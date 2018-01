Найцікавіші дизайнерські акаунти в Instagram

Копирайт изображения Pierre Yovanovitch

Соціальна мережа Instagram змінила життя всіх, хто цікавиться інтер'єрами та дизайном. Як з професійною метою, так і просто заради задоволення.

Формат Instagram є насамперед візуальним і чудово підходить як для знімків із ретельно вивіреною композицією, так і для спонтанних кадрів. Прямокутна форма світлин приваблює своєю простою вишуканістю.

Шанувальникам дизайну в усіх його формах Instagram дає можливість самовираження та натхнення.

Соцмережа є й корисним комерційним інструментом, за допомогою якого можна представити світу свої дизайнерські творіння і рекламувати їх цілком безкоштовно.

Адже Instagram має чимало функцій для візуальної презентації, як-от "історії" або "карусель" (низка різних зображень, приєднаних до одного повідомлення).

Усе це робить соцмережу надзвичайно привабливою для всіх, хто причетний до креативної індустрії та візуальної творчості.

Це, наприклад, журнали дизайну та архітектури, як-от Dezeen (@dezeen) і It's Nice That (@itsnicethat), музеї дизайну, зокрема, Cooper Hewitt у Нью-Йорку (@cooperhewitt) та Лондонський музей дизайну (@designmuseum). Також великі дизайнерські компанії, як Pentagram (@pentagram) чи виробник меблів Herman Miller (@hermanmiller).

За допомогою гештегів Instagram об'єднує людей з витонченим художнім смаком та візуальною сприйнятливістю з усього світу.

На відміну від агресивного стилю спілкування в Twitter, Instagram є безпечнішим місцем обміну зображеннями та думками, де набагато менше шансів зіткнутися з жорсткою критикою чи засудженням.

З моменту запуску Instagram у 2010 році спільнота швидко зростає. Вже у вересні 2017 року вона нараховувала 800 мільйонів користувачів.

Нижче представлено кілька найцікавіших акаунтів, присвячених дизайну інтер'єрів.

@thejungalow

Копирайт изображения Justina Blakeney

Сторінка художниці та дизайнера із Лос-Анджелеса Джустіни Блейкні присвячена богемському стилю декору. Блейкні є авторкою блогів на тему інтер'єрів та книжки The New Bohemians Handbook: Come Home to Good Vibes.

Блейкні має 880 тис. фоловерів. Instagram є ідеальною вітриною для її соковитих творів з розкішними флористичними мотивами.

Копирайт изображения Kate Watson-Smyth

Instagram-акаунт британки Кейт Вотсон-Сміт (80 тис. підписників) схожим чином рекламує її діяльність: вона пише для журналів дизайну та веде особистий блог, в якому розповідає переважно про інтер'єр свого будинку.

Британський Vogue включив її сторінку в Instagram у 10 найкращих акаунтів, присвячених дизайну.

@pierre.yovanovitch

Копирайт изображения Pierre Yovanovitch

Французький дизайнер інтер'єру П'єр Йованович приєднався до соцмережі в 2015 році, тепер у нього майже 80 тис. фоловерів.

"Мені подобається інтерактивність платформи, - зазначає художник. - Ви можете збільшувати зображення, відправляти їх іншим користувачам. Це - друге життя міленіалів, покоління, яке прийде на зміну нашому".

@paddy.designs

Копирайт изображения Paddy Pike

Сторінка дизайнера меблів і блогера Педді Пайк, який для своїх знімків використовує фотокамеру Leica TL2.

@miguelfloresvianna

Копирайт изображения Miguel Flores-Vianna

Фотограф-фрилансер та автор блогів про дизайн інтер'єрів Мігель Флорес-Віанна, який має 64 тис. послідовників, зазначає, що його основна мета - ділитися своїм досвідом.

"Я багато подорожую, бачу чудові речі. Я сподіваюся, що мої світлини допоможуть людям дізнатись про всі ці місця. Instagram - це надзвичайно щедрий інструмент, адже він дозволяє ділитися прекрасним.

@camillewalala

Копирайт изображения Camille Walala

Строката Instagram-сторінка лондонської дизайнерки Камілли Валали зображує її яскраві твори, серед яких фрески та розписаний посуд.

Вона черпає натхнення в оптичному мистецтві 1960-х та групи італійських дизайнерів 1980-их Memphis.

"Instagram-сторінки дизайнерів приваблюють не лише оригінальними роботами, але й особистим досвідом, яким вони діляться зі своїми підписниками, та залаштунковими секретами, які навряд чи можна побачити в іншому місці", - зазначає представник соціальної мережі.

Instagram-канал художника - це його особистий щоденник, що оновлюється до безкінечності.

