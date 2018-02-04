Як прокинутися в одній країні, а поснідати - в іншій?

Копирайт изображения Andrew Eames Image caption По всій території комуни Барле-Нассау розкидано близько 30 бельгійських анклавів

Нідерландська комуна Барле-Нассау в затишному куточку північної Європи відома геополітичною аномалією. Кордони між двома державами, Бельгією і Нідерландами, проходять прямо крізь будинки крихітного поселення.

Тут можна спати в одному ліжку зі своїм чоловіком чи дружиною і водночас перебувати в різних країнах. А двері крамниці пересунути на кілька метрів, щоби уникнути податків.

По всій території комуни Барле-Нассау розкидано близько 30 бельгійських анклавів, які мають спільну назву Барле-Хертог.

На мапі вони нагадують зображення амеб з підручника біології

На мапі вони нагадують зображення амеб з підручника біології. Всередині деяких з них - крихітні ядра - нідерландська територія.

Уся ця плутана походить із середньовіччя, коли герцоги і правителі Брабанта ділили землі між собою.

Барле-Хертог колись належав герцогу (звідси й назва "хертог") Брабантському, а Барле-Нассау - впливовому князівському роду - Нассауській династії.

Коли 1831 року Бельгія оголосила незалежність від Нідерландів, територіальне питання було таким складним, що всі наступні правителі не змогли визначитися з юрисдикцією територій.

Фактично кордони остаточно встановили лише в 1995 році, коли остання ділянка невизначених земель перейшла до Бельгії.

Розрізнити території анклавів, на перший погляд, практично не можливо - всі вони виглядають як типове нідерландське містечко з будиночками з червоної цегли.

Копирайт изображения Andrew Eames Image caption Розподіл кордонів фактично завершили 1995 року, коли остання ділянка невизначених земель перейшла до Бельгії

Майже три чверті населення регіону, загальна кількість якого близько 9000 мешканців, мають нідерландські паспорти. Нідерландська територія також помітно переважає бельгійські анклави - 76 і 7,5 кв. км відповідно.

Втім, якщо ви подивитеся під ноги, кордони стають очевидним - тротуари і вулиці перетинають смужки білих хрестиків, по один бік яких стоять літери "NL" (Нідерланди), по інший - "B" (Бельгія).

Номери будинків також позначені відповідним прапором.

При уважному розгляді помітні й інші відмінності. Нідерландські будинки виглядають більш одноманітно, ніж бельгійські, а липи, які ростуть вздовж тротуарів на нідерландській території, ретельно обрізані і підв'язані.

Бельгійські райони, навпаки, вирізняються помітним архітектурним розмаїттям.

Людина з тонким слухом зможе також розрізнити ледь помітні акценти, пояснює Віллем ван Гол, керівник туристичного агентства в Барле. Сам він - громадянин Нідерландів, хоча його мати - бельгійка.

Хоча французьку й вчать у школах, обидві комуни розмовляють нідерландською мовою.

Проте, як зазначає ван Гол, "вимова бельгійців ближча до діалектної, тоді як у нідерландців мова - чистіша".

Особливості вимови і менш педантичний підхід бельгійців до міського ландшафту, змушує деяких нідерландців ставитися до сусідів зверхньо.

"Раніше, коли уроки в школах завершувалися одночасно, на вулицях нерідко траплялися бійки між нідерландськими і бельгійськими підлітками", - згадує Гол.

Копирайт изображения Andrew Eames Image caption Кордони позначені на тротуарі білими хрестиками з літерами "NL" (Нідерланди ) і "B" (Бельгія) по обидва боки Toerisme Baarle

Ситуація, однак, покращилася, після того, як у 1960-х роках бельгійській і нідерландській мери змінили шкільні розклади так, щоб час завершення занять не збігався.

Вони також відкрили спільні клуби для молоді, щоби сприяти дружбі між комунами.

Сьогодні багато мешканців Барле-Нассау та Барле-Хертога мають подвійне громадянство і паспорти обох держав.

Мирне співіснування двох націй навіть привернуло увагу радників прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Вони вивчають приклад того, як дві різні громади можуть жити разом у гармонії.

Від плутанини з кордонами є й певний зиск. Геополітична аномалія приваблює туристів, в результаті в обох Барле є стільки крамниць, готелів і кафе, скільки могло би бути в місті з 40 тисячами жителів, а не 9.

"До того ж, коли бельгійські магазини в неділю зачиняються, нідерландські працюють", - додає ван Гол.

Утім, труднощів все одно вистачає, насамперед у питанні інфраструктури. Непросто й з будівельними ліцензіями, зазначає Лео ван Тілбург, мер бельгійської комуни.

Копирайт изображения Andrew Eames Image caption Багато будинків у Барле-Нассау і Барле-Хертозі поділені кордоном

Його ратушу також поділяє кордон. І під час будівництва довелося звертатися до нідерландської сторони за дозволом.

Сьогодні про це нагадує яскраво підсвічена смужка кордону, яка пролягає прямо посередині конференц-зали.

Переважну частину робочого часу ван Тілбург разом зі своєю нідерландською колегою Марйон де Хон улагоджує питання освіти, водопостачання, інфраструктури.

Найбільша халепа - це ремонт доріг, оскільки на ділянці в пару сотень метрів вони можуть перетинати кордон кілька разів.

Все вирішується перемовинами

Проведення каналізації спричинює подібні труднощі. Хто має платити за відвід труб під будівництво нідерландського будинку на бельгійській ділянці трубопроводу?

Утім, все вирішується перемовинами.

Крім того, оскільки містобудівне законодавство Бельгії є менш суворим, ніж у Нідерландах, існують певні переваги в тому, щоби вхідні двері будинка були на бельгійському боці.

Громадянин Нідерландів Кіс де Хон, який проживає в комуні Барле-Хертог, розповідає, що не міг отримати дозвіл на перебудову свого будинку, оскільки парадні двері розташовувалися на нідерландській території.

Копирайт изображения Andrew Eames Image caption Кіс де Хон (праворуч) обійшов нідерландське будівельне законодавство, встановивши другі двері в своєму будинку

Він вирішив проблему, зробивши другий вхід до свого будинку, поруч із першим, але вже на території Бельгії. Тепер одна з його квартир - нідерландська, а три інших - бельгійські.

До таких маленьких хитрощів вдаються й інші власники будинків. Найяскравіший приклад - це історія з банком, який побудували прямо на кордоні.

Тепер коли до банку навідується податковий інспектор, приміром, із Нідерландів, документацію переносять на бельгійській бік. І навпаки.

Подеколи, звичайно, трапляються й чвари. Наприклад, вікове обмеження на продаж алкоголю в Нідерландах становить 18 років, а в Бельгії на вино і пиво - 16.

Тому нерідко, коли нідерландський бармен відмовляється обслугувати компанію підлітків, вони, втерши йому носа, переходять на інший бік вулиці і замовляють напої в бельгійському барі.

Чимало дратують нідерландську владу й крамниці феєрверків у бельгійських частинах міста, оскільки в Нідерландах їх продаж та перевезення, за винятком новорічних свят, заборонені.

Коли наприкінці листопада я виїжджав з території комун Барле-Нассау і Барле-Хертога, то побачив, як нідерландський поліціянт ретельно перевіряв кожного, хто перетинав кордон.

Здається, в цьому зразковій транскордонній співпраці ще залишилися деякі питання, які належить вирішити.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.