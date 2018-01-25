Заручини у стилі Ромео і Джульєтти

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Для тих, хто на пропозицію руки і серця готовий витрати шалені гроші, нова галузь весільної індустрії відкриває безмежні можливості.

У старовинному лондонському театрі - серед середньовічних вітражів та в мерехтінні світильників - актори репетирують любовну сцену з "Ромео і Джульєтти".

Єдиною глядачкою п'єси є мешканка нью-йоркського Лонг-Айленда Аманда Лінч, яка обожнює Шекспіра і приїхала до Лондона на канікули.

Її бойфренд Ендрю Сміт на кілька хвилин залишив залу. Аманда впевнена, що вони завітали до театру, щоб перебути десь до обіду з друзями. Дівчина й гадки не має, що головна роль у цьому спектаклі належить їй.

Коли на сцені з'являється струнний квартет, а хор затягує пісню, Ендрю повертається.

Взявши Аманду за руки, він проголошує: "Я ніколи не думав, що зустріну таку дівчину, як ти... Я не уявляю собі свого житті без твого самовідданого кохання".

І, стоячи на одному коліні, запитує: "Ти вийдеш за мене?"

Копирайт изображения Andrew Smith Image caption Ендрю Сміт та Аманда Лінч із Лонг-Айленда заручилися в листопаді 2015 року в лондонському театрі, в церемонії взяли участь актори, які спеціально для них зіграли на сцені "Ромео і Джульєтту"

Через кілька хвилин обручка з діамантом вже виблискує на її безіменному пальці.

Аманда читає любовні послання від Ендрю і емоційно промовляє: "Це найкраще освідчення за всю історію".

Нова ніша

Церемонію освідчення планували два місяці за участю 25 людей, зокрема, хореографа та музичного керівника.

Сценарій та постановка заходу, який коштував близько 4 тис. доларів, розробила лондонська компанія The One Romance, що спеціалізується на організації заручин.

"Я ні секунди не пошкодував про це, церемонія повністю виправдала свої кошти", - каже 32-річний Сміт, віце-президент з питань виробництва в американській компанії.

Сміт - наймолодший з п'яти братів, і зізнається, що постійно змагається із ними.

Один з його братів пропонував руку і серце своїй майбутній дружині на Ейфелевій вежі в Парижі, інший - у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку.

"Я освідчувався останнім з братів, - розповідає чоловік. - Так, мені не бракує амбіційності, та я люблю все гарно спланувати, спонтанність у важливих питаннях - не моє".

Копирайт изображения ApoteoSurprise.com Image caption Карета Попелюшки - один з найпопулярніших сценаріїв освідчення, які пропонує паризьке весільне агентство ApoteoSurprise

Зараз дедалі більше чоловіків звертаються до професійних послуг, коли вирішують освідчитися.

Планування заручин є відносно новою нішею на ринку весільних послуг, вартість якого сягнула приголомшливих 72 млрд дол. лише в США.

При чому сектор планування весілля становить 1,2 млрд дол., як повідомляє компанія з маркетингових досліджень IBISWorld.

Ринок зростає

Організація освідчення спочатку була однією з послуг, які пропонували весільні агентства, зазначає Мішель Веласкес.

2010 року разом зі своїм чоловіком Марвіном вона заснувала в Лос-Анджелесі фірму The Heart Bandits, яка спеціалізується виключно на заручинах.

Їхніми послугами вже скористалися понад дві тисячі пар - цей ринок зростає дуже швидкими темпами, зазначає Веласкес.

Один клієнт заплатив 500 тис фунтів стерлінгів за освідчення, в якому взяли участь 700 співаків і одна зірка

"Ми отримуємо електронні листи від людей з усього світу, які просять порад, як заснувати компанію з влаштування освідчення".

Більшість клієнтів - чоловіки. Жінки, мало коли беруть на себе ініціативу в цьому питанні, навіть у високосний рік, в який у деяких культурах жінкам офіційно дозволено освідчуватися.

Заручини одностатевих пар складають близько 10% бізнесу, підкреслює пані Веласкес.

Найрозкішніша церемонія заручин, яку організовувала компанія пані Веласкес, відбулася на даху нью-йоркського будинку.

Сюрпризи для майбутньої нареченої включали особисту монограму на дні басейну, майже триметрову композицію з орхідей та пару черевиків від Manolo Blahnik.

Вартість церемонії, яка обійшлася в 52 тис. дол., також включала струнний квартет та святкову вечерю для гостей.

Копирайт изображения Brian Leahy Photography Image caption У 2010 році Мішель і Марвін Веласкеси заснували компанію з організації заручин The Heart Bandits

"Я рада, що можу допомогти моїм клієнтам відчувати себе впевнено і сяяти в дуже вразливий момент життя, коли вони стають на коліно і освідчуються", - каже Мішель Веласкес.

З моменту заснування агентства The One Romance в Лондоні наприкінці 2014 року, партнерки Тіффані Райт та її сестра Аманда Браун надали послуги майже двом тисячам закоханих.

"Більшість наших клієнтів працюють на високих посадах і мають дуже мало часу", - каже Райт.

Соцмережі безперечно сприяють духу суперництва та гонитві за найрозкішнішими заручинами

Звичайно, їм не бракує ідей, як зробити пропозицію руки і серця, але на їхню реалізацію немає часу, пояснює Райт.

Бюджет такого заходу починається, як правило, від тисячі фунтів стерлінгів (1 248 дол. США).

Але був і такий клієнт, який заплатив 500 тис фунтів стерлінгів за освідчення, в якому взяли участь 700 співаків і одна зірка.

Соцмережі

Окрім сили кохання клієнтами керує не менш сильне бажання поділитися цим моментом із друзями в соцмережах.

"Соцмережі, безперечно, сприяють духу суперництва та гонитві за найрозкішнішими заручинами", - додає Райт.

Копирайт изображения Alamy Image caption Деякі освідчення, як-от це, зроблене на матчі регбі під час Ігор Співдружності 2014 року в Шотландії, потрапляють у заголовки та набувають розголосу в соцмережах

Але хіба прагматичний організаційний момент не вбиває романтику? "Нареченими доводиться зробити чимало", - відповідає Райт.

"Вони заповняють довгу анкету, яка містить питання на кшталт "де ви провели своє перше побачення" і "коли вперше сказали "я тебе кохаю". Це потребує відкритості і чесності, наголошує організаторка.

"У процесі підготовки більшість чоловіків захоплюються і починають самі щось пропонувати".

У березні минулого року веб-дизайнер та цифровий маркетолог з Кента Ентоні Вільямс вирішив здивувати свою майбутню дружину освідченням із флешмобом.

Замість публічного заходу Райт запропонувала 48-річному Вільямсу освідчитися на приватному кінопоказі.

Після обіду в фешн-готелі лондонського Ковент-Гардена менеджер запросив Етоні та його дівчину Дембі начебто на закритий передпоказ нового фільму.

Копирайт изображения Sandra Reddin photography Image caption Ентоні Вільямс освідчився своїй майбутній дружині Дембі Ентоні-Вільямс на приватному кінопоказі в лондонському готелі, влаштованому агентством The One Romance

В оксамитовому кінозалі готелю з приглушеним світлом пара почала дивитися фільм, головну роль в якому зіграв сам Ентоні.

"Я багато років чекав цієї миті, - мовив з екрана чоловік. - Коли я зустріну жінку, з якою мрію провести все своє життя". Далі за сюжетом він показував плакати з різними причинами кохати Дембі.

Коли зала кінотеатру почала наповнюватися музикантами, які заспівали закоханим серенади, Ентоні піднявся зі свого місця і освідчився. На відеозаписі церемонії обличчя 33-річної Дембі сяє від щастя, а в Ентоні на щоці блищить сльоза.

"Це надзвичайно емоційний момент, адже я чекав на нього так довго, - ділиться враженнями Вільямс. За церемонію освідчення він заплатив близько 5 тисяч фунтів стерлінгів (6 313 дол. США).

Сльози щастя

Під час підготовки до церемонії почуття поступово наростають - від напруженого очікування та підозри, що щось відбувається, до надзвичайно емоційної кульмінації, розповідає засновник паризького весільного агентства Ніколя Гарро.

З моменту відкриття його фірми ApoteoSurprise в 2006 році він влаштував 1600 освідчень. Окрім ідей клієнтів, він пропонує також три десятки власних сценаріїв за ціною від 290 євро.

Мій бізнес змушує жінок плакати від щастя

Один з них (вартістю 19 900 євро) передбачає поїздку через весь Париж на кабріолеті Rolls Royce Corniche із власним шофером та вишуканий обід на терасі садиби з видом на долину Сени.

Завершує церемонію приголомшливе авіашоу, під час якого літаки малюють у небі величезне серце.

Копирайт изображения Petronella Photography Image caption Локація для освідчення "Париж у Нью-Йорку", створена лос-анджелеським весільним агентством The Heart Bandits

Утім, найчастіше для романтичної події замовляють карету Попелюшки, запряжену конем, з шоколадним черевичком відповідного розміру, каже Гарро.

Поїздка в кареті Парижем завершується вечерею на човні, що курсує Сеною.

Вартість такого освідчення - 1909 євро.

"Мій бізнес полягає в тому, щоб змусити жінок заплакати від щастя, - посміхається Гарро. - Якщо цього не станеться, я вважатиму, що справа провалилася".

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