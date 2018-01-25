Заручини у стилі Ромео і Джульєтти
Для тих, хто на пропозицію руки і серця готовий витрати шалені гроші, нова галузь весільної індустрії відкриває безмежні можливості.
У старовинному лондонському театрі - серед середньовічних вітражів та в мерехтінні світильників - актори репетирують любовну сцену з "Ромео і Джульєтти".
Єдиною глядачкою п'єси є мешканка нью-йоркського Лонг-Айленда Аманда Лінч, яка обожнює Шекспіра і приїхала до Лондона на канікули.
Її бойфренд Ендрю Сміт на кілька хвилин залишив залу. Аманда впевнена, що вони завітали до театру, щоб перебути десь до обіду з друзями. Дівчина й гадки не має, що головна роль у цьому спектаклі належить їй.
Коли на сцені з'являється струнний квартет, а хор затягує пісню, Ендрю повертається.
Взявши Аманду за руки, він проголошує: "Я ніколи не думав, що зустріну таку дівчину, як ти... Я не уявляю собі свого житті без твого самовідданого кохання".
І, стоячи на одному коліні, запитує: "Ти вийдеш за мене?"
Через кілька хвилин обручка з діамантом вже виблискує на її безіменному пальці.
Аманда читає любовні послання від Ендрю і емоційно промовляє: "Це найкраще освідчення за всю історію".
Нова ніша
Церемонію освідчення планували два місяці за участю 25 людей, зокрема, хореографа та музичного керівника.
Сценарій та постановка заходу, який коштував близько 4 тис. доларів, розробила лондонська компанія The One Romance, що спеціалізується на організації заручин.
"Я ні секунди не пошкодував про це, церемонія повністю виправдала свої кошти", - каже 32-річний Сміт, віце-президент з питань виробництва в американській компанії.
Сміт - наймолодший з п'яти братів, і зізнається, що постійно змагається із ними.
Один з його братів пропонував руку і серце своїй майбутній дружині на Ейфелевій вежі в Парижі, інший - у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку.
"Я освідчувався останнім з братів, - розповідає чоловік. - Так, мені не бракує амбіційності, та я люблю все гарно спланувати, спонтанність у важливих питаннях - не моє".
Зараз дедалі більше чоловіків звертаються до професійних послуг, коли вирішують освідчитися.
Планування заручин є відносно новою нішею на ринку весільних послуг, вартість якого сягнула приголомшливих 72 млрд дол. лише в США.
При чому сектор планування весілля становить 1,2 млрд дол., як повідомляє компанія з маркетингових досліджень IBISWorld.
Ринок зростає
Організація освідчення спочатку була однією з послуг, які пропонували весільні агентства, зазначає Мішель Веласкес.
2010 року разом зі своїм чоловіком Марвіном вона заснувала в Лос-Анджелесі фірму The Heart Bandits, яка спеціалізується виключно на заручинах.
Їхніми послугами вже скористалися понад дві тисячі пар - цей ринок зростає дуже швидкими темпами, зазначає Веласкес.
"Ми отримуємо електронні листи від людей з усього світу, які просять порад, як заснувати компанію з влаштування освідчення".
Більшість клієнтів - чоловіки. Жінки, мало коли беруть на себе ініціативу в цьому питанні, навіть у високосний рік, в який у деяких культурах жінкам офіційно дозволено освідчуватися.
Заручини одностатевих пар складають близько 10% бізнесу, підкреслює пані Веласкес.
Найрозкішніша церемонія заручин, яку організовувала компанія пані Веласкес, відбулася на даху нью-йоркського будинку.
Сюрпризи для майбутньої нареченої включали особисту монограму на дні басейну, майже триметрову композицію з орхідей та пару черевиків від Manolo Blahnik.
Вартість церемонії, яка обійшлася в 52 тис. дол., також включала струнний квартет та святкову вечерю для гостей.
"Я рада, що можу допомогти моїм клієнтам відчувати себе впевнено і сяяти в дуже вразливий момент життя, коли вони стають на коліно і освідчуються", - каже Мішель Веласкес.
З моменту заснування агентства The One Romance в Лондоні наприкінці 2014 року, партнерки Тіффані Райт та її сестра Аманда Браун надали послуги майже двом тисячам закоханих.
"Більшість наших клієнтів працюють на високих посадах і мають дуже мало часу", - каже Райт.
Звичайно, їм не бракує ідей, як зробити пропозицію руки і серця, але на їхню реалізацію немає часу, пояснює Райт.
Бюджет такого заходу починається, як правило, від тисячі фунтів стерлінгів (1 248 дол. США).
Але був і такий клієнт, який заплатив 500 тис фунтів стерлінгів за освідчення, в якому взяли участь 700 співаків і одна зірка.
Соцмережі
Окрім сили кохання клієнтами керує не менш сильне бажання поділитися цим моментом із друзями в соцмережах.
"Соцмережі, безперечно, сприяють духу суперництва та гонитві за найрозкішнішими заручинами", - додає Райт.
Але хіба прагматичний організаційний момент не вбиває романтику? "Нареченими доводиться зробити чимало", - відповідає Райт.
"Вони заповняють довгу анкету, яка містить питання на кшталт "де ви провели своє перше побачення" і "коли вперше сказали "я тебе кохаю". Це потребує відкритості і чесності, наголошує організаторка.
"У процесі підготовки більшість чоловіків захоплюються і починають самі щось пропонувати".
У березні минулого року веб-дизайнер та цифровий маркетолог з Кента Ентоні Вільямс вирішив здивувати свою майбутню дружину освідченням із флешмобом.
Замість публічного заходу Райт запропонувала 48-річному Вільямсу освідчитися на приватному кінопоказі.
Після обіду в фешн-готелі лондонського Ковент-Гардена менеджер запросив Етоні та його дівчину Дембі начебто на закритий передпоказ нового фільму.
В оксамитовому кінозалі готелю з приглушеним світлом пара почала дивитися фільм, головну роль в якому зіграв сам Ентоні.
"Я багато років чекав цієї миті, - мовив з екрана чоловік. - Коли я зустріну жінку, з якою мрію провести все своє життя". Далі за сюжетом він показував плакати з різними причинами кохати Дембі.
Коли зала кінотеатру почала наповнюватися музикантами, які заспівали закоханим серенади, Ентоні піднявся зі свого місця і освідчився. На відеозаписі церемонії обличчя 33-річної Дембі сяє від щастя, а в Ентоні на щоці блищить сльоза.
"Це надзвичайно емоційний момент, адже я чекав на нього так довго, - ділиться враженнями Вільямс. За церемонію освідчення він заплатив близько 5 тисяч фунтів стерлінгів (6 313 дол. США).
Сльози щастя
Під час підготовки до церемонії почуття поступово наростають - від напруженого очікування та підозри, що щось відбувається, до надзвичайно емоційної кульмінації, розповідає засновник паризького весільного агентства Ніколя Гарро.
З моменту відкриття його фірми ApoteoSurprise в 2006 році він влаштував 1600 освідчень. Окрім ідей клієнтів, він пропонує також три десятки власних сценаріїв за ціною від 290 євро.
Один з них (вартістю 19 900 євро) передбачає поїздку через весь Париж на кабріолеті Rolls Royce Corniche із власним шофером та вишуканий обід на терасі садиби з видом на долину Сени.
Завершує церемонію приголомшливе авіашоу, під час якого літаки малюють у небі величезне серце.
Утім, найчастіше для романтичної події замовляють карету Попелюшки, запряжену конем, з шоколадним черевичком відповідного розміру, каже Гарро.
Поїздка в кареті Парижем завершується вечерею на човні, що курсує Сеною.
Вартість такого освідчення - 1909 євро.
"Мій бізнес полягає в тому, щоб змусити жінок заплакати від щастя, - посміхається Гарро. - Якщо цього не станеться, я вважатиму, що справа провалилася".
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.