Найбільш дивні музеї воєнної історії в світі

Британський фотограф Джейсон Ларкін фотографує військово-історичні музеї Єгипту, В'єтнаму, Куби, Великої Британії та інших країн світу. Його колекція світлин пропонує цікавий погляд на те, як різні нації представляють своє минуле.

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Садата в Каїрі (Єгипет), 2009

Світлини Джейсона Ларкіна нагадують сцени з науково-фантастичних фільмів 1960-тих, як-от "Доктор Стренджлав" або "Тандерберди". В їхній нарочитій простоті та яскравих кольорах є щось від естетики дитячих коміксів.

Втім, ці фотографії зроблено у військових музеях світу, й вони демонструють, як різні народи зберігають пам'ять про свою історію воєн та озброєних конфліктів.

"У таких музеях воєнне минуле країни постає в ідеалізованому світлі, - каже Ларкін. - Щоби побачити об'єктивну картину, потрібно більше контексту та нюансів".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей воєнної історії В'єтнаму в Ханої

Однак, як зазначає британський фотограф, його не цікавили політичні чи ідеологічні питання.

Серія фотографій Past Perfect ("Минуле доконане"), яка наразі демонструється у Лондоні, а наприкінці року вийде друком, присвячено тому, як саме музеї влаштовують такі експозиції.

"Мене цікавило, як куратори музеїв створюють образ воєнного минулого нації, як вони обирають експонати, щоби вразити відвідувача і водночас змусити його повірити в достовірну презентацію подій", - пояснює Ларкін.

З 2008-го по 2016 рік фотограф відвідав Кубу, Єгипет, Ізраїль, Велику Британію, США та В'єтнам. Він досліджував, як військові музеї цих країн "конструюють ідеологію та інтерпретують національну ідентичність".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Герцля в Єрусалимі (Ізраїль), 2014

Ларкін виявив вражаючі відмінності у підходах до зображення артефактів та історичних подій.

"Кожна країна представляє минуле у свій власний спосіб, - каже Ларкін. - В Ізраїлі, приміром, музеї зосереджуються не стільки на фактах і артефактах, скільки на емоційному досвіді глядача, пропонуючи йому зануритися в події минулого".

Хоча на початку проекту в Єгипті Ларкін фотографував не тільки військові музеї, в Ізраілі він звузив фокус серії.

"У таких країнах, як Ізраїль, з такою суперечливою, непростою історією, я вирішив зосередитися саме на військово-історичних музеях", - каже він.

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей ідеологічної боротьби в Карденасі (Куба), 2016

Інший кут презентації історичних подій Ларкін побачив на Кубі.

Музей ідеологічної боротьби в Карденасі присвячений "революціонерам першої хвилі повстань на Кубі".

В експозиції музею представлено практично все, що стосувалося їхнього життя: предмети побуту, одяг, місця, які вони відвідували. Це - буквально канонізація цих особистостей.

"Музей представляє їх як народних героїв та легендарних історичних постатей".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Міський музей у Данангі (В'єтнам), 2016

В'єтнамський музей воєнної історії, у свою чергу, намагається переосмислити мету зброї та військової техніки.

"В'єтнамці перетворюють військові артефакти на об'єкти мистецтва, зводячи піраміди з танків або створюючи скульптури з шрапнелі".

Погляд на війну крізь призму мистецтва є більш відстороненим, більш нейтральним.

"Імперський воєнний музей у Лондоні демонструє схожий підхід до військової історії", - зазначає фотограф.

Хоча його експозиція присвячена військовим конфліктам Британії у XX столітті, вона зображує історичні події у суб'єктивній інтерпретації художників, що дозволяє музею залишатися політкоректним.

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Імперський військовий музей у Даксфорді (Велика Британія), 2016

Проте далеко не всі музеї, зокрема й британські, застосовують такий підхід, зазначає Ларкін.

"Експозиція Імперського військового музею у Даксфорді, недалеко від Кембриджа, складається із самого військового обладнання.

Такі музеї часто пропонують сімейні дні для походу з дітьми. Вони влаштовують видовищні авіашоу, щоби залучити відвідувачів, але ж більша частина їхньої експозиції демонструє смертоносну техніку та зброю.

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Королівських ВПС у Лондоні (Велика Британія), 2015

Проте ця видовищність безперечно приваблює, каже фотограф і зізнається, що покаже музей своєму синові, коли той трохи підросте.

"Я обов'язково приведу його на повітряне шоу, вони - дивовижні. Коли стоїш під таким величезним бомбардувальником, в тебе просто дух захоплює", - додає він.

Але те, як музей вибудовує свою експозицію, може вводити глядачів в оману.

"Склад музейної експозиції, як правило, затверджує кілька людей нагорі, - каже фотограф. - У країнах, де я побував, багато людей не згодні з тим, що виставляють в їхніх музеях. Це - лише погляд однієї сторони - держави, армії або якоїсь впливової групи".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей форту Сан-Карлос у Гавані (Куба), 2016

Те, про що музей умовчує, може бути не менш важливим.

"Демонструючи механізм гігантської бомби, музей зазвичай намагається вразити глядача інженерною майстерністю.

Натомість поруч з експонатом варто було би повісити табличку "Ця бомба здатна знищити десять шкіл за раз", це змусило би людей замислитися".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Панорама битви 6 жовтня (Каїр, Єгипет), 2009

Навіть візуальний стиль, в якому зображено війну, має значення. Деякі діорами на фотографіях Ларкіна нагадують іграшки, що додає їм несподіваного контексту.

Фотограф згадує панораму, присвячену арабо-ізраїльській війні в жовтні 1973 року.

Цю панораму для єгипетського музею створили північні корейці, оскільки в Пхеньяні є схожа робота.

Але вона відбиває те, як північні корейці бачать війну. Панорама нагадує серію іграшок та коміксів про "Джо-солдата", за мотивами яких зняли бойовик "Кидок кобри".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Воєнні кімнати Черчилля (Лондон, Велика Британія), 2015

Ми дивимось на війну зазвичай крізь призму культури, пояснює фотограф.

"Так, приміром, американські військові машини миттєво впізнає багато людей. Адже американський військовий джип розтиражовано в численних фільмах та коміксах".

Зовнішня естетика військової техніки діє більш приховано, ніж словесні гасла, що прославляють воєнні перемоги, однак вона також - небезпечна.

"Вона приваблює вас. Ви ніби дивитись фільм, сенс якого вам не дуже зрозумілий, але який вам все одно подобається", - пояснює митець.

Величне зображення зброї та військового обладнання є не менш потужною формою пропаганди, ніж словесна.

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Військовий музей у Каїрі (Єгипет), 2009

Фотографуючи музеї таким чином, Ларкін сподівається викликати в глядача критичний погляд на представлені в них речі.

"До цього проекту, я ніколи не піддавав сумніву об'єктивність музейного простору, завжди вважаючи музей авторитетним джерелом інформації", - каже фотограф.

"Але тепер я почав замислюватися, чому вони роблять це саме так", - каже Ларкін.

"У цьому й полягає мета фото- та будь-якого іншого мистецтва. Я знімаю буденні речі, але сподіваюсь, що певна естетика та кут, під яким я їх представляю, викличе в глядача несподівану реакцію".

Копирайт изображения Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей ВПС у Хошиміні (В'єтнам), 2016

Важливо не лише ставити під сумнів офіційну інтерпретацію історії, але й навчитися відокремлювати факти від вигадки. Це насамперед необхідно в сучасну добу фейкових новин.

"Це надає моєму проекту актуальності, але є в цьому й негативний момент, - пояснює Ларкін. - Адже в глядачів може виникнути враження, що нічому більше не можна довіряти, або навіть що правди взагалі не існує".

"Це тривожна позиція - до чого ми можемо дійти з нею і хто поверне нас до істини?", - підсумовує Джейсон Ларкін.

Виставка Past Perfect "Минуле доконане" триватиме в Лондонській галереї квітів до 13 січня 2018 року.

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