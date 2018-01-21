Еволюція весільної сукні

Копирайт изображения Amy Gwatkin/Courtesy of Katie Shillingford

Напередодні чергового королівського весілля, оглядачка BBC Culture досліджує модні тенденції, табу та вплив культури на історію весільного одягу.

Біла сукня є невід'ємним атрибутом весілля у західній культурі. Але звідки походить ця традиція і що вона означає? Відповідь на це запитання виявляється не такою очевидною, як можна припустити.

Традиція білого одягу нареченої ніколи не символізувала невинності чи чистоти, стверджують організатори нової виставки, присвяченої історії весільної сукні.

"Конотація невинності не була такою важливою", - розповідає кураторка Лондонського музею Вікторії і Альберта Едвіна Ерман.

"Білий колір, насамперед, свідчив про заможність", - пояснює вона.

Упродовж XVIII-XIX століть прали вручну. Ретельно відіпрати білу сукню на пральній дошці було практично неможливо, а тому таке вбрання одягали лише один раз.

А це могли собі дозволити тільки багаті родини, пояснює історик моди.

Едвіна Ерман досліджує, як весільні сукні змінювалися впродовж століть під впливом моди та соціальних тенденцій, і припускає, як виглядатиме весільна мода майбутнього.

Копирайт изображения Wikimedia Foundation Image caption Весілля королеви Вікторії та принца Альберта в 1840 році

Моду на білу або кольору слонової кістки весільну сукню запровадила королева Вікторія, коли виходила заміж за принца Альберта в 1840 році.

Глибоке символічне значення білого кольору важко заперечувати. Для багатьох наречених та дизайнерів моди він втілює надію та романтичну ностальгію.

"Біла сукня допомагає відчути перехід в інший статус, - каже Ерман. - Якщо, приміром, ви вже живете з вашим партнером або навіть маєте дітей, то, можливо, одягаючи на весілля біле, ви таким чином знаменуєте новий етап у своїх стосунках".

Білий - найтепліший колір

Білий колір став таким невід'ємним атрибутом весілля. Тому коли наречена одягає сукню іншого відтінку, це вважається актом бунтарства.

Американська бурлеск-танцівниця Діта фон Тіз виходила заміж у пурпурній сукні з корсетом від Вівьєнн Вествуд.

Колір весільної сукні від Джона Гальяно, яку обрала відома бунтарка Гвен Стефані, драматично перетікав від білого у помаранчевий.

Акторки Енн Хетевей, Джесіка Біл і Різ Візерспун пішли до вівтаря у нетрадиційному рожевому.

І коли нещодавно дизайнери Оскар де ла Рента та Вера Ванг вперше випустили колекції весільних суконь інших кольорів, це сприйняли як справжню революцію у консервативній весільній індустрії.

Копирайт изображения Zandarin and Allen/REX Image caption Гвен Стефані і Гевін Россдейл

Втім, рожевий, фіолетовий, жовтий, червоний (традиційний для китайського весілля) або будь-який інший колір весільної сукні не є чимось новим, а тим більше зухвалим, у західній культурі, зазначає Ерман.

"Упродовж століть модниці виходили заміж у сукнях різних кольорів. До того ж вони неодноразово вдягали їх і потім, перешиваючи фасон або підганяючи під фігуру", - розповідає історик моди.

Для весілля зазвичай не купували нового плаття, а виходили заміж у найкращому з того, що мали.

На весільну моду не могла не вплинути війна. "У тих умовах великого вибору не було, - пояснює Ерман. - Дівчата позичали одяг у подруг або надягали парадну військову форму".

Жінки на фронті також брали весільну сукню напрокат або шили її із гардин та всього, що потрапляло під руку. "На виставці є плаття з квітковим принтом, виготовлене з тонкої тканини для оббивки меблів", - розповідає кураторка.

У післявоєнні роки серед жінок, які працювали, популярними були трохи розкльошені сукні до середини гомілки.

Були й абсолютно приголомшливі сукні, які одягали лише один раз на весілля. Як-от розкішне плаття від Нормана Гартнелла з жовтого шовку, в якому виходила заміж одна з найскандальніших британських ікон стилю, герцогиня Маргарет Вігам.

"Вона була красива, багата і любила позувати на камеру - ідеальна клієнтка Гартнелла, - пояснює Ерман. - Таку сукню вже нікуди більше не вдягнеш".

Копирайт изображения Corbis Image caption Весілля герцогині Маргарет Вігам у 1933 році

Весільне вбрання співачки Лулу в свінгуючі 1960-ті складалося з довгого пальта з капюшоном, облямованого хутром, яке вона надягнула поверх міні-сукні з високими чоботами.

Оксамитова весільна сукня британської дизайнерки Теї Портер, засновниці стилю бохо, є "скромною, але водночас кокетливою", зазначає Ерман. Це - втілення духу 1970-х років.

"Біла весільна сукня не виходить із моди вже багато часу, тому що вона має великі можливості для переосмислення, для трансформування в різні фасони", - розповідає кураторка виставки.

Із цим погоджується дизайнерка одягу Дженні Пакхем. "Найцікавішим для мене є весільне вбрання, яке відображає певну епоху", - каже вона.

"Наприклад, Бьянка Джаггер - у білому костюмі або Одрі Гепберн - у міні-сукні з хусткою на голові".

Дженні Пакхем створює колекції весільного та вечірнього одягу, які користуються популярністю у багатьох відомих жінок, зокрема герцогині Кембриджської.

Яка епоха найбільше близька Пакхем? "1930-ті роки є чудовим джерелом натхнення - цей декадентський, гламурний час між двома війнами був справжнім вибухом в розвитку моди".

А якою буде весільна сукня в майбутньому? "Вона повинна стати унікальним видом одягу. Вже сьогодні існує помітна різниця між весільною сукнею та, приміром, сукнею для червоної доріжки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Весілля Грейс Келлі і князя Монако Альберта в 1956 році

Ще одна британська модельєрка Еліс Темперлі каже, що весільна сукня є класикою поза часом і модними тенденціям.

Сама Еліс виходила заміж у сукні "зі старовинного мережива з блискітками в стилі 1920-х років". Вона каже, що збирала їх з дитинства.

Весільний маніфест

Уся справа - в деталях, погоджується дизайнер Гарет П'ю, який розробляє сценічні образи для Леді Гаги і Кайлі Міноуг. Ефектна і водночас ніжна сукня, розроблена П'ю для весілля Кейті Шиллінгфорд, також представлена на виставці.

"Як сценічний костюм, так і весільна сукня є особливим видом вбрання, - пояснює П'ю. - Але підхід до їхнього створення і процес - дуже різні. Костюм має бути зручним, не перешкоджати рухам та бути візуально виразним".

"Весільна сукня дозволяє втілити тонку вишуканість і ніжний шарм, практично неможливі в сценічному костюмі, тому що весільну сукню розглядають зазвичай зблизька. До того ж для нареченої питання комфорту не є таким важливим як на сцені".

На думку дизайнера, ідея надягти сукню, яка відображатиме вашу особистість, є завжди привабливою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виставка весільних суконь в Музеї Вікторії і Альберта

"Для багатьох жінок весілля - це день, коли вони можуть відчути себе справжньою королевою, - зазначає він. - Звичайно, традиційна біла сукня ніколи не вийде з моди, але мені імпонує ідея, що весільне вбрання мусить відбивати особистість жінки".

"Весільну сукню треба створювати з любов'ю та турботою, а це вимагає часу і терпіння, як власне і шлюб", - підсумовує модельєр.

Та як і шлюб, весільна сукня продовжує еволюціонувати.

Як зазначає Едвіна Ерман, "міжнаціональні та гей-шлюби привносять нові традиції у весільний одяг".

Виробництво весільного вбрання - це багатомільярдна глобальна індустрія.

"Звичайно, у цій галузі багато суперництва. Пари намагаються перевершити одна одну, вони буквально не можуть скласти своєму весіллю ціни", - каже Ерман.

Копирайт изображения Paul Souders Image caption Китайські наречені традиційно вбираються в червоне

Навіть ті, хто ставиться до цього питання свідомо і влаштовує еко-весілля або інші альтернативні його форми, теж нерідко намагаються пустити пил в очі.

Дехто відмовляється від білої весільної сукні, демонструючи таким чином свою позицію в гендерному питанні.

Це безглуздо, вважає Ерман. "Якщо ви бажаєте на своє весілля вдягти кольорове плаття або штани, або взагалі піти босоніж, прошу - вперед. Але ідея, що біла весільна сукню є символом поневолення жіночої статі - абсурдна".

Рівність і взаємоповага - ось що має значення в шлюбі, а не те, що ви вдягнете на весілля.

З іншого боку, величезний вибір у стилях і фасонах весільного одягу, який ми маємо сьогодні - це, звісно, перевага.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.