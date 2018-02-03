Як малювали афіші до "Зоряних воєн" за залізною завісою

Коли перша частина зоряної саги з великим запізненням вийшла в прокат у країнах радянського блоку, художники з ентузіазмом взялися за створення афіш до фільму.

"Зоряні війни" Тибора Гелені (Угорщина)

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"Зоряні війни" вперше вийшли на екрани угорських кінотеатрів у 1980 році, за три роки після офіційного виходу в прокат у США.

Художник Тибор Гелені запропонував власне бачення зоряної саги, намалювавши афіши в синьому, помаранчевому та червоному кольорах. Він також додав деякі деталі, які обурили шанувальників фільму своєю "неканонічністю".

Так, шолом Дарта Вейдера несподівано став схожим на решітку від радіатора старого "Кадиллака". На задньому тлі вибухає космічна станція "Зірка Смерті", а з-за правого плеча Вейдера визирає дивне створіння, схоже на ящера.

У фільмі такої істоти немає, але Гелені, вочевидь, вважав, що подібний чужинець теоретично міг існувати у створеному Лукасом всесвіті.

А можливо, це просто натяк на те, що за попереднім сценарієм Хан Соло мав бути ящіркою, і лише потім Джордж Лукас вирішив зробити його людиною, запросивши на цю роль Гаррісона Форда.

"Зоряні війни" Андраша Фелвідекі (Угорщина)

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Фелвідекі поєднує техніку стародавньої гравюри з авангардним сюжетом - в результаті його плакат нагадує ілюстрацію до фантастичного роману Едгара Берроуза "Під місяцями Марса", опублікованого 1911 року.

Малюнок у стилі паропанку (напрямок наукової фантастики і художнього мистецтва - Ред.) представляє Чубакку в дещо новій подобі - насамперед дивує язик космічного створіння.

Банта в лівому куту плаката є набагато моторошнішим за будь-якого персонажа в фільмі, а C-3PO, здається, позичив кілька деталей свого тіла в залізного лісоруба з "Чарівника країни Оз".

Композиція, в якій фігури героїв природньо доповнюють ландшафт в центрі зображення, була традиційною в стилістиці угорських кіноафіш того часу.

Подивіться лише, як виглядав постер до стрічки "Апокаліпсис сьогодні", на якому голомоза голова Марлона Брандо водночас є куполом давнього храму.

"Зоряні війни" Юрія Боксера та Олександра Чанцева (СРСР)

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У Радянському Союзі "Зоряні війни" були офіційно заборонені до 1990 року, хоча на чорному ринку ходили піратські копії фільму і, вочевидь, всі охочі подивилися його ще на початку 1980-тих.

З нагоди скасування заборони на стрічку Юрій Боксер та Олександр Чанцев створили серію плакатів (цей і наступні три).

В основу своєї стилізації вони поклали популярне серед критиків визначення "Зоряних воєн" як космічного вестерна.

А можливо, вони й дещо випередили свій час. Ковбойський капелюх носитиме мисливець за головами Кед Бейн у телесеріалі "Зоряні війни: Війни клонів", який вийде тільки у 2008 році.

А щось на кшталт кінських перегонів зообразять у восьмому епізоді саги "Останній джедай".

"Зоряні війни" Юрія Боксера та Олександра Чанцева (СРСР)

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Боксер і Чанцев завдають ще одного удару. Жодного із зображених ними прибульців не було в "Зоряних війнах", але вони цілком могли би там існувати.

Роботи радянських художників нагадують малюнки "варіації на тему", які створюють фанати зоряної франшизи.

Цікаво, що в нещодавній збірці новел за мотивами саги - "Канто-Байт" - є історія "Правила гри" Саладіна Ахмеда, головний герой якої, інопланетянин Кедпін Шоклоп, виглядає так само, як істота в правій частині цього постера.

"Зоряні війни" Юрія Боксера та Олександра Чанцева (СРСР)

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Що пов'язує цю афішу зі справжніми "Зоряними війнами"? Дивні ієрогліфи по контуру зображення? Шолом Вейдера, який радше скидається на морду ягуара? Різнобарвні світлові мечі, що вінчають його голову?

До цього моменту в жодному з фільмів зоряної саги не було фіолетового світлового меча. Але вони з'являться в подальших приквелах та анімованих телесеріалах "Зоряних воєн".

Чи можливо, що корпорація Lucasfilm, побачивши радянську кіноафішу, вирішила розширити кольорову палітру світлового меча? Навряд.

Але дещо провістити радянським художникам, напевно, вдалося.

"Імперія завдає удару у відповідь" Якуба Ерола (Польща)

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Якби не імена акторів внизу плакату, нізащо не здогадаєшся, що це афіша до першого сиквелу "Зоряних воєн" - "Імперія завдає удару у відповідь".

Плакат польського художника Якуба Ерола більше нагадує чергову обкладинку Spiegel з портретом Дональда Трампа, виконану в стилі конструктивізму.

Оскільки саме в такому стилі малювали ранні радянські пропагандистські плакати, у будь-кого на Заході ця афіша викликала би асоціації з авторитаризмом.

Ерол був відомим дизайнером плакатів у Польщі. Його мінімалістичний і водночас рішучий стиль ефектно передає задум художника.

"Імперія завдає удару у відповідь" Мирослава Лакомського (Польща)

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Інший польський дизайнер Мирослав Лакомський точніше відтворює героїв фільму - Йоду і всюдихід AT-AT, але прикрашає постер різнокольоровими геометричними фігурами в дусі Мондріана чи Сола Басса.

Але придивіться до Йоди уважніше. Його портрет, виконаний у чорно-білій палітрі, з поглядом, спрямованим у далину, вражаюче нагадує Че Гевару на знаменитому плакаті Джима Фіцпатрика 1968 року.

Персонаж американського фільму перетворюється на героя революції?

Можливо, це - натяк на те, що захоплення американською культурою, уособленням світового капіталізму, є протестом нового типу.

"Імперія завдає удару у відповідь" Тибора Гелені (Угорщина)

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Афішу до наступної частини "Зоряних воєн", яка вийшла в Угорщині, також довірили Тибору Гелені.

Цього разу замість вигаданих істот він зосереджується на ретельному зображенні Зоряного руйнівника та Дарта Вейдера, проробляючи найдрібніші деталі.

Довершує динамічну композицію всюдихід AT-AT.

"Повернення джедая" Тибора Гелені (Угорщина)

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Хоча на цьому плакаті Тибора Гелені знову з'являється дивна ящероподібна істота, якої не існувало в фільмі, шанувальникам зоряної саги має сподобатися колаж, в якому Зірка смерті перетворюється на око Дарта Вейдера.

Роботи Гелені мають впізнаваний оригінальний стиль, який приверне увагу всіх, хто цікавиться графічним дизайном.

"Повернення джедая" Юрія Боксера та Олександра Чанцева (СРСР)

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Цей постер Боксер та Чанцев створили до третьої частини "Зоряних воєн". Велетенська голова Джабби Хатта в нижній частині зображення врівноважується Зіркою Смерті нагорі.

Об'єднують композицію сліди від зоряного пилу, які залишає по собі космоліт "Тисячолітній сокіл", розвиваючи швидкість світла.

Цікаво, що саме хотіли сказати художники цим плакатом?

Можливо, зброя розміром із Місяць, здатна знищувати цілі планети, є втіленням тоталітарної махини, яка породжує корупцію та злочинність космічних масштабів, символом якої виступає кримінальний авторитет Джабба Хатт.

Є над чим замислитися.

"Повернення джедая" Вітольда Дібовського (Польща)

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Знищення шолома Вейдера є, безперечно, спойлером розв'язки "Повернення джедая".

Але цікаве інше - саме така модель шолому з'явиться у фільмі лише в сьомому епізоді франшизи "Пробудження сили" через 31 рік після того, як її намалював польський художник.

Якщо придивитися уважніше, видно, що коліщата та котушки, які розлітаються в усі боки від удару шолому, є деталями кінокамери.

Чи це не тонкий натяк на те, що "Зоряні війни" знищили кіно у звичному сенсі і що глобальна кіноіндустрія вже ніколи не буде такою, як раніше?

Або, можливо, кінематограф взагалі є силою на кшталт фігури Вейдера?

В залежності від намірів кіновиробника, він може або нести добро, або завдавати шкоди.

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