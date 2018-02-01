Еволюція нашого житла: ванна кімната

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Від громадських терм в Стародавньому Римі до розкішних вікторіанських купалень та сучасних дизайнерських вбиралень - ванна кімната була потрібна далеко не тільки для особистої гігієни.

Як еволюціонувала під впливом соціальних змін ця важлива частина нашого помешкання?

Коли 1927 року в Бермондсі на околицях Лондона відкрилися громадські лазні, ванна кімната була лише в одному на кожні 500 будинків робітничого містечка.

Брак вбиральні у власному помешканні місцеві жителі з лишком компенсували у величній міській будівлі.

Вона містила два басейни, 126 приватних душевих кабінок, турецький хамам, російські лазні, парильні та сауни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Громадські лазні століттями використовували виключно для особистої гігієни, і лише в сучасну добу вони перетворилися на місця для спорту та відпочинку

Упродовж багатьох століть і майже в усьому світі, люди могли помитися лише в таких громадських закладах, оскільки власних ванних кімнат у них не було.

Громадські лазні в Бермондсі закрили в 1973 році - на цей час вже важко було уявити квартиру чи будинок без водопроводу.

Громадські купальні середньовічної Англії, на кшталт давньоримських та візантійських, були осередком суспільного життя. Тут панувала досить розкута атмосфера, оскільки жінки та чоловіки милися разом.

1546 року Генріх VIII заборонив їх через те, що вони начебто заохочували непристойну поведінку.

Відтоді, щоби освіжити тіло англійцям доводилося використовувати ароматні настоянки з трав, а одяг - скребти щітками.

Підтримка особистої гігієни стала непростим завданням - аж до появи міських громадських купалень у XIX столітті.

Але на той час промисловий бруд вже міцно в'ївся у шкіру та світогляд переважної частини населення.

Копирайт изображения English Heritage/Heritage Images / Getty Images Image caption Реконструкція римських лазень - терми були не лише способом підтримки гігієни, але й осередком світського життя

Сучасний унітаз зі зливним бачком винайшов наприкінці XVIII століття сер Джон Геннінгтон, поет і хрещеник королеви Єлизавети I.

1775 року шотландський годинникар і винахідник Александр Каммінгз удосконалив конструкцію трубою у формі літери S, яка запобігала виходу запахів та газів зі стічних вод.

Утім, сучасні приватні вбиральні з'явилися в помешканнях лише у другій половині XIX століття, коли будинки почали обладнувати водопроводом та каналізацією.

До цього моменту милися або справляли потребу в будь-якій зручній кімнаті будинку, а частіше - просто на дворі.

Майже до середини XX століття більшість мешканців індустріального світу купалися в бляшаних тазах на кухні біля вогню.

Важко уявити, яким брудним був побут у промислових містах практично до нещодавнього часу.

Ванні кімнати в першій половині XX століття, навіть у заможних родинах, нагадували лікарні

Перші ванні кімнати, метою яких було насамперед вирішити проблему гігієни, часто нагадували палати лікарні.

Звичайно, заміські будинки та вілли багатіїв вікторіанської доби були обладнані розкішними ванними кімнатами та вбиральнями.

Ванни стояли посередині кімнати на ніжках у формі левових лап. В едвардіанську добу над ними вішали душ з фіранкою, а підлогу прикрашали кахлями з вигадливими візерунками.

Копирайт изображения Alamy Image caption Навіть заможні помешкання середини XX століття, як-от Будинок Фарнсворт у штаті Іллінойс, побудований за проектом архітектора Міса ван дер Рое, мали досить скромні ванні кімнати

Були і екзотичні ванні кімнати, як, наприклад, у Віллі Керілос на Лазурному узбережжі.

Розкішний маєток у псевдогрецькому стилі, побудований на початку XX століття, належав французькому археологу та знавцю давньогрецької культури Теодору Рейнаху.

Будинок, багато прикрашений мозаїками та фресками, відтворював інтер'єр вілли II століття до н.е.

Однак ванні кімнати в більшості будинків XX століття, навіть у заможних родинах, виглядали дуже аскетично: біла сантехніка невигадливої форми та обмежена подача гарячої води.

На відміну бід багатьох вбиралень та ванних у сучасних помешканнях, до Другої світової війни навіть великі будинки з чотирма та більше кімнатами мали лише одну ванну кімнату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1960-х роках ванна кімната починає символізувати статус свого власника. Як-от мармурова ванна вартістю 55 тис дол. у будинку американського співака та шоумена Лібераче

Важливою властивістю ванної кімнати залишається не її дизайн, а затишність та можливість усамітнитися в ній.

Навіть ванні в ультрамодних "скляних будинках" архітекторів Філіпа Джонсона в Коннектикуті (1949) та Міса ван дер Рое в Іллінойсі (1951) облаштовані досить скромно і приховані від сторонніх поглядів глибоко всередині будинків.

Ця тенденція, однак, кардинально, міняється в 1960-тих роках, коли заможність населення розвинених країн починає швидко зростати, а в популярній культурі з'являється культ задоволення.

Інтер'єр ванних кімнат розквітає.

Вони перетворюються на розкішні приватні купальні з вбудованими в підлогу ванними, біде, м'якими килимами, шафами з ґратчастими дверцятами, дзеркальними трюмо, водонепроникними шпалерами і навіть джакузі.

(Винахід запатентував американець італійського походження Кандідо Джакузі в 1964 році).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сучасні ванні кімнати в дорогих будинках нагадують готельні спа - їх облаштовують з вишуканою простотою та чуттєвою природністю

Сьогодні ванні кімнати в дорогих будинках нагадують спа-салони фешенебельних готелів. Їх облаштовують з вишуканою простотою і чуттєвою природністю, яка, однак, дозволяє продемонструвати гостям статки власника.

Не відстають й технології, які пропонують дизайнерам та вибагливим клієнтам безліч ультрасучасних аксесуарів - від туалетних сидінь з підігрівом та умивальників з оптичними ілюзіями до смарт-унітазів на дистанційному управлінні та різноманітних приладів для душу.

Сьогодні власники ресторанів та готелів нерідко демонструють стиль та статус свого закладу за допомогою дизайну вбиралень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туалет лондонського ресторану Sketch часто з'являється на фотографіях в соцмережах завдяки оригінальному космічному дизайну

Вони сподіваються, що оригінальне оформлення кімнати змусить відвідувачів викласти її фото в Instagram і, таким чином, зробити закладу рекламу.

Популярними в соцмережах є світлини з вбиральні лондонського ресторану Sketch із кабінками у вигляді яєць, дзеркальна ванна кімната в Nopi, а також "туалетні кабінки з краєвидом" у хмарочосі Shard.

У той час, коли майже 60% населення Землі досі немає доступу до водопроводу, дизайнерські журнали та сайти публікують зображення дедалі розкішніших ванних кімнат.

Їх облаштовують вікнами на всю стіну, з яких відкривається приголомшливий краєвид міста або лісу, гір та океану.

Копирайт изображения Alamy Image caption Популярний сучасний дизайн ванних кімнат, з притаманним йому мінімалізмом та зв'язком з природою, відтворює вікові традиції японських купалень

Дивним чином, це прагнення купатися в оточенні природи повертає нас до традиційних громадських купалень.

Йдеться, звичайно, не про тісні середньовічні лазні або громадські купальні в бідних районах промислових міст, а про фінську димову сауну або японські сенто (громадські лазні) і онсен (купальні на гарячих джерелах).

У таких місцях забуваєш про сучасну сантехніку та технології, а купання перетворюється на стародавній ритуал занурення в природу.

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