу свою найнебезпечнішу зброю - тіло і розум.

Партнерами Лоуренс по фільму виступили блискучі актори: Шарлотта Ремплінг, Джеремі Айронс і Джоел Еджертон у ролі агента ЦРУ, який намагається перевершити Лоуренс у грі в зваблення.

Цей "попкорновий" фільм, принаймні, допоможе Лоуренс позбутися ареолу її попередньої ролі у провальній, на думку багатьох, стрічці "Мати".

Дженніфер знову співпрацюватиме з режисером Френсісом Лоуренсом - їхня спільна робота над кількома частинами "Голодних ігор" виявилася цілком успішним тандемом.

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